Premios Óscar 2026: curiosidades, polémicas y controversias que marcan la edición 98

Un hito histórico en las nominaciones
Uno de los aspectos más sorprendentes de los Óscar 2026 es el gran dominio de la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, que se lleva la delantera con 16 nominaciones, la cifra más alta jamás registrada en la historia de estos premios. Con este número, supera el récord anterior de 14 nominaciones que habían logrado películas como Titanic, All About Eve y La La Land. Este drama de terror y música que transporta al sur de Estados Unidos en los años 30 cuenta con Michael B. Jordan interpretando a dos hermanos gemelos, algo que no se ha premiado en los Óscar desde hace seis décadas. El último actor en conseguirlo fue Lee Marvin en 1966. También hizo historia al conseguir el récord de más nominaciones para personas afrodescendientes en una sola película, con un total de diez.
Premios Óscar 2026.
Otra de las grandes favoritas es One Battle After Another, que cuenta con 13 nominaciones, lo que convierte a esta edición en la primera en la que dos películas superan las 13 candidaturas en un mismo año.
Curiosidades y datos históricos de los Premios Óscar 2026
- Es la tercera vez en la historia que todas las películas nominadas a Mejor Película cuentan con al menos cuatro nominaciones.
- Esta edición establece un nuevo récord de nominaciones para películas de terror, con títulos como Sinners, Frankenstein y Weapons en la lista.
- Por primera vez, la Academia introducirá la categoría de mejor casting en los premios.
- El cine internacional vuelve a brillar, con producciones de Noruega, Brasil e Irán compitiendo en las categorías más destacadas.
Una bolsa de regalos para los nominados
Una de las curiosidades más interesantes de la ceremonia es la famosa bolsa de regalos que reciben algunos de los nominados. En la edición de 2026, este exclusivo paquete tiene un valor que supera los 320.000 dólares, incluyendo viajes de lujo, tratamientos de belleza y productos únicos de varias marcas. Este regalo, conocido como “Everyone Wins Nominee Gift Bag”, no es parte oficial de la ceremonia, pero se ha convertido en una tradición muy esperada durante la temporada de premios.
Las declaraciones que causaron controversia
Uno de los momentos más comentados de esta temporada de premios ocurrió cuando el actor Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme, hizo unas declaraciones que sorprendieron a muchos. Durante una charla pública, Timothée expresó que no le interesaría trabajar en el ballet o la ópera: “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde sea como: ‘Oye, hay que mantener esto vivo, aunque ya nadie se preocupe por ello’. Todo mi respeto para toda la gente del ballet y la ópera”. Estas palabras desataron críticas de diversas instituciones culturales y personalidades del entretenimiento, quienes salieron en defensa del valor histórico y artístico de estas disciplinas. El comentario provocó un acalorado debate en las redes sociales y en la industria del cine, justo en medio de la campaña por los premios.
Resultados inesperados que cambiaron la carrera hacia el Óscar
Otra controversia se desató durante los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards), cuando Michael B. Jordan se llevó el premio a mejor actor, sorprendiendo a muchos analistas que apostaban por Chalamet como el favorito. Este resultado alteró rápidamente las predicciones sobre quién podría hacerse con la estatuilla en los Óscar y reavivó las especulaciones sobre cómo se desarrollará la categoría principal de actuación.
Cambios en la ceremonia
Las decisiones organizativas de la Academia también han suscitado opiniones encontradas entre los amantes del cine. Para la gala de 2026, se anunció que solo dos de las cinco canciones nominadas se interpretarán en vivo, mientras que las otras se presentarán a través de montajes audiovisuales. Esta medida busca acortar la duración del evento, pero algunos críticos piensan que esto le quita protagonismo a una de las categorías más tradicionales de la ceremonia.
