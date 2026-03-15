Premios Óscar 2026: Amy Madigan, de ‘Weapons’ dedica premio a famoso actor

Amy Madigan ganó esta noche el Premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su rol de Gladys ‘Weapons’. La actriz de 75 años, que compitió con Teyana Taylor (‘Una batalla tras otra’), Elle Fanning (‘Sentimental Value’), Inga Ibsdotter Lilleaas (‘Sentimental Value’) y Wunmi Mosaku (‘Sinners’), estableció un récord, pues fue la actriz que ha tenido más tiempo entre sus nominaciones: ‘Dos veces en una vida’, en 1985 y ‘Weapons’, en 2025. En su discurso, aunque se refirió al tiempo que había pasado y estableció que lo diferente “es que ahora tengo este pequeño muñeco”, refiriéndose a la estatuilla que tenía en sus manos.

Amy Madigan y Ed Harris se casaron en 1983 y tienen una hija, Lily, quien también es actriz. Fotografía por: JILL CONNELLY

La actriz nacida en Chicago reflexionó sobre la recomendación de no nombrar a muchas personas en los agradecimientos, pues no todo el mundo conoce su identidad, pero en su discurso un nombre resaltó: el de su esposo hace 40 años.

¿Quién es el esposo de Amy Madigan?

Cuando Amy Madigan escuchó su nombre como ganadora se volvió para besar al hombre que tenía al lado: el actor Ed Harris, famoso por interpretaciones en películas como ‘La roca’, ‘The Right Stuff’, ‘Quédate a mi lado’. “Quiero dar las gracias a Lilly, mi hija y mi persona favorita, y a su marido, a todos los perros de la casa y, por supuesto, al más importante de todos, mi querido Ed. Lleva conmigo toda la vida y nada de esto tendría sentido Ed, si no estás conmigo”.

Se conocieron en 1980, cuando ensayaban la obra ‘Cowboy Mouth’. Amy y Ed se casaron 3 años después, en una ceremonia privada, el 21 de noviembre de 1983, mientras rodaban ‘Places in The Heart’. Los actores que conforman uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo, son padres de Lily Dolores Harris, quien también es actriz y ha aparecido en producciones como ‘Chicago Med’ y ‘Off the Horse’ (donde actúa con su padre).

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