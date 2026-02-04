Participantes de MasterChef Celebrity 2026: RCN revela lista de famosos de esta temporada

La temporada del año pasado de MasterChef Celebrity dejó como ganadora a Violeta Bergonzi, quien compitió en la final con Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino. La expresentadora de Buen Día Colombia no solo ganó el título a mejor cocinera del 2025, sino también se llevó los 200 millones de pesos que estaban en juego.

¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef Celebrity 2026’?

Hace unas horas, RCN confirmó a través de un comunicado que ya comenzaron las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. 24 famosos llegaron para encender los fogones de la cocina más famosa de Colombia.

Aunque la fecha exacta de estreno de la nueva temporada sigue siendo un misterio, ya se ha confirmado que Claudia Bahamón volverá como presentadora. La acompañarán una vez más los reconocidos jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes evaluarán cada desafío culinario con su rigor y estilo.

A continuación, la nómina completa que está formada por una mezcla de talentos que vienen de diferentes campos: actuación, deporte, comedia, periodismo y redes sociales. Esta diversidad tiene como objetivo atraer a públicos con distintos gustos y enriquecer la competencia con estilos, historias y personalidades únicas que seguramente darán de qué hablar.

Angélica Blandón

Emiro Navarro

Emmanuel Restrepo

Hugo Gómez

Iván Marín

Jimmy Vásquez

Julieta Piñeres

Lina Tejeiro

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Milena López

Sebastián Villalobos

Tuto Patiño

Sebastián Vega

Verónica Orozco

Víctor Tarazona

Luciano D’Alessandro

Luisa Vergara

Mariana Mozo

Diana Mina

Tavo Bernate

Robert Farah

Pautips

Virgina Lizcano

Ellos son los actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido que harán parte de la nueva entrega del reality culinario. Fotografía por: Canal RCN

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

MasterChef Celebrity Colombia se ha consolidado como uno de los reality shows más vistos de la televisión nacional. No se trata solo de las habilidades de los concursantes, sino también de cómo combina el entretenimiento con la gastronomía. Como en cada temporada, el programa no solo ofrecerá competencia y desafíos, sino también historias personales, momentos de aprendizaje y sorpresas en la cocina, que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos episodio tras episodio.