Premios India Catalina 2026: Esta es la lista completa de nominados

El próximo 18 de abril se entregarán los Premios India Catalina a lo mejor del audiovisual colombiano e iberoamericano. El galardón, que tendrá como escenario la Plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias, cumple 42 años y se celebra en el marco del ya tradicional Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI.

En esta nueva edición, la actriz Consuelo Luzardo recibirá el premio a Todos una vida Víctor Nieto. Por su parte, Natalia Reyes obtendrá el galardón ‘Salvo Basile’ por su carrera internacional.

Mejor Producción Transmedia

Colombia es una Maravilla - OGA Producciones

Guardianes Salvavidas - AC V isual / Canal Trece

La Banda de Andy - T3 - AC Visual / Canal Trece

La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Oreocraft - Warner Bross Discovery/ Cámara Televisión

Mejor Vodcast Conversacional -

Bravisimo sin Tapujos “El Podcast” - City TV

Debajo del agua y dentro de mí - Podcast El Topo

Desnúdate con Eva - Platinum Orange / Eva Rey

La Lupa Podcast - Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada

Vamos pa Eso - Fragore Studio

Mejor Vodcast Temático

40 Grado Podcast - Cristian Pasquel Martinez

Boss Tank: Ser Tu propio Jefe - Human Media Studio/ Boss Tank By Alvaro Rodriguez

Microdosis de Amor Propio - Katherin Porto

No Hay Banderas en Martes - Alejandro Salgado Giraldo

El niño Interior y amor propio - Sin Reserva /José Fernando Patiño

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet

La Calle del Mensajero - Inter Rapidisimo

Luz de Barrio - Telepacifico

Panini el Álbum de Nuestra Vida - Dream Valley S.A.S/ Panini

Un País que no Hemos Visto - Tornus

Totto x Bancolombia - Dirty Kitchen

Mejor Spot Publicitario

Drácula: Secretos del Bosque Prohibido - PXP Studios

Fichaje Nacional - Akira Cine

Perdón - Inter Rapidísimo

Trident, Stranger Things - PXP Studios

Mejor Dirección de Fotografía de ficción

Diego Forero - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Diego Jiménez - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Juan Carlos Gil - Delirio - Tis Studios/Netflix

Lucas Cristo Fernández y Sonia Pérez - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Sergio García ADFC - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Mejor Diseño de Vestuario

Camila Olarte - Delirio - Tis Studios/Netflix

Lina Guarnizo - La Huésped - CMO Studios/Netflix

Rosita Cabal, Jackie Caicedo, Laura Restrepo, Luisa Higuita, Alejandro Jaramillo - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Rosita Cabal - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Edición de ficción

Alejo Alas - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Alejandro Norenha - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Gabriel G. Balli, Elsa Vásquez, Yamile Molano, Sebastián Buitrago Vásquez - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Javier Estévez - Delirio - Tis Studios/Netflix

Sebastián Moya - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)

Angélica Perea - Los 39 - Secuoya Estudios

Ana Yasmin Gutierrez - Delirio - Tis Studios/Netflix

Carlos Ríos y Silvia Restrepo - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Carlos Cleves - Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Musicalización de ficción

Juan Diego Hernández - - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Manuel J. Gordillo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Miguel Miranda y Miguel Tovar - Delirio - Tis Studios/Netflix

Oliver Camargo, Leo Delgado, Mantarraya Music - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Oliver Camargo - La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de ficción

Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Carlos Bernal - La Banda de Andy - AC Visual/Canal Trece

David Naranjo Yepes y Juan León - Guardianes Salvavidas - AC Visual/Canal Trece

Edgar A. Cortés - Lina López Cajiao - - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Julián Cardoso - Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

Mejor Edición de no ficción

Ana Acosta - Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency

Jossimar Castrillón - Maravillas del Catatumbo - Maguen Comunicaciones SAS/Abre Cámara MinTICCanal TRO

Luisa Fernanda Ibañez Guzmán - Mi Vida, Mi oficio - Escuela de Artes y Oficios Santodomingo/Canal Teleamiga.

Sebastián Cárdenas Maestre - De Donde vengo yo- LaLunar Films/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Surez, Nicolás Salamanca, Juan David Rendón, Stefanía Cañas, Valeríi García-Salseando Ando/ La Cuadra Visual / Telepacífico

Mejor Director de fotografía de no ficción

Angel Ruiz, Felipe Prieto, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency

Carlos Galván Luiz - De Donde vengo yo- LaLunar Films/Mintic/Canal TRO

Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango - Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC

Ruben Ferrnández Naar- Fronteras - Pilas Colombia

Yoan Cart, Mauricio Vidal - Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).

