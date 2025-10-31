¿Por qué cambiaron a Henry Cavill en The Witcher? Opiniones de la cuarta temporada

Henry Cavill interpretó a Geralt de Rivia durante tres temporadas de The Witcher, desde su estreno en 2019 hasta 2023. Su salida se anunció en octubre de 2022, antes del lanzamiento de la tercera entrega, generando sorpresa entre los fanáticos. Netflix confirmó entonces que Liam Hemsworth asumiría el papel a partir de la cuarta temporada, que finalmente llegó el 30 de octubre de 2025.

Su salida se anunció en octubre de 2022, antes del estreno de la tercera temporada. Y aunque Cavill nunca detalló los motivos de su decisión, la showrunner Lauren S. Hissrich explicó a Entertainment Weekly que fue una conversación “de largo plazo”: “Tenía planes para otros roles a los que realmente quería dedicarse. No queríamos obligar a alguien a hacer algo que ya no deseaba”.

¿Cómo se justifica el cambio de Henry Cavill en ‘The Witcher’?

Netflix decidió justificar el reemplazo de Cavill dentro del universo de la serie, en lugar de ignorarlo. En el primer episodio, un narrador llamado Stribog (Clive Russell) relata a un grupo de niños la historia de ‘El carnicero de Blaviken’, reviviendo una escena de la primera temporada. Pero esta vez, el Geralt de esa historia tiene el rostro de Liam Hemsworth. Cuando una niña le corrige diciendo “la ha contado mal”, el narrador responde: “Fue hace cien años. El bien y el mal no existen”.

Así, la nueva temporada de The Witcher introduce la idea de que el aspecto del brujo cambia según el punto de vista de quien cuenta la historia. “Queríamos jugar con la noción de que las historias varían dependiendo de quién las narra”, explicó Hissrich a TV Line. “Sigue siendo Geralt, pero contado desde otra perspectiva”.

Este recurso, inspirado en la obra literaria original de Andrzej Sapkowski, sirvió para que la producción hiciera una transición “orgánica” al nuevo protagonista, sin alterar la línea narrativa.

Críticas a la cuarta temporada de ‘The Witcher’

Liam Hemsworth, conocido por Los juegos del hambre, confesó que se sorprendió cuando le ofrecieron el papel mientras rodaba otra película en 2022. Dijo aceptar el reto por su afición al videojuego y su deseo de aportar algo nuevo al personaje. Sin embargo, la recepción ha sido desigual. Críticos y espectadores coinciden en que Hemsworth intenta replicar demasiado el estilo de Cavill. Aunque da la talla en las secuencias físicas, su interpretación se percibe “forzada” en comparación con la naturalidad que el británico aportó al personaje.

Los primeros indicadores no han sido favorables. En Rotten Tomatoes, la cuarta temporada alcanza un 53 % de aprobación entre la crítica y apenas 21 % del público. En Metacritic, la media de reseñas profesionales es de 60/100, pero la valoración de los usuarios cae a 1,5 sobre 10.

A pesar de que la sensación general es que The Witcher no atraviesa por su mejor momento, Netflix ya confirmó una quinta y última temporada.