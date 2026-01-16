Películas, series y documentales recomendados para ver en streaming y TV este fin de semana

Estrenos, nuevas temporadas y maratones para escoger en este fin de semana.

‘El caballero de los siete reinos’ - HBO Max

Duncan tiene el sueño de convertirse en caballero y Egg cree ciegamente en sus condiciones. Fotografía por: HBO Max

Ser Duncan, el Alto (Peter Claffey) es un hombre cuya ambición es convertirse en caballero, aunque las condiciones establecidas para serlo distan mucho de las suyas. Su espada, su valor y sus convicciones serán suficientes. En su camino y a su lado está Egg (Dexter Sol Ansell), un jovencito que cree en él y se convierte en su escudero. En su viaje en el que juntos aprenderán lo necesario. Esta serie del universo de “Juego de Tronos”, que se ambienta un siglo antes del GOTSe estrena el domingo a las 10:00 p.m.

‘Sentencia de muerte’ - Prime Video

Isaac Sarr (Omar Sy) y Kyrah Owens (Kerry Washington) deciden desertar de Shadow Force, una poderosa organización de asesinos. El motivo de su retiro es la protección de su hijo, pero sus antiguos jefes no dejarán que se vayan tan fácilmente y ponen precio a sus cabezas. En el elenco del filme, que tuvo a Cartagena como locación, están Mark Strong como Jack Cinder, Da´Vine Joy Randolph en el papel de Auntie Clanter y la colombiana Natalia Reyes, que interpreta a Moriti.

‘Agatha Christie: las siete esferas’ – Netflix

Después de una fiesta en la elegante casa de campo de Lady Caterham (Helena Bonham Carter) los invitados encuentran el cadáver de Gerry Wade (Corey Mylchreest), uno de los invitados, quien aparece rodeado de siete relojes. Lady Eileen ‘Bundle’ Brent (Mia McKenna-Bruce) está decidida a aclarar el misterio, aunque el superintendente Battle Martin Freeman), miembro de Scotland Yard, es quien conduce la investigación. La miniserie de tres capítulos es adaptación de Chris Chibnall de ‘Las siete esferas’, de Agatha Christie. Su director es Chris Sweeney.

´De Polo a Polo con Will Smith’ - Disney+

5 años de producción, un conductor, siete episodios y 100 días en los que Will Smith, acompañado por expertos en cada zona, científicos y exploradores, vive grandes desafíos en todos los continentes, entre ellos bucear bajo el hielo en el Polo Norte, escalar montañas y extraer veneno de una tarántula en el Amazonas. El actor hizo en cada lugar una exploración donde pudo admirar la belleza de La Tierra, la maravilla de cada sistema y la grandeza de sus habitantes. Esta docuserie original de National Geographic llega con siete episodios. “El Polo Sur”, “El Amazonas: Criaturas Letales”, “El Amazonas: Aguas Oscuras”, “El Himalaya”, “Las Islas Pacíficas”, “El Desierto de Kalahari”, “El Polo Norte”.

‘Saturday Night Live’- Universal+

Finn Wolfhard , el actor que interpreta a Mike Weehler en Stranger Things, es el anfitrión del primer programa del año. El también músico de la banda Aubreys comparte con el rapero newyorkino A$AP Rocky, quien con su show también debuta en esta nueva temporada.

‘Historias arriesgadas con Henry Winkler’ – History

Henry Winkler, el recordado actor, “Fonzie” en “Happy Days” hace, en compañía de profesores de historia, astrofísicos, periodistas y personajes de la cultura popular, un recorrido que va del siglo XIX al XXI, y que muestra peligrosas prácticas, costumbres y actividades que fueron comunes en su momento pero que nadie repetiría en el presente. En ocho capítulos se muestran profesiones absurdas como la de obreros que, sin arneses, caminaron por vigas de los rascacielos newyorkinos, tónicos radioactivos, personas que viajaban colgadas de trenes, jinetes que se lanzaban desde las alturas, compras de dinamita por correo y electrodomésticos letales por gases tóxicos.

Domingo 18 de enero, a las 21:50 p.m.

‘Hijack’ - Apple Tv

Sam Nelson (Idris Elba), abogado de Londres y experto en negociaciones corporativas aborda un tren subterráneo en Berlín. Las vidas de 200 pasajeros están en peligro, a merced de un terrorista que ha preparado el secuestro y ataque durante un año. Solo Nelson podrá salvarlos. En esta segunda temporada están Max Beesley (Daniel O´Farrell) y Christine Adams (Marsha Smith- Nelson).