Alexander Batista - Geekers - Canal Trece

Diana Fernanda León Ramírez - Estilo de vida planeta - Telepacifico

José Varón - Contracorriente - Telepacifico

Mejor Musicalización de no ficción

Froyber Maya y Julio Cortés - Salseando Ando - La Cuadra Visual/ Telepacifico

Sara Zuluaga - Jiménez Esteban Mora Zuluaga - Juan Sebastián Sierra - Cartas de Puños y Rejas - Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC

Nascuy Linares - Chiribiquete - Un films a la Patte/ Medio de Contención/ RTVC

Oliver Camargo May y Leonardo Delgado - Frontera - Pilas Colombia

Oliver Camargo May y Reinaldo Díaz - Ruidos Internos - AC Visual/ Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de no ficción

Angie Martinez y Camilo Monroy - Magnífica Región Trece - Canal Trece

Carlos Bernal - Ruidos Internos - AC Visual / Canal Trece

Daniela Gómez Vanegas - Las Voces de la Tierra - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

Iván García - Maravillas del Catatumbo- Maguen Comunicaciones S.A.S / Canal Tro

Leonardo Palencia y Camilo Daza Meneses - Mujeres de Tierra - El Estudio/Abre Cámara MinTIC/ Canal Tro

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible

Cine Azul - Fundación para el Desarrollo de la Orientación / Señal Colombia

Estado de Fuga 1986 - AG Studios / Netflix

La Banda de Andy - T3 - AC Visual / Canal Trece

Mejor Presentador(a) de Variedades

Carolina Cuervo - Manos al Fuego -Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

Jessica Bohórquez - Cicloviva - Capital

Lorena Bautista – Citynoticias- CityTV •

Marcelo Cezán - Bravíssimo - CityTV

Mario Espitia - Colombiar Cuarta Generación - De La Tierra Producciones AC Visual/Canal Trece.

Mejor Producción de Variedades

Bravíssimo – CityTV

De Rolling con el Cuy - Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

La Nevera Sonora - Capital

Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión/Warner Bros Discovery

Tu Casa - Un Hogar con Mabel Cartagena - Game Content Agency/Warner Bros Discovery

Mejor Reality o Concurso

Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece

LOL Colombia S2- Amazon Prime

Manos al Fuego - Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión/Warner Bros Discovery

Somos Café - SedeTV SAS- Telecafé

Mejor Video Musical

Abrázame Muy Fuerte - Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro

Cómo este bolero - LLane FT Cholo Valderrama - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Duelo - 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS

La María - Diego Cáceres y Nidia Góngora - Pivote Films Bogotá Fashion Films

Un Verano en Caliyork - Junior Zamora (Shortfilm) - Sony Music Entertainment

We Came As Romans - Bad Luck - Continents Picture

Mejor Documental

Armero 1985 - Teleantioquia

Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

COPES - Buen Día Studios/Amazon Prime

Los temibles incomprendidos - Divinglife Studios

VIH, La Causa Justa - Trailer Films/VIX

Mejor Serie Documental

El Álbum de los fotógrafos - Señal Colombia

Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia

Origen Diverso - Viento en Popa/Telepacifico

Salseando Ando - La Cuadra Visual/Telepacifico

Tesoros Olvidados Segunda Temporada - Hiper Next Media SAS/RTVC Señal Colombia

Mejor Noticiero Nacional

Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

Noticentro 1- Edición Central- Canal 1

Red+ Noticias – Red+ TV.

Mejor Noticiero Regional o Local

Citynoticias – CityTV.

Noticias TeleMedellín - Telemedellín.

Noticiero 90 minutos - Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico.

Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

Telecafé Noticias – Teleacafé

Mejor Presentador(a) de noticias

Blanca Sánchez - Noticentro 1 Televista- Canal 1

Lina Pulido – Citynoticias – CityTV.

María Fernanda Navia - Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

Margarita Ortega - Noticentro 1 Edición Central - Canal 1

Paula García García - Red+ Noticias – Red+ TV.

Rafael Niño - Citynoticias – CityTV.

Mejor Producción Periodística

El Espejo - Temporada 1: El cine sana - Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play

Hacer el bien sin mirar a quien - Johnatan Nieto Blanco

Investigaciones Teleantioquia - Teleantioquia

Testigo Directo - Rafael Poveda Televisión

Reportajes Telepacífico Noticias - Trata de Personas: Criminalidad Forzada- Telepacífico

Mejor Producción Deportiva

Contragolpe - Canal Trece

Otra Parte de la Historia - Telemedellín

Sigue Rodando - 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC

Terreno de Juego - Telecafé

Un Corazón para Paula - Telemedellín

Mejor Presentador(a) de Deportes

Johanna Moreno - Torneos Golf/Directv Sport

María Fernanda Reyes - Citynoticias – CityTV

Yon Jairo Miranda - Sin Camisetas - Telepacífico

Ricardo Alfonso - RTVC Noticias - Señal Colombia - RTVC

Santiago Aristizabal - Cambio de Frente - Telemedellín

Mejor Serie de Ficción

• Delirio – Tis Studios/Netflix

• Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• La Huésped – CMO Studios/Netflix

• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

Mejor Miniserie o Serie Corta

Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime

Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

• Carlos Moreno, Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Julio Jorquera y Rafael Martinez – Delirio – Tis Studios/Netflix

• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3-Caracol Televisión/Netflix

• Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre CámaraMinTIC

Mejor Libreto de Ficción

• Ana Maria Parra – – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix

• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFMProducciones/Teleantioquia.

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz Protagónica

• Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor Protagónico

• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• John Alex Toro – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Juan Pablo Raba – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz de Reparto

• Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Paola Turbay – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Tata Ariza – – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor de Reparto

• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Julián Arango – Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/AmazonPrime

• Juan Pablo Urrego – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Ramiro Meneses – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Actriz o Actor revelación del año

• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Juliana García – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre CámaraMinTIC

• Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/AbreCámara MinTIC

• Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre CámaraMinTIC

Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)

• Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece

• El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.

• El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/AbreCámara MinTIC

• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico

• V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia

Mejor Producción de canal comunitario

• El fotógrafo de la Revolución – Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAGMedia SAS/Abre Cámara MinTIC

• El Oasis de la Vida – Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de GénovaQuindío/Abre Cámara MinTIC

• La Vorágine de José Eustasio – Liga Comunitaria de Televidente del Pital/AbreCámara MinTIC

• Voces de la Gran Convención: Recorriendo la Historia que nos Une – FundaciónConvergentes

Mejor Producción de Comedia

• Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime

• Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia.

• Todas las vacas vuelan – Perros Románticos Abre cámara MinTIC

• Vecinos del Mar – HD Comedy SAS/ Abre Cámara MinTIC

• Toma 10 – Juan Arias, Sofia Ortega, Ángel Campaña

Mejor Producción Infantil

• Asustadizos – Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC

• Dapinty: una aventura musicolor T2 – Pomperipossa Studio/SILVERFOLFStudios/Señal Colombia

• Happy Reef – Teleislas• La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece

• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Tukutoon: Fiestas de Disfraces – Team Toon Studio.

Mejor Producción Juvenil

• Coyotes – Mudra Films SAS

• De Frente y con Mente – Canal Eureka/Capital

• Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece

• La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO

• Podcast en la Nube – Telepacífico

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil

• Isabella Sierra – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO

• Jacobo Jaramillo – Laboratorio Podcast Telemedellín – Telemedellín

• Jacobo Millán – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Lucas Ávila – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Majo Vargas – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Producción de Animación

• Asustadizos – Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra

• Dapinty: Una Aventura Multicolor T2 – Pomperipossa Studios/SILVERWOLFStudios/Señal Colombia

• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Papoupi – SILVERWOLF Studios/Pomperipossa Studios / Abre Cámara MinTIC

• Zoe y los hilos del Tiempo – Quimeraki Studio SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Actuación de Voz

• Gabriela Galindo – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece

• Manuela Fajardo – Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

• Maria del Mar Alomia – Sol y el reino mágico de Senthea – La TetaProducciones/Abre Cámara MinTIC

• Nara Gutierrez – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece

• Ericka Lanao – La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Universitaria

• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom

• Conciencia – Universidad de Medellín/Canal Trece

• Huellas de Identidad – La Ciencia que redescubrió un pueblo – Universidad de los Andes

• Territorio 360 – Televisión UNAL

• Las Voces De La Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Producción de Ficción Favorita del Público

• Betty La Fea: La Historia Continua s2 – Estudios RCN / Amazon Prime

• Cosiaca – PFM Producciones / Teleantioquia

• La Vorágine – Quinto Color / Telecafé

Actriz Favorita del Público

• Ana Maria Orozco – Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN /Amazon Prime

• Carolina Gomez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios

• Carmen Villalobos – La Húesped – Netflix

• Juana Acosta – Medusa – Tis Studios / Netflix

• Majida Issa – La Vorágine

Actor Favorito del Público

• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión / Netflix

• Marlon Moreno – La Vorágine – Quinto Color / Telecafé

• Michael Brow – Simplemente Alicia – Estudios RCN / Netflix

• Sebastian Carvajal – Manes S3 – Estudios RCN / Amazon Prime

• Sebastián Martínez – Medusa – TIS Studios Netflix

Noticiero Favorito del Público

• Noticias Uno – NTC Televisión• Red + Noticias – Red + / Claro Colombia

• RTVC Noticias – Señal Colombia

Vodcast Favorito del Público

• Aleja & La Grúa Podcast

• Desnúdate con Eva – Eva Rey

• Más Allá del Silencio con Rafael Poveda – Rafael Televisión S.A.S

Producción de Variedades Favorito del Público

• Colombiar 4 Generaciones – Fontur / De Las Tierras Producciones/ Canal Trece

• Noticracia – Señal Colombia

• Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión / Los del Ñam / Warner BrossDiscovery

Presentador Favorito del Público

• Juanse Quintero – Ruidos Interno – AC Visual / Canal Trece

• Margarita Ortega Cadavid – Noticentro 1 – Plural Comunicaciones / Canal 1

• Mario Espitia – Colombia 4 Generación – De Las Tierras Producciones AC Visual• Sandra Chindoy – RTVC Noticias – Señal Colombia

• Sara Uribe – Somos Café – Sede TV S.A.S / Telecafé

Mejor Creador de Contenido Digital

• Emiro Navarro• Gina Rivera

• Holman Becerra

• Los Escachaitos – Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece

• Los Picardía

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción

• A Muerte – Apple TV (España)

• Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

• Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)

• Mentiras: La Serie – Amazon Prime (México)

• Tremembé – La Prisión de Los Famosos – Paranoid/Amazon Prime (Brasil)

Mejor Serie de ficción vertical

• Abre la puerta – Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza (Colombia)

• Chamado Na Madrugada – Idilio TV (Brasil- Colombia)

• Dulce Destino – Idilio TV (Colombia)

• La virgen y el millonario – Reelshort (Colombia)

Mejor Serie de ficción web

• Desocupe Masivo

• Fabrica de Sueños – Espacio Cardinal SAS/Abre Cámara MinTIC

• Juegan como niñas – Tiempo de Series S.A.S/Abre Cámara MinTIC

• Pesca Brava – Dos Camaradas Estudios SAS/Abre Cámara MinTIC

• Rumbos Cruzados – Dirty Kitchen/Banco Mundial

Mejor corto o short vertical

• Afiladuría Leura: 135 años de historia – Canal Once (México)

• Conocimiento a un Tik – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional de Colombia

• Los Propios – Telemedellín (Colombia)

• Lugares de memoria – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional de Colombia

• Rezeteando – Canal Trece

Mejor actriz iberoamericana de ficción (Se fusiona Mejor actriz de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actriz serie iberoamericana de ficción)

• Belinda – Mentira, La Serie (México)• Camila Pérez – Acapulco – Apple TV (México)

• Dolores Fonzi – Belén – Amazon Prime (Argentina)

• Mariana Treviño – Mentira, La Serie (México)

• Marina Ruy Barbosa – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)

• Paulina Dávila – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México)

Mejor actor iberoamericano de ficción (Se fusiona Mejor actor de largometrajeiberoamericana de Ficción y Mejor actor serie iberoamericana de ficción)

• Eugenio Derbez – Acapulco – Apple TV (México)

• Felipe Simas – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)

• Leonardo Sbaraglia – Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)

• Luis Gerardo Mendez – Mentira, La Serie (México)

• Mattias Vegas – Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario – ReelShort

• Pablo Cruz – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México).

Mejor serie documental iberoamericano

• Ancestras – Canal 22 – (México)

• Expedientes olvidados – Canal 22 – (México)

• Identidad – Canal Once (México)

• Marcial Maciel: El Lobo de Dios – Warner Bros. Discovery (LATAM)• Suave Patria – Canal Once (México).