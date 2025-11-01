Logo Revista Vea
Premios Macondo 2025: dónde ver en vivo, a qué hora y lista de nominados

Este domingo la Academia Colombiana de Cine reconoce la excelencia cinematográfica, artística, técnica y narrativa del cine colombiano.

Por Cindy Katerine Martínez López
01 de noviembre de 2025
Fotografía por: Black Velvet

La ciudad de Medellín será el escenario para la XIII edición de los Premios Macondo, un evento organizado por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC).

¿Dónde y cómo ver los Premios Macondo 2025?

En el Teatro Metropolitano de Medellín se llevará a cabo esta edición de los Premios Macondo, una ceremonia que rinde homenaje a lo mejor de la industria cinematográfica. La transmisión se podrá disfrutar en TNT y HBO Max a partir de las 8:00 p.m. También se podrá ver en vivo por Teleantioquia y todos los canales regionales del país.

La gala contará con la presentación de Carolina Gómez, Paola Turbay y Cristian Tappan, tres personalidades destacadas del entretenimiento que representan el talento y la diversidad del país. Antes del evento principal, Heisel Mora será la encargada del pre-show en el Punto de Encuentro, donde charlará con los nominados, directores e invitados especiales que lucirán sus mejores galas en la esperada alfombra roja.

Además de las 22 categorías, la gala también rendirá homenaje con dos premios especiales: el Premio Macondo de Honor, que se le otorgará a la directora y guionista Gloria Triana, y el Premio Macondo a los Oficios del Cine, que reconocerá al comunicador y gestor cultural Rito Alberto Torres. Ambos galardones resaltan su valiosa contribución al crecimiento, la memoria y la proyección del cine colombiano.

Nominados a los Premios Macondo 2025

Mejor Largometraje de Ficción

  • ‘Estimados Señores’ – El Circo Film, Ágora Films
  • ‘Malta’ – Perro de Monte 
  • ‘La Ciénaga: Entre el mar y la tierra’ – Mago Films S.A.S 
  • ‘Uno: Entre el otro y la muerte’ – Clover Studios 

Mejor Largometraje Documental

  • ‘La salsa vive’ – 64A Films S.A.S.
  • ‘El Pantera’ – Planeador Films 
  • ‘Alma del desierto’ – Guerrero Films 
  • ‘Choibá: La danza de la ballena Yubarta’ – Canoa Films, Ruge Films 

Mejor Largometraje Iberoamericano

  • ‘Aún estoy aquí’ (Ainda Estou Aquí) – Brasil 
  • ‘El 47’ – España 
  • ‘Pepe’ – República Dominicana 
  • ‘El Eco’ – México 

Mejor cortometraje de Animación

  • ‘Ocaso’– Sugarmind Films & Arts 
  • ‘Cuerpo de esta sombra’ – Stefany Jaramillo Pinto 
  • ‘Quebranto’ – Issabella Rozo Gonzalez 
  • ‘Tapir Memories’ – Pedro Nel Cabrera Vanegas 

Mejor Cortometraje de Ficción

  • ‘Un día de mayo’ – Rara Cine 
  • ‘Malicia’– La Montaña Cine 
  • ‘Nea’ – Códigos Global 
  • ‘Un pájaro voló’ – BØlier Films 

Mejor Cortometraje Documental

  • ‘Pirsas’ – Jaime E. Manrique / Angelica María Torres 
  • ‘Estamos en el mapa’ – Resonancias producciones 
  • ‘Tierra encima’ – Vuelco 
  • ‘Bandera Roja’ – RTVCPlay / Guerrero Films 

Mejor Dirección

  • Camila Beltrán – ‘Mi Bestia’ 
  • Natalia Santa – ‘Malta’ 
  • Jorge Forero – ‘Matrioshka’ 
  • Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’ 

Mejor Guion

  • Natalia Santa – ‘Malta’ 
  • Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’ 
  • Jorge Forero / Tatiana Andrade – ‘Matrioshka’ 
  • Camila Beltrán / Silvina Schnicer – ‘Mi Bestia’ 

Mejor Actor Protagónico

  • Juan Pablo Barragán – ‘La Sombra del Juez’ 
  • Juan Pablo Urrego – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’ 
  • Manolo Cruz Urrego – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’ 
  • Jairo Camargo – ‘Asalto al mayor’ 

Mejor Actriz Protagónica

  • Vicky Hernández – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’ 
  • Julieth Restrepo – ‘Estimados Señores’ 
  • Marcela Mar – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’ 
  • Estefanía Piñeres – ‘Malta’ 

Mejor Actor de Reparto

  • Emmanuel Restrepo – ‘Malta’ 
  • Claudio Cataño – ‘Estimados Señores’ 
  • Hernán Cabiativa – Entrevista laboral’ 
  • Jorge Cao – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’ 

Mejor Actriz de Reparto

  • Paula Castaño – ‘Estimados Señores’  
  • Barbara Perea – ‘Estimados Señores’ 
  • Juana Arboleda – ‘La niña y el cazador’ 
  • Patricia Tamayo – ‘Malta’ 

Mejor Dirección de Fotografía

  • Lola Gómez – ‘Matrioshka’ 
  • Mauricio Vidal – ‘La salsa vive’ 
  • Luciana Riso – ‘La piel en primavera’ 
  • Sergio Garcia Moreno – ‘Estimados Señores’ 

Mejor Sonido

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

  • Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vásquez /Alejandro Escobar – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’  
  • Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez – ‘Positivo negativo’ 
  • Germán Daniel León – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’  
  • César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /Carlos Segovia – ‘La salsa vive’ 

Mejor Canción Original

  • Gustavo García – ‘El Pantera’ 
  • Andres Soto / Maria Linares – ‘Colibrí’ 
  • Andrés Martínez – ‘Entrevista laboral’ 
  • Isabel Ramírez Ocampo – ‘Igualada’ 

Mejor Música Original

  • Daniel Carvajalino – ‘Agua salá’
  • Maria Linares – ‘Matrioshka’ 
  • Felipe Tellez – ‘Estimados señores’ 
  • Camilo Sanabria – ‘La sombra del juez’ 

Mejor Diseño de Vestuario

  • Luz Helena Cárdenas – ‘Mi Bestia’ 
  • Julián Grijalba – ‘Malta’ 
  • Juliana Hoyos – ‘La piel en Primavera’ 
  • Carmen Latorre – ‘Estimados señores’ 

Mejor Maquillaje

  • Lina Cadavid – ‘Mi Bestia’ 
  • Manuela Muñoz – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’ 
  • Gabriela Iglesias – ‘Colibrí’ 
  • Yenny Zuluaga – ‘Estimados señores’ 

Mejor Diseño de Producción

  • Marcela Gómez – ‘La piel en primavera’ 
  • Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán – ‘Mi Bestia’ 
  • Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – ‘Estimados señores’  
  • Lili Cabrejo – ‘Matrioshka’ 

Mejores VFX

  • Andrés Valencia – ‘En lo profundo’ 
  • Roberto Montoya – ‘La niña y el cazador’ 
  • Luis Agamez – ‘La sombra del juez’ 
  • Fausto Miguel Díaz Pasmiño – ‘Lo peor hasta el momento’ 

Mejor Montaje

  • Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez – ‘El pantera’ 
  • María Alejandra Briganti / Carlos Cordero – ‘Nosotras’ 
  • María Clara García – ‘La salsa vive’ 
  • Nicolás Herran – ‘Choibá: La danza de la ballena Yubarta’ 
Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
