Participante del ‘Desafío’ reveló que fue doble de Henry Cavill ¿En qué película?

El estreno del Desafío del Siglo XXI tiene enganchados a millones de televidentes, atentos no solo a las pruebas físicas, sino también a las historias personales que van saliendo a la luz. Una de las más llamativas fue la de uno de los capitanes, quien sorprendió al confesar que trabajó como doble del actor Henry Cavill —recordado por interpretar a Superman— en una reconocida producción cinematográfica.

El capitán del ‘Desafío’ que fue doble de Henry Cavill

El participante que hizo esta revelación fue Guillaume, conocido en el programa como Gio, quien lidera el equipo Gamma. De origen francés, vivió en África y cuenta con una formación militar en el ejército de su país. Además de ser atleta, ha trabajado como modelo y entrenador deportivo.

“Yo antes era coach. Después de eso estudié ciencias del deporte. Estaba intentando ejercer, montar mi gimnasio, pero todavía no me sentía preparado. Hablé con un amigo que trabaja en cine y me dijo que si me interesaría ser el doble de Henry Cavill para una película”, relató Gio frente a sus compañeros del Desafío 2025.

Animado por la propuesta, su amigo lo postuló como doble del actor británico. Poco después, viajó hasta Tenerife, en las Islas Canarias, para unirse al rodaje. Aunque en un inicio no tuvo contacto directo con Cavill, el encuentro finalmente ocurrió durante una escena compartida.

“En la segunda escena, que estábamos como en un banco, me acuerdo que yo estaba sentado. Se me acercó y me dijo: ‘Nice to meet you’, Henry”, recordó el desafiante sobre Cavill, a quien describió como “imponente y todo un caballero”.

“Tuve el privilegio de ser el doble de uno de los hombres más hermosos del mundo”, concluyó entre risas sobre la película en la que participó, titulada In the Grey (todavía no ha sido estrenada).

Gio junto a Isa, Rosa, Anthony, Yudisa, Cris, Rata y Mencho, sus compañeros del equipo Gamma. Fotografía por: Caracol TV

¿Quién es Gio, el capitán Gamma del ‘Desafío del Siglo XXI’?

Detrás de la mirada serena y el físico trabajado de Gio hay una historia de disciplina, estrategia y conexión interior. Nacido en Francia, con experiencia en misiones militares en África —particularmente en Mali—, este participante del ‘Desafío del Siglo XXI’ no solo domina el esfuerzo físico, sino también la resistencia mental.

Su formación en topografía y su gusto por la estrategia lo convierten en un competidor calculador, observador y analítico. Practica calistenia, running y entrenamiento funcional, y encuentra en esos espacios no solo una rutina, sino una forma de vida que combina con meditación diaria y una fuerte creencia en la energía del universo.

Carismático y empático, Gio ejerce un liderazgo natural dentro del equipo Gamma, donde se ha ganado el respeto no solo por sus habilidades físicas, sino por su capacidad para mantener la calma bajo presión. Perfeccionista, organizado y con una voluntad firme, asegura que la espiritualidad también es parte de su fortaleza.