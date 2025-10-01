Premios Bafta 2026: lista completa de ganadores

En una ceremonia presentada por por Alan Cumming, se entregaron los premios en los que ‘Una batalla tras otra’, en inglés “One Battle After Another” lideraba las nominaciones con 14, mientras que “Sinners” tenia 13. “Hamnet” de Chloé Zhao y “Marty Supreme” de Josh Safdie tenían cada una 11 nominaciones.

A continuación, la lista de nominados a los BAFTA, y los respectivos ganadores.

Mejor película

* “Hamnet”

* “Marty Supreme”

* “One Battle After Another” *GANADORA

* “Sentimental Value”

* “Sinners”

Mejor película británica

* “28 Years Later”

* “The Ballad of Wallis Island”

* “Bridget Jones: Mad about the Boy”

* “Die My Love”

* “H Is For Hawk”

* “Hamnet” *GANADORA

* “I Swear”

* “Mr Burton”

* “Pillion”

* “Steve”

Mejor Actriz principal

* Jessie Buckley, “Hamnet” *GANADORA

* Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

* Kate Hudson, “Song Sung Blue”

* Chase Infiniti, “One Battle After Another”

* Renate Reinsve, “Sentimental Value”

* Emma Stone, “Bugonia”

Mejor Actor principal

* Robert Aramayo, “I Swear” *GANADOR

* Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

* Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

* Ethan Hawke, “Blue Moon”

* Michael B. Jordan, “Sinners”

* Jesse Plemons, “Bugonia”

Actriz de reparto

* Odessa A’zion, “Marty Supreme”

* Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

* Wunmi Mosaku, “Sinners” *GANADORA

* Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island

* Teyana Taylor, “One Battle After Another”

* Emily Watson, “Hamnet”

Actor de reparto

* Benicio del Toro, “One Battle After Another”

* Jacob Elordi, “Frankenstein”

* Paul Mescal, “Hamnet”

* Peter Mullan, “I Swear”

* Sean Penn, “One Battle After Another” *GANADOR

* Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Mejor Dirección

* Yorgos Lanthimos, “Bugonia”

* Chloé Zhao, “Hamnet”

* Josh Safdie, “Marty Supreme”

* Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” *GANADOR

* Joachim Trier, “Sentimental Value”

* Ryan Coogler, “Sinners”

Debut de guionista, director o productor británico

* “The Ceremony”

* “My Father’s Shadow” *GANADOR

* “Pillion”

* “A Want In Her”

* “Wasteman”

Película de habla no inglesa

* “It Was Just An Accident” (Francia)

* “The Secret Agent” (Brasil)

* “Sentimental Value” (Noruega) *GANADORA

* “Sirât” (España)

* “The Voice of Hind Rajab” (Túnez)

Película animada

* “Elio”

* “Little Amélie”

* “Zootopia 2” *GANADORA

Película para niños y la familia

* “Arco”

* “Boong” *GANADORA

* “Lilo & Stitch”

* “Zootropolis 2”

Mejor Guion original

* “I Swear”

* “Marty Supreme”

* “The Secret Agent”

* “Sentimental Value”

* “Sinners” *GANADORA

Guion adaptado

* “The Ballad of Wallis Island”

* “Bugonia”

* “Hamnet”

* “One Battle After Another” *GANADORA

* “Pillion”

Premio a la estrella emergente

* Robert Aramayo *GANADOR

* Miles Caton

* Chase Infiniti

* Archie Madekwe

* Posy Sterling

Música original

* Jerskin Fendrix, “Bugonia”

* Alexandre Desplat, “Frankenstein”

* Max Richter, “Hamnet”

* Jonny Greenwood, “One Battle After Another”

* Ludwig Göransson, “Sinners” *GANADOR

Cinematografía

* “Frankenstein”

* “Marty Supreme”

* “One Battle After Another” *GANADORA

* “Sinners”

* “Train Dreams”

Diseño de vestuario

* “Frankenstein” *GANADORA

* “Hamnet”

* “Marty Supreme”

* “Sinners”

* “Wicked: For Good”

Montaje

* “F1”

* “A House of Dynamite”

* “Marty Supreme”

* “One Battle After Another” *GANADORA

* “Sinners”

Diseño de producción

* “Frankenstein” *GANADORA

* “Hamnet”

* “Marty Supreme”

* “One Battle After Another”

* “Sinners”

Maquillaje y estilismo de cabello

* “Frankenstein” *GANADORA

* “Hamnet”

* “Marty Supreme”

* “Sinners”

* “Wicked: For Good”

Sonido

* “F1” *GANADORA

* “Frankenstein”

* “One Battle After Another”

* “Sinners”

* “Warfare”

Efectos visuales

* “Avatar: Fire and Ash” *GANADORA

* “F1”

* “Frankenstein”

* “How to Train Your Dragon”

* “The Lost Bus”

Documental

* “2000 Meters to Andriivka”

* “Apocalypse in the Tropics”

* “Cover-Up”

* “Mr Nobody Against Putin” *GANADOR

* “The Perfect Neighbor”

