"Palacio", de Netflix: Quién es quién en la serie sobre la toma del Palacio de Justicia

La serie ‘Palacio’ según indica la plataforma Netflix, “está inspirada en hechos reales y de conocimiento público ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y relata la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional”.

Los usuarios del streaming la podrán ver a partir del 6 de noviembre, día en que se cumplan 41 años de los lamentables hechos, ya que ese es el día de su estreno. Serán 8 episodios que revelan los hechos de la toma, así como la investigación en un proyecto que lleva más de siete años gestándose y que ha reunido documentos, testimonios y entrevistas.

Los guiones de ‘Palacio’ corrieron por cuenta de Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres. La dirección es de Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros, y la casa productora fue Dynamo.

Según información difundida por Netflix, Palacio fue grabada mayoritariamente en Bogotá “en un set de más de 4.000 metros cuadrados cuya construcción tomó más de 3 meses, además de una estructura de 30 metros que recrea la fachada original del Palacio de Justicia”.

Robinson Díaz, Santiago Alarcón y más en reparto de ‘Palacio’

Sobre el elenco este incluye a importantes figuras de la interpretación en el país como: Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores, entre otros.

Carlos Manuel Vesga es el general Alfonso Plazas Vega, quien dirigió la operación militar para la retoma del Palacio con tanques. Fue procesado por presunta desaparición forzada y posteriormente, absuelto.

Natalia Reyes es Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán (Jimmy) uno de los desaparecidos de la toma del Palacio, quien buscó justicia y respuestas sobre lo que le ocurrió a su marido.

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Luna Baxter es Olga Behar, periodista de la época que trabajaba en el entonces ‘Noticiero 24 horas’

Robinson Díaz es Belisario Betancur, el presidente de Colombia cuando ocurrieron los hechos.

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Valentina Acosta es Noemí Sanint, entonces Ministra de comunicaciones.

Andrés Castañeda es Eduardo Umaña, abogado penalista colombiano y uno de los principales defensores de los familiares de los desaparecidos,

José Restrepo es Yesid Reyes, hijo del abogado Alfonso Reyes Echandia y quien hizo varias llamadas buscando una solución para la caótica situación.

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Nicolás Montero es Jaime Castro era el ministro de Gobierno de Belisario Betancur y apoyó la no negociación con los guerrilleros.

Santiago Alarcón es Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte en la época y quien murió en los trágicos hechos.

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Camilo Amores es Jimmy Beltrán. Uno de los desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia.

Otros actores que hacen parte de la serie son: Mariana Gómez, como La Mona; Nicole Santamaría como Angela María Buitrago; Santiago Londoño es Elvencio Ruíz; Rafael Zea personifica al General (r) Victor Delgado Mallarino; Nelson Camayo encarna a Luis Otero; Jaisson Jeack es Alfonso Jacquin; Irina Loaiza actúa como Irma Franco y Rodrigo Rodríguez como Almarales.

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¿Qué pasó el 6 de noviembre de 1985?

Los hechos de la toma del Palacio de Justicia comenzaron cuando el 6 de noviembre de 1985 un comando de la guerrilla del M-19 entró por fuerza al lugar tomando como rehenes a más de 300 personas, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema.

El 7 de noviembre ocurrió la retoma, cuando el Ejército colombiano entró el Palacio. En esos días se produjo la muerte y desaparición de al menos 94 personas, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares, así como la búsqueda de justicia durante más de 20 años por parte de los familiares de las víctimas.

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