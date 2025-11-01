Premios Macondo 2025: dónde ver en vivo, a qué hora y lista de nominados

La ciudad de Medellín será el escenario para la XIII edición de los Premios Macondo, un evento organizado por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC).

¿Dónde y cómo ver los Premios Macondo 2025?

En el Teatro Metropolitano de Medellín se llevará a cabo esta edición de los Premios Macondo, una ceremonia que rinde homenaje a lo mejor de la industria cinematográfica. La transmisión se podrá disfrutar en TNT y HBO Max a partir de las 8:00 p.m. También se podrá ver en vivo por Teleantioquia y todos los canales regionales del país.

La gala contará con la presentación de Carolina Gómez, Paola Turbay y Cristian Tappan, tres personalidades destacadas del entretenimiento que representan el talento y la diversidad del país. Antes del evento principal, Heisel Mora será la encargada del pre-show en el Punto de Encuentro, donde charlará con los nominados, directores e invitados especiales que lucirán sus mejores galas en la esperada alfombra roja.

Además de las 22 categorías, la gala también rendirá homenaje con dos premios especiales: el Premio Macondo de Honor, que se le otorgará a la directora y guionista Gloria Triana, y el Premio Macondo a los Oficios del Cine, que reconocerá al comunicador y gestor cultural Rito Alberto Torres. Ambos galardones resaltan su valiosa contribución al crecimiento, la memoria y la proyección del cine colombiano.

Nominados a los Premios Macondo 2025

Mejor Largometraje de Ficción

‘Estimados Señores’ – El Circo Film, Ágora Films

‘Malta’ – Perro de Monte

‘La Ciénaga: Entre el mar y la tierra’ – Mago Films S.A.S

‘Uno: Entre el otro y la muerte’ – Clover Studios

Mejor Largometraje Documental

‘La salsa vive’ – 64A Films S.A.S.

‘El Pantera’ – Planeador Films

‘Alma del desierto’ – Guerrero Films

‘Choibá: La danza de la ballena Yubarta’ – Canoa Films, Ruge Films

Mejor Largometraje Iberoamericano

‘Aún estoy aquí’ (Ainda Estou Aquí) – Brasil

‘El 47’ – España

‘Pepe’ – República Dominicana

‘El Eco’ – México

Mejor cortometraje de Animación

‘Ocaso’– Sugarmind Films & Arts

‘Cuerpo de esta sombra’ – Stefany Jaramillo Pinto

‘Quebranto’ – Issabella Rozo Gonzalez

‘Tapir Memories’ – Pedro Nel Cabrera Vanegas

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Un día de mayo’ – Rara Cine

‘Malicia’– La Montaña Cine

‘Nea’ – Códigos Global

‘Un pájaro voló’ – BØlier Films

Mejor Cortometraje Documental

‘Pirsas’ – Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

‘Estamos en el mapa’ – Resonancias producciones

‘Tierra encima’ – Vuelco

‘Bandera Roja’ – RTVCPlay / Guerrero Films

Mejor Dirección

Camila Beltrán – ‘Mi Bestia’

Natalia Santa – ‘Malta’

Jorge Forero – ‘Matrioshka’

Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’

Mejor Guion

Natalia Santa – ‘Malta’

Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’

Jorge Forero / Tatiana Andrade – ‘Matrioshka’

Camila Beltrán / Silvina Schnicer – ‘Mi Bestia’

Mejor Actor Protagónico

Juan Pablo Barragán – ‘La Sombra del Juez’

Juan Pablo Urrego – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’

Manolo Cruz Urrego – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’

Jairo Camargo – ‘Asalto al mayor’

Mejor Actriz Protagónica

Vicky Hernández – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’

Julieth Restrepo – ‘Estimados Señores’

Marcela Mar – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’

Estefanía Piñeres – ‘Malta’

Mejor Actor de Reparto

Emmanuel Restrepo – ‘Malta’

Claudio Cataño – ‘Estimados Señores’

Hernán Cabiativa – Entrevista laboral’

Jorge Cao – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’

Mejor Actriz de Reparto

Paula Castaño – ‘Estimados Señores’

Barbara Perea – ‘Estimados Señores’

Juana Arboleda – ‘La niña y el cazador’

Patricia Tamayo – ‘Malta’

Mejor Dirección de Fotografía

Lola Gómez – ‘Matrioshka’

Mauricio Vidal – ‘La salsa vive’

Luciana Riso – ‘La piel en primavera’

Sergio Garcia Moreno – ‘Estimados Señores’

Mejor Sonido

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vásquez /Alejandro Escobar – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’

Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez – ‘Positivo negativo’

Germán Daniel León – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /Carlos Segovia – ‘La salsa vive’

Mejor Canción Original

Gustavo García – ‘El Pantera’

Andres Soto / Maria Linares – ‘Colibrí’

Andrés Martínez – ‘Entrevista laboral’

Isabel Ramírez Ocampo – ‘Igualada’

Mejor Música Original

Daniel Carvajalino – ‘Agua salá’

Maria Linares – ‘Matrioshka’

Felipe Tellez – ‘Estimados señores’

Camilo Sanabria – ‘La sombra del juez’

Mejor Diseño de Vestuario

Luz Helena Cárdenas – ‘Mi Bestia’

Julián Grijalba – ‘Malta’

Juliana Hoyos – ‘La piel en Primavera’

Carmen Latorre – ‘Estimados señores’

Mejor Maquillaje

Lina Cadavid – ‘Mi Bestia’

Manuela Muñoz – ‘Uno: Entre el oro y la muerte’

Gabriela Iglesias – ‘Colibrí’

Yenny Zuluaga – ‘Estimados señores’

Mejor Diseño de Producción

Marcela Gómez – ‘La piel en primavera’

Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán – ‘Mi Bestia’

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – ‘Estimados señores’

Lili Cabrejo – ‘Matrioshka’

Mejores VFX

Andrés Valencia – ‘En lo profundo’

Roberto Montoya – ‘La niña y el cazador’

Luis Agamez – ‘La sombra del juez’

Fausto Miguel Díaz Pasmiño – ‘Lo peor hasta el momento’

Mejor Montaje