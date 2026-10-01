‘Pelea’ en vivo de Lili Estefan y Raúl de Molina en El gordo y la flaca: “Falta de respeto”

Hace 28 años los presentadores Lili Estefan y Raúl de Molina comparten set en el programa ‘El gordo y la flaca’, de Univisión. El espacio se ha consolidado como uno de los más populares entre la comunidad hispana en Estados Unidos emitiendo noticias del entretenimiento a diario.

En el mismo, es usual ver además que sus anfitriones comparten sus puntos de vistas sobre los temas tratados a lo largo de las emisiones. Este martes 29 de septiembre los dos parecían expresar sus opiniones sobre los concursos de belleza y las oportunidades de las participantes en los medios de comunicación, no obstante la diferencia entre los puntos de vista pronto escaló a una discusión al aire donde los dos dejaron ver su molestia.

¿Por qué discutieron al aire Raúl de Molina y Lili Estefan?

"Nuestras cadenas, Telemundo y Univision ambas están llenas de reinas de bellezas que ahora que las vi les tengo más respeto", dijo Estefan a lo que su compañero respondió "No sabía que Telemundo era nuestra cadena", refiriéndose a que el programa ‘El gordo y la flaca’ es de Univisión y percatándose del error de su compañera.

Lili respondió tensa: "Ok, qué difícil hacer este show últimamente con mi querido Raúl". Y posteriormente clarificó su punto: "Nuestra cadena, Univision, y Telemundo ambas están llenas de ellas. Es que como tú hablas ellas se sienten un poquito como que no les das el crédito que se merecen, es una plataforma que las ayudó a estar ahí. Nuestra Belleza Latina que ayudó a tantas mujeres a estar donde están ahora".

No obstante, Raúl siguió en su punto. "No estoy diciendo que no, al que le gusta esto que lo haga, pero creo que en esta época, y tengo derecho a opinar que en el 2027 (…) hay muchas mujeres que están en contra de esto (…) Para el mundo latino esto es una de las cosas más importantes que hay, me lo van a tomar a mal muchos lo que yo digo, pero muchas personas y mujeres con las que yo hablo me dicen que es una falta de respeto hacia ellas, y tú tienes que estar segura porque te lo deben haber dicho", comentó el Gordo sobre el rechazo que señaló haber sentido hacia los reinados de belleza en la actualidad.

Lili aseguró que ella nunca ha escuchado algo así de ninguna mujer. Posteriormente y ante la idea de que Lili estuviera interesada en la franquicia de Miss Universo, como lo sugirió Raúl, ella negó que esto fuera cierto.

La situación se tornó aún más incómoda cuando Raúl mencionó que le estaban dando órdenes por el apuntador de guardar silencio y no seguir expresando su idea. "A Lili no le están gritando, pero a Raúl de Molina le están gritando que yo no hable, esto es de dos… ¿Lili sí puede seguir hablando?", dijo muy molesto.

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"De verdad que me parece una falta de respeto como a mí me tratan en el programa. A mí me dicen que me calle y a Lili no. No importa que me traten así, el show fue hecho para mí hace muchos años atrás y ahora me están diciendo: ‘No, tú no puedes opinar, no puedes decir nada‘", puntualizó.

La situación fue comentada en redes y allí algunos cibernautas recordaron que la posición de Lili Estefan era porque su hija Lina Luanes ostentó el título de Miss Universe Cuba y actualmente trabaja en Telemundo.

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Según la periodista Mandy Fridmann, los dos conductores habrían sido citados a una reunión para hablar del incidente.

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