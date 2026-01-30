Películas y series de plataformas para ver el fin de semana

Acción, romance, intriga y misterio son los ingredientes para disfrutar ese fin de semana frente a la pantalla.

‘Bridgerton’- Netflix

Benedict Bridgerton queda flechado por una misteriosa mujer. Su relación puede llegar a ser tempestuosa. Fotografía por: Netflix

En la primera parte de la cuarta temporada (la segunda se estrena el 26 de febrero), el amor sigue rondando a los Bridgerton. Esta vez, Benedict (Luke Thompson), a quien no le interesa mucho ponerse serio en asuntos de amor, queda ‘flechado’ por Sophie Baek (Yerin Ha), una misteriosa mujer que conoce en el baile de máscaras. El interés romántico del segundo hijo de la poderosa familia no es una aristócrata. Con Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton) y Claudia Jessie (Eloise Bridgerton).

‘Equipo Demolición’ – Prime Video

Jonny Hale (Jason Momoa) es un policía que vive en Oklahoma y su hermanastro James (Dave Bautista), un marino que se dedica al entrenamiento tiene su base en Hawái. Aunque no tienen comunicación, la misteriosa muerte de su padre los une. En medio de la investigación, que involucra a la mafia japonesa, muchos secretos familiares salen a la luz. Participan también Claes Bang (Marcus Robichaux), Frankie Adams (Palakiko), Morena Baccarin (Valentina) y Jacob Batalon (Pika).

‘Wonder Man’- Disney+

Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un actor que lucha por permanecer en el radar de Hollywood, se entera, gracias a Trevor Slattery (Ben Kingsley), otro artista que busca recuperar brillo, que el director Von Kovak (Zlatko Buric) planea hacer una nueva versión de “Wonder Man”. Ambos hombres luchan por obtener un lugar en la producción, mientras Williams vive con un secreto relacionado con el mundo de los superhéroes.

‘The Rainmaker’- Universal+

Rudy Baylor (Milo Callaghan) ingresa a la firma de abogados liderada por Leo Drummond (John Slattery), pero lo despiden en su primer día de trabajo. El joven se va a trabajar con Jocelyn Bruiser Stone (Lana Parrilla) y en su nuevo empleo, con el descubrimiento de un caso de asesinato, debe enfrentarse a su antiguo empleador, quien además es jefe de Sarah Plankmore (Madison Iseman), su novia.

Y para iniciar la semana

Comienza febrero, mes de estrenos y las plataformas ya tienen listas sus producciones. Aquí un adelanto.

‘Doña Beja’- HBO Max

El 2 de febrero se estrena la versión contemporánea de la historia inspirada en la vida de Ana Jacinta de Sao José (Grazi Massafera), una mujer que desafía las reglas y los moldes sociales y pasa del dolor personal a la ostentación del poder.