Paola Turbay reveló que le ofrecieron protagonizar ‘Betty la fea’ ¿Por qué no tomó el papel?

Paola Turbay es una de las actrices colombianas más reconocidas dentro y fuera del país, con participaciones destacadas en producciones como Las noches de Luciana, True Blood, Ana de nadie, La venganza de Analía y Delirio. Sin embargo, su camino en la actuación pudo haber empezado con un personaje que terminó marcando la historia de la televisión latinoamericana: Beatriz Pinzón Solano, la protagonista de Yo soy Betty, la fea (1991).

¿Por qué Paola Turbay no protagonizó ‘Yo soy Betty, la fea’?

De acuerdo con lo expuesto por la exreina en el programa Yo José Gabriel, Fernando Gaitán (creador de la telenovela) quiso que ella interpretara a la inolvidable Betty. Sin embargo, la oferta llegó en un momento en el que todavía estaba transitando entre el mundo de los reinados y los medios de comunicación.

Después de convertirse en Señorita Colombia (1991) y representar al país en Miss Universe, Paola Turbay dio sus primeros pasos en televisión como presentadora. Ese rol, que en su momento representó una novedad —pues fue la primera Miss Colombia en abrirse camino en la pantalla chica tras su reinado—, terminó convirtiéndose en la puerta de entrada a una carrera que más adelante la llevaría a la actuación.

En ese contexto, cuando el Canal RCN iniciaba su etapa como canal privado, Fernando Gaitán se acercó a ella con una propuesta inesperada, pues quería que fuera la protagonista de su nueva telenovela. Turbay recordó que el libretista le presentó la historia y, sin rodeos, le pidió que asumiera el rol de Betty: “Empezó a echarme el cuento y me dijo ‘haga de Betty’. Déjeme yo me preparo. Y ahí empecé a estudiar con Alfonso Ortiz y ya después me fui a Estados Unidos y me formé allá en conservatorio”.

Aunque la idea era tentadora, la actriz sintió que no contaba con las herramientas actorales necesarias para un protagónico de ese tamaño. Ese sentimiento la llevó a tomar una decisión determinante. En lugar de lanzarse de inmediato a la actuación, comenzó a prepararse con Alfonso Ortiz, uno de los maestros más reconocidos del país. Ese paso inicial despertó aún más su interés por formarse de manera profesional, así que poco después emprendió viaje a Estados Unidos para ingresar a un conservatorio de actuación. Lo que sería un periodo de perfeccionamiento terminó coincidiendo con los tiempos de producción de Yo soy Betty, la fea.

Cuando el proceso de casting avanzó, Paola Turbay seguía fuera del país, centrada en su formación. Esa ausencia abrió la puerta para que el equipo creativo buscara nuevas opciones. Fue entonces cuando apareció Ana María Orozco, quien terminó quedándose con el papel y dándole vida a una de las protagonistas más emblemáticas de la televisión en español.

Aunque finalmente no fue parte de Yo soy Betty, la fea, la también presentadora de 54 años advirtió que esto no le genera arrepentimiento, teniendo en cuenta dos elementos clave: fue una elección que la llevó a formarse, viajar y construir una carrera distinta; y el papel de Beatriz Pinzón quedó en manos de quien terminó convirtiéndola en un ícono mundial.