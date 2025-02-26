Premios Óscar 2026 EN VIVO: estos son los ganadores

La gala, conducida por el comediante Conan O’Brien, reúne a las grandes estrellas del cine para reconocer lo mejor de las películas que se estrenaron en 2025.

Zoe Saldaña presenta la categoría “Mejor actriz de reparto”. “Todas nos demostraron lo que es el arte de actuar”, dijo.

Amy Madigan se lleva el premio por Weapons. “Esto es genial. Todos me preguntan, ¿Han pasado 40 años y qué es distinto esta vez? Es que esta vez sí gané a este hombre dorado. Tengo que agradecer a nuestro escritor y director, él escribió este papel de sueño para mí y me dejó interpretarlo. Estoy un poquito emocionada”.

“Esta noche es un evento internacional, todos los que estamos viendo en el mundo esta ceremonia sabemos que estamos en tiempos muy caóticos y es en momentos como estos son en los que yo creo que los Óscar resonan en lo particular. Cada película que estamos honrando es el producto de miles de personas hablando diferentes idiomas”, dijo el presentador.

Conan O’Brie, el presentador de esta edición, inicia agradeciendo “Estoy honrado de ser el último host humano de estar presentando los Óscars... La he pasado muy bien siendo el host, este año todo va muy bien”, dijo. Enseguida agregó: “hubo muy buenas películas este año, es un buen momento para el cine”.

El presentador habla de las diferentes películas que están nominadas en esta edición. “El director de Sinners dijo que no quiso ser un miembro votante de la academia porque no quería juzgar el trabajo de sus colegas”.

Además, habla de la nueva categoría del Mejor Casting que fue incluida este año: “Un director se va a ganar un Óscar”.

Michael B. Jordan, Leonardo Di Caprio y más famosos hacen presencia en el teatro.

El vestido que lleva puesto le costó 600 horas para hacerlo.

La compositora estadounidense habla de su nominación por Dear me: “Tan pronto escucho mi voz y mi canción, siento que ya gané”, dijo.

A esta hora, cientos de figuras del espectáculo hacen su llegada a la alfombra roja en el Dolby Theatre de Hollywood.