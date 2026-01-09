Premios Globo de Oro 2026: fecha, hora, dónde ver, presentadores y principales nominados

La 83.ª edición de los Premios Globo de Oro (Golden Globe Awards) se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026 en el emblemático Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California (Estados Unidos), uno de los escenarios históricos donde se celebra esta ceremonia desde hace décadas.
Esta gala anual reconoce lo mejor del cine y la televisión de la temporada y marca uno de los eventos más importantes del calendario de premios internacionales.
¿Dónde y a qué hora ver los Premios Globo de Oro?
En Colombia, la premiación podrá verse en vivo a través del canal TNT, así como de la plataforma HBO Max, a partir de las 8:00 p. m. (hora local).
Según explicó la plataforma de streaming, “luego de la transmisión en vivo, la gala completa quedará disponible en HBO Max durante dos semanas, para que la audiencia pueda revivir los mejores momentos de la premiación”, lo que permitirá seguir de cerca los discursos, las sorpresas de la noche y la llegada de las estrellas a la alfombra roja.
Además de la entrega de premios, la cobertura incluye la tradicional alfombra roja, donde las principales figuras de Hollywood muestran sus atuendos y ofrecen declaraciones previas a la gala.
Presentadores de los Globo de Oro 2026
La ceremonia contará con una nómina de presentadores integrada por una mezcla de figuras de cine, televisión y música que subirán al escenario para anunciar a los ganadores en diversas categorías. Entre los nombres confirmados están Julia Roberts, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Pamela Anderson, Orlando Bloom y Kevin Bacon, entre otros talentos que aportan diversidad y atractivo mediático a la gala.
También formarán parte de la lista personalidades como Priyanka Chopra Jonas, Ana de Armas, Jennifer Garner, Zoë Kravitz y Queen Latifah.
La ceremonia de los Globo de Oro 2026 será conducida por la comediante estadounidense Nikki Glaser, quien regresa como presentadora por segundo año consecutivo tras su debut el año anterior.
Nominados en las principales categorías de los Premios Globo de Oro 2026
CINE
Mejor película - drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Solo fue un accidente
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor película - musical o comedia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No other choice
- Nouvelle vague
- Una batalla tras otra
Mejor actor - drama
- Joel Edgerton - Sueños de trenes
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - La máquina: The Smashing Machine
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Música de ninguna parte
Mejor actriz - drama
- Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Mátate, amor
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Julia Roberts - Cacería de brujas
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Lo siento, cariño
Mejor actor - musical o comedia
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-hun - No other choice
- Jesse Plemons - Bugonia
Mejor actriz - musical o comedia
- Rose Byrne - If I Had Legs, I’d Kick You
- Cynthia Erivo - Wicked: Por siempre
- Kate Hudson - Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
- Chase Infiniti - Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried -El testamento de Ann Lee
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt - La máquina: The Smashing Machine
- Elle Fanning - Valor sentimental
- Ariana Grande - Wicked: Por siempre
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - La hora de la desaparición
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Jafar Panahi - Solo fue un accidente
- Joachim Trier - Valor sentimental
- Chloé Zhao - Hamnet
Mejor película en lengua no inglesa
- Solo fue un accidente (Francia)
- No other choice (Corea del Sur)
- El agente secreto (Brasil)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat (España)
- La voz de Hind Rajab (Túnez)
Mejor logro cinematográfico y en taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Las guerreras k-pop
- Misión imposible: La sentencia final
- Pecadores
- La hora de la desaparición
- Wicked: Por siempre
- Zootopia 2
Mejor película animada
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
- Elio
- Las guerreras K-pop
- La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia
- Zootopia 2
TELEVISIÓN
Mejor serie dramática
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor actor, drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Severance
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor actriz, drama
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Severance
- Helen Mirren - Mobland
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - La diplomática
- Rhea Seehorn - Pluribus
Mejor serie musical o de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor actor, musical o comedia
- Adam Brody - Nadie quiere esto
- Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell - Chad Powers
- Seth Rogen - The Studio
- Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White - The Bear
Mejor actriz, musical o comedia
- Kristen Bell - Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri - The Bear
- Selena Gomez - Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Merlina
- Jean Smart - Hacks
Mejor miniserie o película para TV
- Adolescencia
- All Her Fault
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Morir de placer
- La novia
Mejor actor, miniserie o película para TV
- Jacob Elordi - El angosto camino al norte profundo
- Paul Giamatti - Black Mirror
- Stephen Graham - Adolescencia
- Charlie Hunnam - Monster: La historia de Ed Gein
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys - La bestia en mí
Mejor actriz, miniserie o película para TV
- Claire Danes - La bestia en mí
- Rashida Jones - Black Mirror
- Amanda Seyfried - Long Bright River
- Sarah Snook - All Her Fault
- Michelle Williams - Morir de placer
- Robin Wright - La novia
Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí