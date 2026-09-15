¿Por qué Jimmy Vásquez sigue fuera de MasterChef Celebrity? ¿Regresará? Esto se sabe

En el capítulo de ‘MasterChef Celebrity’ en el que resultó eliminado Sebastián Vega, el actor Jimmy Vásquez no pudo cocinar debido a que sufrió un accidente, que le causó quemaduras de segundo grado. Todo por cuenta de un aceite caliente en una sartén.

Fue la propia Claudia Bahamón quien anunció, a sus compañeros de competencia, que Vásquez había sido incapacitado por la gravedad de sus quemaduras y solo volvería cuando estuviera en condiciones de regresar a cocinar.

No obstante, ha pasado más de una semana y el actor sigue ausente en los distintos retos. El pasado lunes 14 de septiembre los participantes con delantal negro enfrentaron una nueva prueba de eliminación en la que debían cocinar una lengua de res. El reto dejó fuera de competencia a la comediante Virginia Lizcano, por una preparación demasiado sencilla. El cocinero destacado fue Emiro Navarro, quien recibió cachete de Jorge Rausch por el sabor de su plato y su presentación. La despedida de la nueva eliminada se convirtió en una de las más emotivas que se ha vivido en la temporada 11 del formato.

Volviendo a la situación de Jimmy, Vea contactó a prensa del canal RCN que expresó que no había información más allá de la que ha adelantado Claudia en el programa, es decir no hay fecha confirmada del retorno de Vásquez.

Hay que mencionar que las redes sugieren que Sebastián Vega volvería a la competencia. Esto surge debido a un material filtrado que lo mostraría cocinando en una prueba en el centro vacacional Piscilago, en Girardot, que no se ha emitido.

Indagando con fuertes cercanas al reality confirmaron que en efecto, Jimmy estuvo incapacitado por un buen tiempo, ya que la lesión de la quemadura, fue significativa. «Fue fuerte, estuvo por fuera varios retos». También una de ellas confirmó que Vega regresa a la cocina.

El nuevo reto de Jimmy Vásquez

Por su parte, Jimmy ha procurado mantener silencio en sus redes sobre su ausencia, en sus historias ha preferido compartir momentos de su nuevo reto actoral. Se trata de una obra en el teatro Nacional La Castellana, donde comparte con actores como Luis Eduardo Arango y Álvaro Bayona.

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Lo que es un hecho es que cuando Jimmy regrese a la competencia lo hará con delantal negro y directo a prueba de eliminación para mantener su lugar en el reality. La gran pregunta sigue siendo ¿cuándo?

Hay que recordar que no es la primera vez que uno de los participantes enfrenta una incapacidad que genera inquietud en los seguidores del formato. El año anterior fue el actor Luis Fernando Hoyos, quien se ausentó por motivos de salud.

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