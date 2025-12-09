¿Por qué Henry, de ‘Vecinos’, era cojo? “El Flaco” Solórzano reveló la inesperada razón

El reciente reestreno de Vecinos volvió a poner en conversación a los personajes que marcaron a toda una generación de televidentes. Entre ellos, Henry Jonás, el joven tímido e inseparable del protagonista, interpretado por Fernando “El Flaco” Solórzano, cuya presencia en pantalla siempre dejó curiosidades abiertas entre los fans.
Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí
El motivo por el que Henry, de ‘Vecinos’, era cojo
Con motivo del regreso de la producción, Solórzano recordó una anécdota que, hasta ahora, pocos conocían: el verdadero motivo detrás de la cojera de su personaje. Aunque en la historia nunca se explicó por qué Henry Jonás caminaba así, el actor recordó en una reciente entrevista con Vea que la decisión nació en pleno rodaje y por una circunstancia totalmente inesperada.
En ese entonces, “El Flaco” Solórzano sufría fuertes ataques de gota por ácido úrico: “Estábamos grabando en exteriores y yo estaba cojo. El director me preguntó por qué, le expliqué, y nos quedamos pensando qué hacer porque yo necesitaba caminar mucho”. La incomodidad era evidente y podía afectar el ritmo de las grabaciones.
La solución llegó de forma sencilla, aunque marcaría al personaje para siempre. “Entonces dije: ‘Volvámoslo cojo’. El director se preocupó porque ya llevábamos ocho días grabados, pero le dije que eso no era nada frente a más de 120 capítulos. Y así quedó”. La idea no solo resolvió el problema físico momentáneo, sino que terminó fortaleciendo la interpretación. “La cojera me ayudó mucho para el personaje, le daba cierta vulnerabilidad y sumisión que encajaba perfecto”, explicó
Por último, “El Flaco” Solórzano reflexionó sobre el hecho de verse en pantalla casi dos décadas después, y de que el público siga demostrándole tanto cariño a su personaje.
“Para uno como actor es muy difícil verse después de tanto tiempo. Uno ve algo de hace tres años y ya le parece viejísimo; ahora imagínate 10, 15, 20. Yo me veo ahí y digo: ‘Era un niño’”, concluyó en su charla con Vea.