Premios Macondo 2025: dónde ver en vivo, a qué hora y lista de nominados

La ciudad de Medellín será el escenario para la XIII edición de los Premios Macondo, un evento organizado por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC).
¿Dónde y cómo ver los Premios Macondo 2025?
En el Teatro Metropolitano de Medellín se llevará a cabo esta edición de los Premios Macondo, una ceremonia que rinde homenaje a lo mejor de la industria cinematográfica. La transmisión se podrá disfrutar en TNT y HBO Max a partir de las 8:00 p.m. También se podrá ver en vivo por Teleantioquia y todos los canales regionales del país.
La gala contará con la presentación de Carolina Gómez, Paola Turbay y Cristian Tappan, tres personalidades destacadas del entretenimiento que representan el talento y la diversidad del país. Antes del evento principal, Heisel Mora será la encargada del pre-show en el Punto de Encuentro, donde charlará con los nominados, directores e invitados especiales que lucirán sus mejores galas en la esperada alfombra roja.
Además de las 22 categorías, la gala también rendirá homenaje con dos premios especiales: el Premio Macondo de Honor, que se le otorgará a la directora y guionista Gloria Triana, y el Premio Macondo a los Oficios del Cine, que reconocerá al comunicador y gestor cultural Rito Alberto Torres. Ambos galardones resaltan su valiosa contribución al crecimiento, la memoria y la proyección del cine colombiano.
Nominados a los Premios Macondo 2025
Mejor Largometraje de Ficción
- ‘Estimados Señores’ – El Circo Film, Ágora Films
- ‘Malta’ – Perro de Monte
- ‘La Ciénaga: Entre el mar y la tierra’ – Mago Films S.A.S
- ‘Uno: Entre el otro y la muerte’ – Clover Studios
Mejor Largometraje Documental
- ‘La salsa vive’ – 64A Films S.A.S.
- ‘El Pantera’ – Planeador Films
- ‘Alma del desierto’ – Guerrero Films
- ‘Choibá: La danza de la ballena Yubarta’ – Canoa Films, Ruge Films
Mejor Largometraje Iberoamericano
- ‘Aún estoy aquí’ (Ainda Estou Aquí) – Brasil
- ‘El 47’ – España
- ‘Pepe’ – República Dominicana
- ‘El Eco’ – México
Mejor cortometraje de Animación
- ‘Ocaso’– Sugarmind Films & Arts
- ‘Cuerpo de esta sombra’ – Stefany Jaramillo Pinto
- ‘Quebranto’ – Issabella Rozo Gonzalez
- ‘Tapir Memories’ – Pedro Nel Cabrera Vanegas
Mejor Cortometraje de Ficción
- ‘Un día de mayo’ – Rara Cine
- ‘Malicia’– La Montaña Cine
- ‘Nea’ – Códigos Global
- ‘Un pájaro voló’ – BØlier Films
Mejor Cortometraje Documental
- ‘Pirsas’ – Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
- ‘Estamos en el mapa’ – Resonancias producciones
- ‘Tierra encima’ – Vuelco
- ‘Bandera Roja’ – RTVCPlay / Guerrero Films
Mejor Dirección
- Camila Beltrán – ‘Mi Bestia’
- Natalia Santa – ‘Malta’
- Jorge Forero – ‘Matrioshka’
- Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’
Mejor Guion
- Natalia Santa – ‘Malta’
- Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’
- Jorge Forero / Tatiana Andrade – ‘Matrioshka’
- Camila Beltrán / Silvina Schnicer – ‘Mi Bestia’
Mejor Actor Protagónico
- Juan Pablo Barragán – ‘La Sombra del Juez’
- Juan Pablo Urrego – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’
- Manolo Cruz Urrego – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’
- Jairo Camargo – ‘Asalto al mayor’
Mejor Actriz Protagónica
- Vicky Hernández – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’
- Julieth Restrepo – ‘Estimados Señores’
- Marcela Mar – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’
- Estefanía Piñeres – ‘Malta’
Mejor Actor de Reparto
- Emmanuel Restrepo – ‘Malta’
- Claudio Cataño – ‘Estimados Señores’
- Hernán Cabiativa – Entrevista laboral’
- Jorge Cao – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’
Mejor Actriz de Reparto
- Paula Castaño – ‘Estimados Señores’
- Barbara Perea – ‘Estimados Señores’
- Juana Arboleda – ‘La niña y el cazador’
- Patricia Tamayo – ‘Malta’
Mejor Dirección de Fotografía
- Lola Gómez – ‘Matrioshka’
- Mauricio Vidal – ‘La salsa vive’
- Luciana Riso – ‘La piel en primavera’
- Sergio Garcia Moreno – ‘Estimados Señores’
Mejor Sonido
(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
- Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vásquez /Alejandro Escobar – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’
- Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez – ‘Positivo negativo’
- Germán Daniel León – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’
- César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /Carlos Segovia – ‘La salsa vive’
Mejor Canción Original
- Gustavo García – ‘El Pantera’
- Andres Soto / Maria Linares – ‘Colibrí’
- Andrés Martínez – ‘Entrevista laboral’
- Isabel Ramírez Ocampo – ‘Igualada’
Mejor Música Original
- Daniel Carvajalino – ‘Agua salá’
- Maria Linares – ‘Matrioshka’
- Felipe Tellez – ‘Estimados señores’
- Camilo Sanabria – ‘La sombra del juez’
Mejor Diseño de Vestuario
- Luz Helena Cárdenas – ‘Mi Bestia’
- Julián Grijalba – ‘Malta’
- Juliana Hoyos – ‘La piel en Primavera’
- Carmen Latorre – ‘Estimados señores’
Mejor Maquillaje
- Lina Cadavid – ‘Mi Bestia’
- Manuela Muñoz – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’
- Gabriela Iglesias – ‘Colibrí’
- Yenny Zuluaga – ‘Estimados señores’
Mejor Diseño de Producción
- Marcela Gómez – ‘La piel en primavera’
- Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán – ‘Mi Bestia’
- Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – ‘Estimados señores’
- Lili Cabrejo – ‘Matrioshka’
Mejores VFX
- Andrés Valencia – ‘En lo profundo’
- Roberto Montoya – ‘La niña y el cazador’
- Luis Agamez – ‘La sombra del juez’
- Fausto Miguel Díaz Pasmiño – ‘Lo peor hasta el momento’
Mejor Montaje
- Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez – ‘El pantera’
- María Alejandra Briganti / Carlos Cordero – ‘Nosotras’
- María Clara García – ‘La salsa vive’
- Nicolás Herran – ‘Choibá: La danza de la ballena Yubarta’