La gran novedad: el Óscar al Mejor Casting
El Premio Óscar al Mejor Casting marca la primera nueva categoría que se introduce desde que se creó el Óscar a la Mejor Película de Animación en 2001, elevando así el total de categorías en competencia a 24. La Academia subrayó que los directores de casting “juegan un papel fundamental en la realización de películas”.
Nominados Premios Óscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- El Agente Secreto
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – El Agente Secreto
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor dirección:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Mejor guion original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Mejor canción original:
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – KPop Demon Hunters
- I Lied to You – Sinners
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
- Train Dreams – Train Dreams
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor película internacional:
- El Agente Secreto – Brasil
- It Was Just an Accident – Francia
- Sentimental Value – Noruega
- «Sirat: Trance en el desierto» – España
- The Voice of Hind Rajab – Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- «Sirāt: trance en el desierto»
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- El Agente Secreto
- Sinners
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Cada edición ha dejado nominaciones, controversias y episodios que han quedado grabados en la memoria colectiva. A continuación, las más sonadas de los años anteriores:
Las nominaciones que la Academia ha revocado a lo largo de su historia
Aunque no es algo habitual, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha retirado nominaciones en muy pocas ocasiones. Según los registros históricos, solo nueve candidaturas han sido revocadas en casi un siglo de premios. Las razones detrás de estas decisiones incluyen: incumplimiento de las reglas de elegibilidad, campañas de promoción inapropiadas, errores en los créditos o en la autoría de una obra. Uno de los casos más antiguos se remonta a 1953, cuando la nominación al guion de la película Hondo fue cancelada al descubrirse que se basaba en un relato anterior que no había sido acreditado de manera correcta.
Un error inolvidable
La historia de los premios está llena de momentos inesperados. Uno de los más memorables sucedió durante la ceremonia de 2017. Esa noche, los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron por error que La La Land había ganado el premio a Mejor Película. El equipo de la película llegó a subir al escenario y comenzó a dar sus discursos de agradecimiento. Pero unos minutos después se aclaró que se había entregado el sobre equivocado. El verdadero ganador era Moonlight, dirigida por Barry Jenkins.
El error se produjo porque a los presentadores se les dio accidentalmente el sobre de la categoría de Mejor Actriz, que ya había sido otorgado a Emma Stone por su actuación en La La Land. Ese momento, transmitido en vivo a millones de espectadores en todo el mundo, se convirtió en uno de los errores más icónicos en la historia de la televisión y de los Premios Óscar.
Una polémica para recordar
Un episodio que sin duda dejó huella en la historia de los Óscar sucedió durante la ceremonia de 2022. En medio de la gala, el comediante Chris Rock hizo un comentario sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, quien sufre de alopecia. Pocos minutos después, Smith se levantó de su asiento y abofeteó a Rock en vivo, ante millones de espectadores, en uno de los momentos más sorprendentes de la ceremonia.
Al regresar a su lugar, el actor gritó desde el público que el comediante no volviera a mencionar el nombre de su esposa. Curiosamente, esa misma noche Will Smith se llevó el Óscar a Mejor Actor por su papel en la película King Richard. El incidente provocó una fuerte reacción en la industria del entretenimiento y, semanas después, la Academia decidió sancionarlo con la prohibición de asistir a los Óscar durante 10 años.
Más allá de la competencia, hay un dato poco conocido sobre el galardón más famoso del cine. Desde 1951, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas implementó una norma para evitar que los premios se comercialicen. Según esta regla, si un ganador desea vender su Óscar, primero debe ofrecerlo a la Academia por un dólar simbólico. Esta medida se tomó después de que algunos premiados comenzaran a vender sus estatuillas, lo que la Academia consideró una amenaza para el prestigio del galardón. Desde entonces, en términos legales, los ganadores no son dueños absolutos del trofeo, ya que su venta está estrictamente controlada. Por eso, algunos expertos han señalado que, de cierta manera, los ganadores “solo obtienen el derecho a conservarla”, pero no a venderla libremente.