Lista de ganadores Premios Emmy 2026: ‘Widow’s Bay’ fue protagonista de la noche

Los Premios Emmy 2026 reconocieron este 14 de septiembre a las producciones, actores, directores y demás talentos que se destacaron durante la última temporada televisiva. La ceremonia, correspondiente a la edición número 78 de estos galardones, se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles y tuvo como presentadora a Mariska Hargitay.

Entre las producciones que llegaron como favoritas estaban ‘The Pitt’, ‘Hacks’, ‘Pluribus’ y ‘Widow’s Bay’, esta última convertida en una de las grandes protagonistas de la noche. La ceremonia también dejó varios momentos históricos en las categorías de actuación y consolidó a algunas de las producciones más comentadas de la televisión y el streaming durante el último año.

Lista de ganadores de los Premios Emmy 2026

‘Widow’s Bay’ fue la producción que más estatuillas obtuvo en la ceremonia televisada, con seis premios, entre ellos Mejor serie de comedia y reconocimientos para Matthew Rhys, Kate O’Flynn y Stephen Root. Sumados los galardones entregados durante los Creative Arts Emmys, la producción alcanzó 14 premios, convirtiéndose en la gran vencedora de esta edición.

La noche también estuvo marcada por los logros de Matthew Rhys y Jean Smart. Rhys ganó como mejor actor de comedia por ‘Widow’s Bay’ y como mejor actor en una serie limitada por ‘The Beast in Me’, un doble triunfo que hizo historia en los Emmy. Por su parte, Smart consiguió su quinto premio consecutivo como mejor actriz de comedia por ‘Hacks’ y llegó a ocho Emmy de actuación, igualando el récord histórico que ahora comparte con Cloris Leachman, Julia Louis-Dreyfus y Allison Janney.

Mejor serie de drama

‘The Pitt’

‘The Diplomat’

‘The Gilded Age’

‘A Knight of the Seven Kingdoms’

‘Paradise’

‘Pluribus’

‘Slow Horses’

‘Your Friends and Neighbors’

Mejor actriz en una serie de drama

Rhea Seehorn – ‘Pluribus’

Carrie Coon – ‘The Gilded Age’

Chase Infinity – ‘The Testaments’

Keri Russell – ‘The Diplomat’

Zendaya – ‘Euphoria’

Mejor actor en una serie de drama

Noah Wyle – ‘The Pitt’

Sterling K. Brown – ‘Paradise’

Gary Oldman – ‘Slow Horses’

Mark Ruffalo – ‘Task’

Rufus Sewell – ‘The Diplomat’

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Tom Pelphrey – ‘Task’

Patrick Ball – ‘The Pitt’

Billy Crudup – ‘The Morning Show’

Shawn Hatosy – ‘The Pitt’

Gerran Howell – ‘The Pitt’

Jack Lowden – ‘Slow Horses’

Carlos-Manuel Vesga – ‘Pluribus’

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Allison Janney – ‘The Diplomat’

Taylor Dearden – ‘The Pitt’

Fiona Dourif – ‘The Pitt’

Katherine LaNasa – ‘The Pitt’

Sepideh Moafi – ‘The Pitt’

Julianne Nicholson – ‘Paradise’

Karolina Wydra – ‘Pluribus’

Mejor serie de comedia

‘Widow’s Bay’

‘Abbott Elementary’

‘The Bear’

‘Hacks’

‘Margo’s Got Money Troubles’

‘Nobody Wants This’

‘Only Murders in the Building’

‘Shrinking’

Mejor actor en una serie de comedia

Matthew Rhys – ‘Widow’s Bay’

Yahya Abdul Mateen II – ‘Wonderman’

Steve Carell – ‘Rooster’

Jason Segel – ‘Shrinking’

Martin Short – ‘Only Murders in the Building’

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart – ‘Hacks’

Quinta Brunson – ‘Abbott Elementary’

Ayo Edebiri – ‘The Bear’

Elle Fanning – ‘Margo’s Got Money Troubles’

Liza Kudrow – ‘The Comeback’

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Stephen Root – ‘Widow’s Bay’

Colman Domingo – ‘The Four Seasons’

Paul W. Downs – ‘Hacks’

Harrison Ford – ‘Shrinking’

Nick Offerman – ‘Margo’s Got Money Troubles’

Michael Urie – ‘Shrinking’

Tyler James Williams – ‘Abbott Elementary’

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Kate O’Flynn – ‘Widow’s Bay’

Dale Dickey – ‘Widow’s Bay’

Hannah Einbinder – ‘Hacks’

Janelle James – ‘Abbott Elementary’

Michelle Pfeiffer – ‘Margo’s Got Money Troubles’

Megan Stalter – ‘Hacks’

Jessica Williams – ‘Shrinking’

Mejor serie limitada o antología

‘DTF St. Louis’

‘All Her Fault’

‘The Beast in Me’

‘Beef’

‘Love Story: John F. Kennedy Jr and Carolyn Bessette’

Mejor actor en una serie limitada, antología o película

Matthew Rhys – ‘The Beast in Me’

Riz Ahmed – ‘Bait’

Jason Bateman – ‘Black Rabbit’

Charlie Hunam – ‘Monster: The Ed Gein Story’

Oscar Isaac – ‘Beef’

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película

Sally Field – ‘Remarkably Bright Creatures’

Claire Danes – ‘The Beast in Me’

Carey Mulligan – ‘Beef’

Sarah Pidgeon – ‘Love Story: John F. Kennedy Jr and Carolyn Bessette’

Sarah Snook – ‘All Her Fault’

Mejor reality de competencia

‘The Traitors’ (Peacock)

‘Dancing With the Stars’ (ABC)

‘RuPaul’s Drag Race’ (MTV)

‘Survivor’ (CBS)

‘Top Chef’ (Bravo)

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