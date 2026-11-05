Película biográfica de Snoop Dogg: fecha de estreno, elenco confirmado y otros detalles

La producción cinematográfica que llevará a la pantalla la vida de Snoop Dogg continúa avanzando y comienza a tomar forma con la confirmación de los actores que harán parte de su historia. El proyecto, que está a cargo de Universal Pictures, reunirá a intérpretes que representarán a algunas de las figuras más cercanas al rapero y a varios de los nombres que marcaron la historia del hip-hop.

En horas recientes, el proyecto volvió a ser noticia tras confirmarse la incorporación de Cynthia Erivo al elenco. La actriz británica, reconocida por su participación en ‘Wicked‘, interpretará a Afeni Shakur, madre del fallecido rapero Tupac Shakur. Su llegada se suma a una nómina que ya cuenta con Jonathan Daviss como protagonista y que incluye a otros artistas y actores encargados de representar a personajes fundamentales en la trayectoria musical del estadounidense.

Actores de la película biográfica de Snoop Dogg

Jonathan Daviss, conocido por su papel de Pope Heyward en la serie ‘Outer Banks‘, será el encargado de interpretar al rapero. El actor encabezará una producción que también contará con Myles Bullock como Dr. Dre, uno de los productores y colaboradores más importantes en los primeros años de la carrera de Snoop.

Por su parte, Camron Jones interpretará a Tupac Shakur, mientras que Cynthia Erivo dará vida a su madre, Afeni Shakur, quien fue integrante del Partido Pantera Negra y tuvo una influencia importante en la vida del artista. Su historia también quedó reflejada en ‘Dear Mama‘, una de las canciones más reconocidas del catálogo de Tupac.

El reparto incluye a Lauren London como Beverly Tate, madre de Snoop Dogg; Algee Smith como Warren G; Tre Hale como Suge Knight; y Laya DeLeon Hayes como Shante Broadus, esposa del protagonista. También participarán Olly Sholotan como Kurupt, Corey Champagne como Nate Dogg y Jonica Booth como The Lady of Rage.

A ellos se suman SwayvoTwain, quien interpretará a The Notorious B.I.G.; Bentley Green, que asumirá el papel de RBX, y el rapero G Perico, encargado de representar a Big Reecie Cup, una figura relacionada con los primeros años de Snoop en Long Beach, California.

En cuanto a la dirección, estará a cargo de Craig Brewer, cineasta conocido por películas como ‘Hustle & Flow‘ y ‘Dolemite Is My Name‘. El director también trabajó en una nueva versión del guion original escrito por Joe Robert Cole, quien participó en la escritura de ‘Black Panther‘ y ‘Black Panther: Wakanda Forever‘.

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¿Cuándo se estrena la película biográfica de Snoop Dogg?

Universal Pictures confirmó que ‘Snoop’ llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2027. La fecha corresponde al lanzamiento anunciado para Estados Unidos y, hasta el momento, no se ha divulgado un calendario específico para su estreno en Colombia o el resto de Latinoamérica.

La película se encuentra en producción en el sur de California y buscará reconstruir distintos momentos de la trayectoria del artista, desde sus comienzos en Long Beach hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del rap y la cultura popular.

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El proyecto fue anunciado inicialmente en noviembre de 2022 y se convirtió en una de las apuestas cinematográficas de Death Row Pictures, compañía vinculada a Snoop Dogg. La película será producida por el propio rapero junto a Brian Grazer, Allan Mandelbaum y Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures.

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