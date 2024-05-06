Películas de ‘The Beatles’: revelan primeras fotos de los actores caracterizados

La saga de cuatro películas de ‘The Beatles’, dirigida por Sam Mendes, reveló este viernes las primeras imágenes de los actores Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson caracterizados como los cuatro miembros de la banda de Liverpool.

Mescal (‘Hamnet’) dará vida a Paul McCartney, Keoghan (‘Saltburn’) a Ringo Starr; Quinn (‘Stranger Things’) se pondrá en la piel de George Harrison y Dickinson (‘Babygirl’) encarnará a John Lennon en un “evento cinematográfico” que llegará a los cines en abril de 2028.

La página oficial de ‘The Beatles’, y en sus redes sociales, publicó este viernes cuatro fotografías, una por cada actor, y acompañadas de la canción ‘Come Together’.

Mescal aparece con el característico corte de pelo ‘mop-top’ popularizado por la banda, vestido con una camisa, corbata y un chaleco clásico con un fondo que recuerda al famoso bar ‘The Cavern’ de Liverpool.

Keoghan porta una camisa azul marino de lunares, una corbata estampada, unos auriculares al cuello y aparece junto a un micrófono en un estudio de grabación; al igual que Dickinson, como John Lennon, retratado con sus icónicas gafas redondas y tocando la guitarra mientras canta.

Por último, Quinn, como Harrison, está fotografiado mirando al frente, con semblante serio, mientras empuña la guitarra.

4.000 postales repartidas por el mundo

Las productoras encargadas de la película, Sony Pictures y Neal Street Productions, lanzaron, además de las imágenes de los actores caracterizados, una campaña con un total de 4.000 postales escondidas en lugares relacionados con ‘The Beatles repartidos en ciudades como Liverpool, Hamburgo, Nueva York o Tokio.

“Desde las tiendas de discos de Shibuya hasta Reeperbahn, desde la puerta del Cavern (y los pasillos de LIPA) hasta las calles alrededor de Central Park, las postales se colocaron en el tipo de lugares a los que los fans gravitan naturalmente: tiendas de música, rincones emblemáticos y los lugares que dieron forma a la historia, cercanos y lejanos”, indica la página web de ‘The Beatles’.

De las 4.000 postales escondidas, 200 están firmadas personalmente por Mescal, Keoghan, Dickinson y Quinn.

En las imágenes compartidas puede verse que cuatro de las postales firmadas estaban sobre el cartel de ‘Penny Lane’ en Liverpool, o que una autografiada por Dickinson estaba en la casa natal de John Lennon, también en la misma ciudad.

“Cuando llegó el momento de compartir un primer vistazo a los actores asumiendo estos roles (...) queríamos que se sintiera como algo que se pudiera descubrir. Por eso empieza con postales. Algo físico. Algo que se puede conservar”, continúa el comunicado.

En este sentido, la campaña pretende hacer “un pequeño guiño a los viejos tiempos, cuando las noticias viajaban en papel, las firmas se atesoraban y la historia vivía en fotografías, notas y recuerdos que circulaban entre fans y amigos”.

Películas de Los Beatles ¿Cuándo se estrenan?

Cada uno de los miembros de ‘Los Fab Four’ tendrá su propia biopic y se estrenarán el mismo mes, abril de 2028.

“Cada una de ellas está contada desde el punto de vista particular de uno solo de ellos. Se cruzan de diferentes maneras, a veces se superponen, a veces no”, explicó Sam Mendes.

“Llevaba años intentando hacer una película sobre Los Beatles, pero había desistido temporalmente (...) Sentí que la historia de la banda era demasiado vasta para caber en una sola película, y que convertirla en una miniserie de televisión no era una buena idea”, agregó el director británico, ganador de un Oscar en el año 2000 por 'Belleza americana‘.

