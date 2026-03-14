Premios Óscar 2026: curiosidades, polémicas y controversias que marcan la edición 98

Un hito histórico en las nominaciones

Uno de los aspectos más sorprendentes de los Óscar 2026 es el gran dominio de la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, que se lleva la delantera con 16 nominaciones, la cifra más alta jamás registrada en la historia de estos premios. Con este número, supera el récord anterior de 14 nominaciones que habían logrado películas como Titanic, All About Eve y La La Land. Este drama de terror y música que transporta al sur de Estados Unidos en los años 30 cuenta con Michael B. Jordan interpretando a dos hermanos gemelos, algo que no se ha premiado en los Óscar desde hace seis décadas. El último actor en conseguirlo fue Lee Marvin en 1966. También hizo historia al conseguir el récord de más nominaciones para personas afrodescendientes en una sola película, con un total de diez.

Premios Óscar 2026. Fotografía por: Archivo particular

Otra de las grandes favoritas es One Battle After Another, que cuenta con 13 nominaciones, lo que convierte a esta edición en la primera en la que dos películas superan las 13 candidaturas en un mismo año.

Curiosidades y datos históricos de los Premios Óscar 2026

Es la tercera vez en la historia que todas las películas nominadas a Mejor Película cuentan con al menos cuatro nominaciones.

Esta edición establece un nuevo récord de nominaciones para películas de terror, con títulos como Sinners, Frankenstein y Weapons en la lista.

Por primera vez, la Academia introducirá la categoría de mejor casting en los premios.

El cine internacional vuelve a brillar, con producciones de Noruega, Brasil e Irán compitiendo en las categorías más destacadas.

Una bolsa de regalos para los nominados

Una de las curiosidades más interesantes de la ceremonia es la famosa bolsa de regalos que reciben algunos de los nominados. En la edición de 2026, este exclusivo paquete tiene un valor que supera los 320.000 dólares, incluyendo viajes de lujo, tratamientos de belleza y productos únicos de varias marcas. Este regalo, conocido como “Everyone Wins Nominee Gift Bag”, no es parte oficial de la ceremonia, pero se ha convertido en una tradición muy esperada durante la temporada de premios.

Las declaraciones que causaron controversia

Uno de los momentos más comentados de esta temporada de premios ocurrió cuando el actor Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme, hizo unas declaraciones que sorprendieron a muchos. Durante una charla pública, Timothée expresó que no le interesaría trabajar en el ballet o la ópera: “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde sea como: ‘Oye, hay que mantener esto vivo, aunque ya nadie se preocupe por ello’. Todo mi respeto para toda la gente del ballet y la ópera”. Estas palabras desataron críticas de diversas instituciones culturales y personalidades del entretenimiento, quienes salieron en defensa del valor histórico y artístico de estas disciplinas. El comentario provocó un acalorado debate en las redes sociales y en la industria del cine, justo en medio de la campaña por los premios.

Resultados inesperados que cambiaron la carrera hacia el Óscar

Otra controversia se desató durante los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards), cuando Michael B. Jordan se llevó el premio a mejor actor, sorprendiendo a muchos analistas que apostaban por Chalamet como el favorito. Este resultado alteró rápidamente las predicciones sobre quién podría hacerse con la estatuilla en los Óscar y reavivó las especulaciones sobre cómo se desarrollará la categoría principal de actuación.

Cambios en la ceremonia

Las decisiones organizativas de la Academia también han suscitado opiniones encontradas entre los amantes del cine. Para la gala de 2026, se anunció que solo dos de las cinco canciones nominadas se interpretarán en vivo, mientras que las otras se presentarán a través de montajes audiovisuales. Esta medida busca acortar la duración del evento, pero algunos críticos piensan que esto le quita protagonismo a una de las categorías más tradicionales de la ceremonia.

La gran novedad: el Óscar al Mejor Casting

El Premio Óscar al Mejor Casting marca la primera nueva categoría que se introduce desde que se creó el Óscar a la Mejor Película de Animación en 2001, elevando así el total de categorías en competencia a 24. La Academia subrayó que los directores de casting “juegan un papel fundamental en la realización de películas”.

