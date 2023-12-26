¿Por qué el presentador Johnatan Nieto salió de ‘Citynoticias’?: “Cosas de la vida”

La ausencia del presentador Johnatan Nieto en las más recientes emisiones de Citynoticias no pasó desapercibida para los televidentes habituales del noticiero. Durante varios días, usuarios en redes sociales se preguntaron por qué el periodista ya no aparecía en la pantalla, lo que dio pie a especulaciones sobre un posible cambio en la nómina del informativo.

Ante los mensajes reiterados de seguidores, el propio Nieto decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el presentador confirmó que ya no hace parte de Citytv, aunque evitó profundizar en las razones específicas de su salida.

¿Qué dijo Johnatan Nieto sobre su salida de ‘Citynoticias’?

Al ser consultado directamente sobre los motivos, Johnatan Nieto respondió con una frase breve pero contundente: “Cosas de la vida que muchas veces no entendemos”, dejando claro que, por ahora, no dará más detalles sobre lo ocurrido.

En otro intercambio con sus seguidores de Instagram, el periodista también se refirió a su relación con el canal, luego de que un seguidor hiciera un comentario crítico sobre el noticiero. Su respuesta fue interpretada por muchos como una reflexión personal sobre su paso por la casa editorial: “City es de esos amores que a pesar de los desplantes perdura para siempre”.

La salida de Nieto llamó aún más la atención porque no hubo una despedida oficial al aire ni un anuncio previo por parte del canal, un gesto habitual cuando se trata de figuras reconocidas del noticiero. Esta situación alimentó versiones sobre una desvinculación inesperada y sobre posibles diferencias internas, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Johnatan Nieto fue durante años uno de los rostros más reconocibles de Citynoticias, especialmente en las emisiones nocturnas, donde consolidó un estilo cercano y directo que le ganó el respaldo de una parte importante de la audiencia capitalina.

Hasta el momento, Citytv no ha emitido un comunicado oficial sobre su salida, y el presentador tampoco ha anunciado cuál será su próximo paso profesional. Mientras tanto, su despedida silenciosa sigue generando comentarios entre televidentes y colegas del medio, que permanecen atentos a cualquier novedad sobre su futuro laboral.

