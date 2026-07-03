¿Por qué Melina Ramírez no está en ‘La vuelta al Mundial en 80 Risas’? Ella aclaró la razón

El pasado 30 de junio, Caracol Televisión estrenó ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, una edición especial de su tradicional formato de entretenimiento que, en esta oportunidad, aprovecha la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para recorrer Estados Unidos, Canadá y México junto a reconocidos humoristas y presentadores. Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Melina Ramírez, habitual integrante del programa en temporadas anteriores.

Desde el estreno, varios televidentes acudieron a las redes sociales para preguntarse por qué la presentadora no hacía parte de esta versión del espacio. Ante la insistencia de sus seguidores, la también modelo y figura de redes sociales decidió responder directamente a través de sus historias de Instagram y aclarar qué ocurrió con su participación en esta edición especial.

¿Por qué no estuvo Melina Ramírez en ‘La vuelta al Mundial en 80 Risas’?

La caleña de 36 años explicó que su ausencia no obedeció a una decisión del canal ni a algún inconveniente con la producción, sino a compromisos profesionales que ya tenía adquiridos cuando se organizó el proyecto.

“Tenía un viaje programado y un compromiso con una marca que quiero mucho”, expresó Melina Ramírez, despejando así las dudas de quienes esperaban verla nuevamente en el formato.

Su explicación coincide con un contexto particular del programa. A diferencia de las temporadas tradicionales de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, que se emiten entre finales e inicios de año, Caracol Televisión decidió lanzar una edición especial en plena temporada mundialista para aprovechar el ambiente generado por el torneo de fútbol.

Ese cambio en el calendario pudo haber dificultado la disponibilidad de algunas de las figuras habituales del formato, entre ellas Melina Ramírez, quien ya tenía compromisos previamente pactados y optó por cumplir con ellos.

La presentadora ha sido una de las caras más representativas del programa desde su estreno en 2018. Ha participado en todas las temporadas del formato principal y, durante varias de ellas, compartió viaje con el humorista Don Jediondo, una dupla que se convirtió en una de las favoritas de los televidentes gracias a la química y espontaneidad que mostraban durante sus recorridos.

Para esta edición especial, Caracol apostó por nuevas duplas, entre ellas la conformada por Sofía Osío Luna y J.P. Martínez, además de otros rostros que acompañan el recorrido por los tres países sede del Mundial. Mientras tanto, Melina Ramírez continuará vinculada a la pantalla del canal, ya que hará parte de la próxima temporada de ‘Yo me llamo’, uno de los formatos más exitosos de la televisión colombiana.

Fotografía por: FELIPE MARINO

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