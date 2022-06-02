‘Piratas del Caribe 6’ sería una realidad con el hijo de Jack Sparrow como protagonista

Desde su estreno en 2003, Piratas del Caribe se convirtió en una de las franquicias de aventuras más exitosas del cine comercial, impulsada por su mezcla de acción, humor y fantasía, así como por el carisma de Jack Sparrow.

A lo largo de cinco películas, el universo pirata se expandió con nuevos personajes, mitologías y conflictos que mantuvieron viva la historia durante más de una década. Sin embargo, tras el lanzamiento de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar en 2017, la quinta entrega de la saga, el futuro de la franquicia quedó en pausa. Desde entonces comenzaron a circular rumores sobre una posible sexta película, aunque durante años no pasaron de especulaciones.

En los últimos días, esas versiones empezaron a tomar mayor fuerza gracias a informes del periodista especializado Jeff Sneider, quien reveló detalles clave sobre el rumbo que estaría tomando el proyecto.

¿Qué se sabe sobre ‘Piratas del Caribe 6′?

Según los reportes más recientes, la nueva entrega tendría como protagonista al hijo de Jack Sparrow, marcando un giro importante en la saga y apostando por un relevo generacional. La historia se centraría en este nuevo personaje, mientras Jack pasaría a ocupar un rol secundario o directamente estaría ausente, algo que todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Este planteamiento apunta a una especie de relevo generacional, pensado para abrir la puerta a nuevos personajes y tramas, mientras se mantiene una conexión con los elementos clásicos que hicieron reconocible a la saga.

En esa línea, el regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow no está confirmado, aunque tampoco se ha descartado por completo, ya que su participación dependería del desarrollo final del guion.

Otro de los nombres que vuelve a aparecer asociado al proyecto es el de Margot Robbie, quien desde hace un tiempo ha sido vinculada a un posible papel relevante dentro de la nueva historia. Aunque no hay confirmación oficial sobre su rol ni sobre si liderará la película, las versiones indican que Disney contempla un personaje femenino fuerte como parte fundamental de esta nueva etapa.

Por ahora, Piratas del Caribe 6 no tiene fecha de estreno ni rodaje anunciados, y el proyecto continúa en fase de desarrollo. Aun así, los recientes reportes sugieren que la franquicia no está archivada y que el estudio busca una fórmula para relanzarla, adaptándola a una nueva generación sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno global.

