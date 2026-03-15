Premios Oscar 2026: así elige la Academia a los ganadores de cada categoría

Este domingo se celebra la edición número 98 de los Premios Oscar, la ceremonia en la que la Academy of Motion Picture Arts and Sciences reconoce a las producciones, artistas y técnicos más destacados de la industria cinematográfica durante el último año. Cada temporada, millones de espectadores siguen la gala con la expectativa de conocer qué películas, actuaciones y logros técnicos se quedarán con las codiciadas estatuillas.

Sin embargo, más allá del espectáculo de la alfombra roja y los discursos de agradecimiento, detrás de cada ganador existe un proceso de votación que involucra a miles de profesionales del cine. Aunque el resultado final se anuncia en la gala televisada, la elección de los premiados se define semanas antes mediante un sistema de votación interno organizado por la Academia.

¿Cómo elige la Academia a los ganadores de los Premios Oscar?

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences está conformada por más de diez mil miembros provenientes de distintas áreas de la industria del cine. Entre ellos hay actores, directores, guionistas, productores, diseñadores, compositores, técnicos y otros profesionales que participan activamente en la votación de los premios.

El proceso se divide en dos etapas principales: nominaciones y votación final.

Durante la fase de nominaciones, cada integrante vota únicamente dentro de su propia especialidad. Por ejemplo, los actores nominan a los candidatos en las categorías de actuación, los directores proponen a los aspirantes en dirección y los compositores votan en música. De esta manera, quienes trabajan en cada área son los encargados de seleccionar a los nominados de su disciplina.

La principal excepción a esta regla es la categoría de ‘Mejor Película’, en la que todos los miembros de la Academia pueden participar en la nominación, independientemente de su especialidad.

Una vez se anuncian las nominaciones oficiales, se abre la segunda fase del proceso: la votación para elegir a los ganadores. En esta etapa, todos los miembros habilitados de la Academia pueden votar en casi todas las categorías, lo que significa que actores, técnicos, directores y productores participan conjuntamente en la decisión final.

El sistema de votación también varía según la categoría. En la mayoría de los premios gana el candidato que obtenga más votos directos. Sin embargo, en el caso de Mejor Película se utiliza un método diferente conocido como voto preferencial, que busca identificar la película con mayor consenso entre los votantes.

Este modelo funciona mediante un sistema de clasificación en el que los votantes ordenan las películas nominadas según su preferencia. Si ninguna obtiene una mayoría clara en la primera ronda de conteo, se van redistribuyendo los votos de las opciones menos apoyadas hasta que una producción alcanza el porcentaje necesario para ganar.

El conteo de los votos y la supervisión del proceso están a cargo de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), que durante décadas ha sido responsable de garantizar la confidencialidad de los resultados. De hecho, los nombres de los ganadores permanecen en secreto hasta el momento en que se abren los sobres durante la ceremonia.

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