Patrick Delmas lloró en lanzamiento de ‘La Vorágine’ y reveló dura experiencia

La Voragine se estrenó este 7 de julio por todos los canales regionales. La serie, que se convierte en la más ambiciosa que se haya hecho en la televisión pública colombiana, cuenta con la dirección de Luis Alberto Restrepo y la adaptación de Miguel Ángel Baquero. El showrunner es el también actor José Lombana.

El evento de lanzamiento fue el pasado 18 de junio en las instalaciones de Mintic. Allí los integrantes del elenco, encabezado por Juan Pablo Urrego, se dieron cita con algunos medios de comunicación, entre ellos Vea de El Espectador, para hablar de sus roles en la apuesta, así como de la experiencia de grabar en escenarios naturales y los desafíos que impuso el clima, la vegetación de los sitios escogidos.

El presentador del evento dio breves espacios a los actores para que se refieran a ello. Cuando le tocó al turno a Patrick Delmas, él no dijo mucho verbalmente, pero dejó claro lo emocionado que estaba al llorar. “Es divino...un trabajo estupendo. Me siento muy afortunado de ser parte de este clásico”, dijo el actor conmovido hasta las lágrimas.

“Yo sabía que iba a ser un trabajo estupendo, muy feliz de entrar en la historia de Colombia de alguna manera”, dijo sobre la importancia de tener un personaje en la adaptación de una de las obras más importantes de la literatura colombiana, que cumple 101 años de haberse publicado, escrita por José Eustasio Rivera.

Patrick Delmas vivió dura experiencia en la selva: “Fue brutal”

Delmas también se refirió a trabajar en medio de la selva y recordó una anécdota que fue algo incómoda y dura en su momento, al ser picado por hormigas, por no atender ciertas recomendaciones. Incluso algo así de molesto resultó siendo una ventaja para representar al fotógrafo francés, Eugene, de la serie: “Yo tuve un encuentro con las hormigas. A mí me habían dicho por favor no te apoyes y a mi se me olvidó y ahí si fue brutal, es duro pero al mismo tiempo te ayuda a actuar”, puntualizó.

Patrick también destacó la parte de maquillaje, que logró que su personaje se viera con todo el rastro de una vida en la selva en su cara. Para algunos, Delmas se ve irreconocible en el rol y marcado por la dureza del clima y el ambiente selvático. “La transformación con el maquillaje fue bastante fuerte, de esta gente que vive en esas condiciones físicas; yo me dejé llevar por lo que veía en el espejo, poco a poco empezó a llegar el personaje y cuando lo vi empezó a surgir una voz y se hizo así como un trabajo”.