Nominados Premios Óscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

El Agente Secreto

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor actor protagonista:

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – El Agente Secreto

Mejor actriz protagonista:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor de reparto:

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor actriz de reparto:

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor dirección:

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Mejor guion original:

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor guion adaptado:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor canción original:

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi

Train Dreams – Train Dreams

Mejor banda sonora original:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor película internacional:

El Agente Secreto – Brasil

It Was Just an Accident – Francia

Sentimental Value – Noruega

«Sirat: Trance en el desierto» – España

The Voice of Hind Rajab – Túnez

Mejor película de animación:

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor película documental:

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor diseño de producción:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor maquillaje y peluquería:

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor diseño de vestuario:

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor sonido:

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

«Sirāt: trance en el desierto»

Mejor edición:

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor fotografía:

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejores efectos visuales:

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor cortometraje de ficción:

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental:

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor casting:

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

El Agente Secreto

Sinners

Mejor cortometraje animado:

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Cada edición ha dejado nominaciones, controversias y episodios que han quedado grabados en la memoria colectiva. A continuación, las más sonadas de los años anteriores:

Las nominaciones que la Academia ha revocado a lo largo de su historia

Aunque no es algo habitual, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha retirado nominaciones en muy pocas ocasiones. Según los registros históricos, solo nueve candidaturas han sido revocadas en casi un siglo de premios. Las razones detrás de estas decisiones incluyen: incumplimiento de las reglas de elegibilidad, campañas de promoción inapropiadas, errores en los créditos o en la autoría de una obra. Uno de los casos más antiguos se remonta a 1953, cuando la nominación al guion de la película Hondo fue cancelada al descubrirse que se basaba en un relato anterior que no había sido acreditado de manera correcta.

Un error inolvidable

La historia de los premios está llena de momentos inesperados. Uno de los más memorables sucedió durante la ceremonia de 2017. Esa noche, los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron por error que La La Land había ganado el premio a Mejor Película. El equipo de la película llegó a subir al escenario y comenzó a dar sus discursos de agradecimiento. Pero unos minutos después se aclaró que se había entregado el sobre equivocado. El verdadero ganador era Moonlight, dirigida por Barry Jenkins.

El error se produjo porque a los presentadores se les dio accidentalmente el sobre de la categoría de Mejor Actriz, que ya había sido otorgado a Emma Stone por su actuación en La La Land. Ese momento, transmitido en vivo a millones de espectadores en todo el mundo, se convirtió en uno de los errores más icónicos en la historia de la televisión y de los Premios Óscar.

Una polémica para recordar

Un episodio que sin duda dejó huella en la historia de los Óscar sucedió durante la ceremonia de 2022. En medio de la gala, el comediante Chris Rock hizo un comentario sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, quien sufre de alopecia. Pocos minutos después, Smith se levantó de su asiento y abofeteó a Rock en vivo, ante millones de espectadores, en uno de los momentos más sorprendentes de la ceremonia.

Al regresar a su lugar, el actor gritó desde el público que el comediante no volviera a mencionar el nombre de su esposa. Curiosamente, esa misma noche Will Smith se llevó el Óscar a Mejor Actor por su papel en la película King Richard. El incidente provocó una fuerte reacción en la industria del entretenimiento y, semanas después, la Academia decidió sancionarlo con la prohibición de asistir a los Óscar durante 10 años.

Más allá de la competencia, hay un dato poco conocido sobre el galardón más famoso del cine. Desde 1951, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas implementó una norma para evitar que los premios se comercialicen. Según esta regla, si un ganador desea vender su Óscar, primero debe ofrecerlo a la Academia por un dólar simbólico. Esta medida se tomó después de que algunos premiados comenzaran a vender sus estatuillas, lo que la Academia consideró una amenaza para el prestigio del galardón. Desde entonces, en términos legales, los ganadores no son dueños absolutos del trofeo, ya que su venta está estrictamente controlada. Por eso, algunos expertos han señalado que, de cierta manera, los ganadores “solo obtienen el derecho a conservarla”, pero no a venderla libremente.