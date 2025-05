¿Por qué “Los Thunderbolts” no es tan buena como dicen?

“Los Thunderbolts” tiene un reconocido elenco en el que sobresalen algunas de sus interpretaciones. Fotografía por: Marvel

Atrás quedaron los rotundos éxitos de Marvel Studios, y desde “Avengers: Endgame” (2019), el universo cinematográfico de Marvel ha experimentado un frenético descenso, tanto en la taquilla como en aceptación de la crítica, ojo: no del fandom, quien pierde el control tan solo con ver el traje de su superhéroe favorito en pantalla, eso se demostró con Minecraft, pero no desviemos del tema.

De las 35 cintas producidas en exclusiva por Marvel, las cifras de algunas de las últimas han impulsado su vertiginosa caída: “Ant-Man y la avispa: Quantumania” (2023), catalogada como la peor calificada, y de la que algunos achacan parte de su fracaso a los escándalos de abuso en los que se vio envuelto Jonathan Majors; “The Marvels” (2023), la de mayores pérdidas y “Capitán América: un nuevo mundo” (2025), que aunque recaudó más de lo que costó, no logró superar las expectativas iniciales y dejó claro que la versión del nuevo Capitán América, interpretado por Anthony Mackie, no logró conectar con el público.Cada una a su manera ha trazado un rendimiento inferior al de sus predecesoras, afectando sistemáticamente las expectativas de los seguidores y distribuidores.

Después de este panorama no tan alentador, pareciera que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, se hubiese dejado contagiar por la fiebre de antihéroes, que últimamente atiborra el mundo del entretenimiento, y que ha tenido una inesperada acogida en el público, casos como: “The Boys”, “Invencible”, “The Joker” y la mismísima “Deadpool”, han demostrado que los personajes con motivaciones no tan santas atraen a las multitudes que buscan historias novedosas y héroes que se salgan del molde.

Tal vez, por esta razón conciben “The Thunderbolts”, dirigida por Jake Schreier, protagonizada por la ascendente Florence Pugh y Sebastian Stan, quien fue nominado este año al Premio Oscar.

Hacer una historia diferente, no lo es todo

El filme reúne un equipo de “héroes” distópicos, que fueron villanos de otras películas del mismo universo, y trata de armar una historia en la que sus emociones y frustraciones, muy humanas, son las que los motivan a salir a salvar el día. Esa es su mayor fortaleza, que es diferente, en cuanto a su desarrollo argumental, pero recae en los vicios que siempre han caracterizado a las películas más desafortunadas del género. Así es que ser diferente no es suficiente.

Marvel tuvo toda la buena intención de presentarnos una cinta que rompe esa narrativa a la que nos tenía acostumbrados, intentan presentarnos un drama independiente, al mejor estilo de A24, con un enfoque emocional e introspectivo, pero no lo logra, los dramas en los que pretende envolver a los personajes son tan superfluos, como la aparición de Taskmaster, y lo peor, los adorna con una cantidad de clichés y chistes que ellos mismos nos han presentado en anteriores entregas.

Algo que puede ilusionar a muchos, léase bien, es que el villano (secundario) en esta ocasión es Sentry, quien es considerado uno de los más poderos héroes de Marvel, pero que su depresión lo lleva a convertirse en eso, que a ninguno de nosotros nos gusta sentir, El Vacío, su alter ego, ese ser maligno y medio emo que todos llevamos dentro.

¿Y cómo un grupo de cinco ex villanos, más humanos que superhéroes, cada uno con problemas emocionales y con muchísimos menos poderes, logran vencer al villano de turno? La respuesta es obvia, con terapia de grupo.

Las escenas de acción no tienen la espectacularidad a la que Marvel nos tiene acostumbrados, y no me refiero solo a los efectos visuales, sino al ritmo y la sorpresa de la puesta en escena.

Jake Schreier, el director, rinde homenaje a sets, movimientos visuales y planos de películas del mismo universo y de otros. Los invito a que las descubran: “El caballero de la Noche”, “Misión Imposible”, “Terminator 2”, “La Vice”, entre otras. Y cuando las vean, por favor, piensen que es un tributo y no una vil copia.

Creo que esta película más que la presentación de un nuevo grupo de Super héroes, oficia como un periodo de transición, por lo que su argumento calzaba mejor para una de las series de Marvel que se presentan en Disney Plus y que dieron origen a varios de los integrantes de este singular pero bien intencionado quinteto. “The Thunderbolts” sería una mejor serie que película, por lo que termina siendo un abrebocas un tanto desconcertante para la gran apuesta de 2025 del UCM, en la que se juega el todo por el todo, Los Cuatro Fantásticos.

Este estudio en la actualidad vive un periodo de transición enmarcado por unas taquillas a la baja y críticas cinematográficas menos entusiastas. La excesiva frecuencia de estrenos, la dispersión de esfuerzos en múltiples plataformas y la realización apresurada, han llevado a una evidente fatiga de la audiencia general, y me atrevería a decir que también al fandom. Ahora, Marvel debe equilibrar ambición y calidad, aprendiendo de los errores recientes, para retomar la senda de éxitos que consolidaron su imperio cinematográfico y lo han mantenido por encima de su histórico rival DC, que ya viene volando con el nuevo Superman.

Por ahora, este fin de semana después de su estreno, la taquilla de “Los Thunderbols” no logró superar en ventas a su antecesora, “Capitán América: un nuevo mundo”. Pues logró recaudar 162,1 millones de dólares ,76 de los cuales los consiguió en Estados Unidos, quedando así por debajo de los 180 millones que consiguió el capitán alado.

Tengo la certeza de que el UCM va a volver a sus mejores tiempos. El pasado 28 de abril, comenzó el rodaje del que se considera será el evento cinematográfico más grande del universo cinematográfico de Marvel, “Avengers: Doomsday”, con una receta que en 2019 dio origen a su último gran éxito, los ingredientes: los hermanos Russo y un resucitado Robert Downey Jr. Ojalá les funcione la fórmula.