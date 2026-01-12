Premios Oscar 2026: la ‘maldición’ que Timothée Chalamet podría romper en esta edición

La noche de este domingo se celebra la 98.ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia en la que la Academy of Motion Picture Arts and Sciences reconoce lo más destacado del cine durante el último año. Como ocurre en cada temporada de premios, además de la expectativa por conocer a los ganadores, también surgen historias y curiosidades estadísticas que convierten la gala en un evento lleno de posibles hitos.

Uno de esos escenarios tiene como protagonista al estadounidense Timothée Chalamet, nominado en la categoría de ‘Mejor Actor’ por su papel en ‘Marty Supreme’. Su eventual triunfo no solo representaría uno de los momentos más importantes de su carrera, sino que también podría poner fin a una curiosa tendencia que lleva más de dos décadas vigente dentro de esta categoría.

¿Qué maldición podría romper Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2026?

Desde comienzos de este siglo, la categoría de ‘Mejor Actor’ ha estado dominada por intérpretes con trayectorias consolidadas y edades más avanzadas. El último actor que ganó el premio siendo menor de 30 años fue Adrien Brody, quien se llevó la estatuilla en 2003 por su papel en ‘The Pianist’ cuando tenía 29 años.

Adrien Brody. Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

Desde entonces han pasado más de dos décadas sin que un intérprete tan joven logre imponerse en esta categoría, lo que para muchos analistas se ha convertido en una especie de “maldición” estadística dentro de los premios de la Academia. En ese periodo, el galardón ha recaído en actores de mayor edad o con carreras más largas dentro de la industria.

Si Timothée Chalamet resultara ganador en la ceremonia de este año, pondría fin a esa racha que se mantiene desde comienzos del siglo XXI. Con 30 años, el actor se convertiría además en uno de los ganadores más jóvenes de la categoría en las últimas décadas, en un premio que históricamente suele reconocer trayectorias más largas dentro de la industria.

El actor ya había estado cerca de hacer historia anteriormente. En 2018 fue nominado por su trabajo en ‘Call Me by Your Name’ con apenas 22 años, convirtiéndose en uno de los candidatos más jóvenes en competir por la estatuilla en esa categoría.

La expectativa ahora está puesta en si la votación de los miembros de la Academia confirmará ese cambio generacional o si la tendencia histórica de premiar trayectorias más largas volverá a imponerse en la noche más importante del cine. En cualquiera de los casos, el nombre de Timothée Chalamet llega a la ceremonia de este año como uno de los protagonistas de una de las historias más comentadas alrededor de los Oscar 2026.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí