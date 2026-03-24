Premios India Catalina 2026: Esta es la lista completa de nominados

El próximo 18 de abril se entregarán los Premios India Catalina a lo mejor del audiovisual colombiano e iberoamericano. El galardón, que tendrá como escenario la Plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias, cumple 42 años y se celebra en el marco del ya tradicional Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI.
En esta nueva edición, la actriz Consuelo Luzardo recibirá el premio a Todos una vida Víctor Nieto. Por su parte, Natalia Reyes obtendrá el galardón ‘Salvo Basile’ por su carrera internacional.
Mejor Producción Transmedia
- Colombia es una Maravilla - OGA Producciones
- Guardianes Salvavidas - AC V isual / Canal Trece
- La Banda de Andy - T3 - AC Visual / Canal Trece
- La Vorágine - Quinto Color / Telecafé
- Oreocraft - Warner Bross Discovery/ Cámara Televisión
Mejor Vodcast Conversacional -
- Bravisimo sin Tapujos “El Podcast” - City TV
- Debajo del agua y dentro de mí - Podcast El Topo
- Desnúdate con Eva - Platinum Orange / Eva Rey
- La Lupa Podcast - Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada
- Vamos pa Eso - Fragore Studio
Mejor Vodcast Temático
- 40 Grado Podcast - Cristian Pasquel Martinez
- Boss Tank: Ser Tu propio Jefe - Human Media Studio/ Boss Tank By Alvaro Rodriguez
- Microdosis de Amor Propio - Katherin Porto
- No Hay Banderas en Martes - Alejandro Salgado Giraldo
- El niño Interior y amor propio - Sin Reserva /José Fernando Patiño
Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet
- La Calle del Mensajero - Inter Rapidisimo
- Luz de Barrio - Telepacifico
- Panini el Álbum de Nuestra Vida - Dream Valley S.A.S/ Panini
- Un País que no Hemos Visto - Tornus
- Totto x Bancolombia - Dirty Kitchen
Mejor Spot Publicitario
- Drácula: Secretos del Bosque Prohibido - PXP Studios
- Fichaje Nacional - Akira Cine
- Perdón - Inter Rapidísimo
- Trident, Stranger Things - PXP Studios
Mejor Dirección de Fotografía de ficción
- Diego Forero - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
- Diego Jiménez - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Juan Carlos Gil - Delirio - Tis Studios/Netflix
- Lucas Cristo Fernández y Sonia Pérez - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
- Sergio García ADFC - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
Mejor Diseño de Vestuario
- Camila Olarte - Delirio - Tis Studios/Netflix
- Lina Guarnizo - La Huésped - CMO Studios/Netflix
- Rosita Cabal, Jackie Caicedo, Laura Restrepo, Luisa Higuita, Alejandro Jaramillo - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
- Rosita Cabal - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Edición de ficción
- Alejo Alas - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Alejandro Norenha - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
- Gabriel G. Balli, Elsa Vásquez, Yamile Molano, Sebastián Buitrago Vásquez - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
- Javier Estévez - Delirio - Tis Studios/Netflix
- Sebastián Moya - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)
- Angélica Perea - Los 39 - Secuoya Estudios
- Ana Yasmin Gutierrez - Delirio - Tis Studios/Netflix
- Carlos Ríos y Silvia Restrepo - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
- Carlos Cleves - Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime
- Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Musicalización de ficción
- Juan Diego Hernández - - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
- Manuel J. Gordillo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Miguel Miranda y Miguel Tovar - Delirio - Tis Studios/Netflix
- Oliver Camargo, Leo Delgado, Mantarraya Music - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
- Oliver Camargo - La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece
Mejor Diseño Sonoro de ficción
- Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Carlos Bernal - La Banda de Andy - AC Visual/Canal Trece
- David Naranjo Yepes y Juan León - Guardianes Salvavidas - AC Visual/Canal Trece
- Edgar A. Cortés - Lina López Cajiao - - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
- Julián Cardoso - Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece
Mejor Edición de no ficción
- Ana Acosta - Chiribiquete - Señal Colombia RTVC
- Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency
- Jossimar Castrillón - Maravillas del Catatumbo - Maguen Comunicaciones SAS/Abre Cámara MinTICCanal TRO
- Luisa Fernanda Ibañez Guzmán - Mi Vida, Mi oficio - Escuela de Artes y Oficios Santodomingo/Canal Teleamiga.
- Sebastián Cárdenas Maestre - De Donde vengo yo- LaLunar Films/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
- Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Surez, Nicolás Salamanca, Juan David Rendón, Stefanía Cañas, Valeríi García-Salseando Ando/ La Cuadra Visual / Telepacífico
Mejor Director de fotografía de no ficción
- Angel Ruiz, Felipe Prieto, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency
- Carlos Galván Luiz - De Donde vengo yo- LaLunar Films/Mintic/Canal TRO
- Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango - Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC
- Ruben Ferrnández Naar- Fronteras - Pilas Colombia
- Yoan Cart, Mauricio Vidal - Chiribiquete - Señal Colombia RTVC
Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).
- Alexander Batista - Geekers - Canal Trece
- Diana Fernanda León Ramírez - Estilo de vida planeta - Telepacifico
- José Varón - Contracorriente - Telepacifico
Mejor Musicalización de no ficción
- Froyber Maya y Julio Cortés - Salseando Ando - La Cuadra Visual/ Telepacifico
- Sara Zuluaga - Jiménez Esteban Mora Zuluaga - Juan Sebastián Sierra - Cartas de Puños y Rejas - Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC
- Nascuy Linares - Chiribiquete - Un films a la Patte/ Medio de Contención/ RTVC
- Oliver Camargo May y Leonardo Delgado - Frontera - Pilas Colombia
- Oliver Camargo May y Reinaldo Díaz - Ruidos Internos - AC Visual/ Canal Trece
Mejor Diseño Sonoro de no ficción
- Angie Martinez y Camilo Monroy - Magnífica Región Trece - Canal Trece
- Carlos Bernal - Ruidos Internos - AC Visual / Canal Trece
- Daniela Gómez Vanegas - Las Voces de la Tierra - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia
- Iván García - Maravillas del Catatumbo- Maguen Comunicaciones S.A.S / Canal Tro
- Leonardo Palencia y Camilo Daza Meneses - Mujeres de Tierra - El Estudio/Abre Cámara MinTIC/ Canal Tro
Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible
- Cine Azul - Fundación para el Desarrollo de la Orientación / Señal Colombia
- Estado de Fuga 1986 - AG Studios / Netflix
- La Banda de Andy - T3 - AC Visual / Canal Trece
Mejor Presentador(a) de Variedades
- Carolina Cuervo - Manos al Fuego -Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece
- Jessica Bohórquez - Cicloviva - Capital
- Lorena Bautista – Citynoticias- CityTV •
- Marcelo Cezán - Bravíssimo - CityTV
- Mario Espitia - Colombiar Cuarta Generación - De La Tierra Producciones AC Visual/Canal Trece.
Mejor Producción de Variedades
- Bravíssimo – CityTV
- De Rolling con el Cuy - Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
- La Nevera Sonora - Capital
- Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión/Warner Bros Discovery
- Tu Casa - Un Hogar con Mabel Cartagena - Game Content Agency/Warner Bros Discovery
Mejor Reality o Concurso
- Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece
- LOL Colombia S2- Amazon Prime
- Manos al Fuego - Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece
- Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión/Warner Bros Discovery
- Somos Café - SedeTV SAS- Telecafé
Mejor Video Musical
- Abrázame Muy Fuerte - Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro
- Cómo este bolero - LLane FT Cholo Valderrama - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
- Duelo - 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS
- La María - Diego Cáceres y Nidia Góngora - Pivote Films Bogotá Fashion Films
- Un Verano en Caliyork - Junior Zamora (Shortfilm) - Sony Music Entertainment
- We Came As Romans - Bad Luck - Continents Picture
Mejor Documental
- Armero 1985 - Teleantioquia
- Chiribiquete - Señal Colombia RTVC
- COPES - Buen Día Studios/Amazon Prime
- Los temibles incomprendidos - Divinglife Studios
- VIH, La Causa Justa - Trailer Films/VIX
Mejor Serie Documental
- El Álbum de los fotógrafos - Señal Colombia
- Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia
- Origen Diverso - Viento en Popa/Telepacifico
- Salseando Ando - La Cuadra Visual/Telepacifico
- Tesoros Olvidados Segunda Temporada - Hiper Next Media SAS/RTVC Señal Colombia
Mejor Noticiero Nacional
- Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.
- Noticentro 1- Edición Central- Canal 1
- Red+ Noticias – Red+ TV.
Mejor Noticiero Regional o Local
- Citynoticias – CityTV.
- Noticias TeleMedellín - Telemedellín.
- Noticiero 90 minutos - Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico.
- Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.
- Telecafé Noticias – Teleacafé
Mejor Presentador(a) de noticias
- Blanca Sánchez - Noticentro 1 Televista- Canal 1
- Lina Pulido – Citynoticias – CityTV.
- María Fernanda Navia - Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.
- Margarita Ortega - Noticentro 1 Edición Central - Canal 1
- Paula García García - Red+ Noticias – Red+ TV.
- Rafael Niño - Citynoticias – CityTV.
Mejor Producción Periodística
- El Espejo - Temporada 1: El cine sana - Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play
- Hacer el bien sin mirar a quien - Johnatan Nieto Blanco
- Investigaciones Teleantioquia - Teleantioquia
- Testigo Directo - Rafael Poveda Televisión
- Reportajes Telepacífico Noticias - Trata de Personas: Criminalidad Forzada- Telepacífico
Mejor Producción Deportiva
- Contragolpe - Canal Trece
- Otra Parte de la Historia - Telemedellín
- Sigue Rodando - 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC
- Terreno de Juego - Telecafé
- Un Corazón para Paula - Telemedellín
Mejor Presentador(a) de Deportes
- Johanna Moreno - Torneos Golf/Directv Sport
- María Fernanda Reyes - Citynoticias – CityTV
- Yon Jairo Miranda - Sin Camisetas - Telepacífico
- Ricardo Alfonso - RTVC Noticias - Señal Colombia - RTVC
- Santiago Aristizabal - Cambio de Frente - Telemedellín
Mejor Serie de Ficción
- • Delirio – Tis Studios/Netflix
- • Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- • La Huésped – CMO Studios/Netflix
- • La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
- • La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- • Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
Mejor Miniserie o Serie Corta
- Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC
- Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
- El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC
- Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime
- Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
- Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
Mejor Dirección de Ficción
• Carlos Moreno, Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Julio Jorquera y Rafael Martinez – Delirio – Tis Studios/Netflix
• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3-Caracol Televisión/Netflix
• Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre CámaraMinTIC
Mejor Libreto de Ficción
• Ana Maria Parra – – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix
• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFMProducciones/Teleantioquia.
• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
• Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz Protagónica
• Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix
• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
• Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
• Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor Protagónico
• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
• Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix
• John Alex Toro – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
• José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Juan Pablo Raba – Delirio – TIS Studios/Netflix
• Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz de Reparto
• Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
• Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
• Paola Turbay – Delirio – TIS Studios/Netflix
• Tata Ariza – – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor de Reparto
• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Julián Arango – Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/AmazonPrime
• Juan Pablo Urrego – Delirio – TIS Studios/Netflix
• Ramiro Meneses – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
Actriz o Actor revelación del año
• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Juliana García – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
• Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre CámaraMinTIC
• Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/AbreCámara MinTIC
• Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre CámaraMinTIC
Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)
• Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece
• El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.
• El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/AbreCámara MinTIC
• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico
• V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia
Mejor Producción de canal comunitario
• El fotógrafo de la Revolución – Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAGMedia SAS/Abre Cámara MinTIC
• El Oasis de la Vida – Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de GénovaQuindío/Abre Cámara MinTIC
• La Vorágine de José Eustasio – Liga Comunitaria de Televidente del Pital/AbreCámara MinTIC
• Voces de la Gran Convención: Recorriendo la Historia que nos Une – FundaciónConvergentes
Mejor Producción de Comedia
• Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime
• Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia.
• Todas las vacas vuelan – Perros Románticos Abre cámara MinTIC
• Vecinos del Mar – HD Comedy SAS/ Abre Cámara MinTIC
• Toma 10 – Juan Arias, Sofia Ortega, Ángel Campaña
Mejor Producción Infantil
• Asustadizos – Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC
• Dapinty: una aventura musicolor T2 – Pomperipossa Studio/SILVERFOLFStudios/Señal Colombia
• Happy Reef – Teleislas• La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece
• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC
• Tukutoon: Fiestas de Disfraces – Team Toon Studio.
Mejor Producción Juvenil
• Coyotes – Mudra Films SAS
• De Frente y con Mente – Canal Eureka/Capital
• Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece
• La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO
• Podcast en la Nube – Telepacífico
Mejor Talento Infantil y/o Juvenil
• Isabella Sierra – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO
• Jacobo Jaramillo – Laboratorio Podcast Telemedellín – Telemedellín
• Jacobo Millán – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
• Lucas Ávila – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
• Majo Vargas – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO
Mejor Producción de Animación
• Asustadizos – Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra
• Dapinty: Una Aventura Multicolor T2 – Pomperipossa Studios/SILVERWOLFStudios/Señal Colombia
• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC
• Papoupi – SILVERWOLF Studios/Pomperipossa Studios / Abre Cámara MinTIC
• Zoe y los hilos del Tiempo – Quimeraki Studio SAS/Abre Cámara MinTIC
Mejor Actuación de Voz
• Gabriela Galindo – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece
• Manuela Fajardo – Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece
• Maria del Mar Alomia – Sol y el reino mágico de Senthea – La TetaProducciones/Abre Cámara MinTIC
• Nara Gutierrez – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece
• Ericka Lanao – La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece
Mejor Producción Universitaria
• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom
• Conciencia – Universidad de Medellín/Canal Trece
• Huellas de Identidad – La Ciencia que redescubrió un pueblo – Universidad de los Andes
• Territorio 360 – Televisión UNAL
• Las Voces De La Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia
Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento
Producción de Ficción Favorita del Público
• Betty La Fea: La Historia Continua s2 – Estudios RCN / Amazon Prime
• Cosiaca – PFM Producciones / Teleantioquia
• La Vorágine – Quinto Color / Telecafé
Actriz Favorita del Público
• Ana Maria Orozco – Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN /Amazon Prime
• Carolina Gomez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios
• Carmen Villalobos – La Húesped – Netflix
• Juana Acosta – Medusa – Tis Studios / Netflix
• Majida Issa – La Vorágine
Actor Favorito del Público
• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión / Netflix
• Marlon Moreno – La Vorágine – Quinto Color / Telecafé
• Michael Brow – Simplemente Alicia – Estudios RCN / Netflix
• Sebastian Carvajal – Manes S3 – Estudios RCN / Amazon Prime
• Sebastián Martínez – Medusa – TIS Studios Netflix
Noticiero Favorito del Público
• Noticias Uno – NTC Televisión• Red + Noticias – Red + / Claro Colombia
• RTVC Noticias – Señal Colombia
Vodcast Favorito del Público
• Aleja & La Grúa Podcast
• Desnúdate con Eva – Eva Rey
• Más Allá del Silencio con Rafael Poveda – Rafael Televisión S.A.S
Producción de Variedades Favorito del Público
• Colombiar 4 Generaciones – Fontur / De Las Tierras Producciones/ Canal Trece
• Noticracia – Señal Colombia
• Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión / Los del Ñam / Warner BrossDiscovery
Presentador Favorito del Público
• Juanse Quintero – Ruidos Interno – AC Visual / Canal Trece
• Margarita Ortega Cadavid – Noticentro 1 – Plural Comunicaciones / Canal 1
• Mario Espitia – Colombia 4 Generación – De Las Tierras Producciones AC Visual• Sandra Chindoy – RTVC Noticias – Señal Colombia
• Sara Uribe – Somos Café – Sede TV S.A.S / Telecafé
Mejor Creador de Contenido Digital
• Emiro Navarro• Gina Rivera
• Holman Becerra
• Los Escachaitos – Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece
• Los Picardía
Mejor Serie Iberoamericana de Ficción
• A Muerte – Apple TV (España)
• Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)
• Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)
• Mentiras: La Serie – Amazon Prime (México)
• Tremembé – La Prisión de Los Famosos – Paranoid/Amazon Prime (Brasil)
Mejor Serie de ficción vertical
• Abre la puerta – Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza (Colombia)
• Chamado Na Madrugada – Idilio TV (Brasil- Colombia)
• Dulce Destino – Idilio TV (Colombia)
• La virgen y el millonario – Reelshort (Colombia)
Mejor Serie de ficción web
• Desocupe Masivo
• Fabrica de Sueños – Espacio Cardinal SAS/Abre Cámara MinTIC
• Juegan como niñas – Tiempo de Series S.A.S/Abre Cámara MinTIC
• Pesca Brava – Dos Camaradas Estudios SAS/Abre Cámara MinTIC
• Rumbos Cruzados – Dirty Kitchen/Banco Mundial
Mejor corto o short vertical
• Afiladuría Leura: 135 años de historia – Canal Once (México)
• Conocimiento a un Tik – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional de Colombia
• Los Propios – Telemedellín (Colombia)
• Lugares de memoria – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional de Colombia
• Rezeteando – Canal Trece
Mejor actriz iberoamericana de ficción (Se fusiona Mejor actriz de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actriz serie iberoamericana de ficción)
• Belinda – Mentira, La Serie (México)• Camila Pérez – Acapulco – Apple TV (México)
• Dolores Fonzi – Belén – Amazon Prime (Argentina)
• Mariana Treviño – Mentira, La Serie (México)
• Marina Ruy Barbosa – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)
• Paulina Dávila – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México)
Mejor actor iberoamericano de ficción (Se fusiona Mejor actor de largometrajeiberoamericana de Ficción y Mejor actor serie iberoamericana de ficción)
• Eugenio Derbez – Acapulco – Apple TV (México)
• Felipe Simas – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)
• Leonardo Sbaraglia – Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)
• Luis Gerardo Mendez – Mentira, La Serie (México)
• Mattias Vegas – Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario – ReelShort
• Pablo Cruz – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México).
Mejor serie documental iberoamericano
• Ancestras – Canal 22 – (México)
• Expedientes olvidados – Canal 22 – (México)
• Identidad – Canal Once (México)
• Marcial Maciel: El Lobo de Dios – Warner Bros. Discovery (LATAM)• Suave Patria – Canal Once (México).