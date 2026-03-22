Premios Platino Xcaret 2026: Lista completa de nominados, cuándo son y dónde verlos

Se conocieron los nominados de la XIII edición de los Premios Platino, que tendrán lugar el próximo 9 de mayo en el complejo Xcaret de la Rivera Maya en México.
30 películas y 19 series realizadas en 14 países iberoamericanos están en el listado de los más selecto del audiovisual de la región.
Lista completa de nominados a Premios Platino Xcaret 2026
- Mejor Película Iberoamericana de Ficción:
Aún Es De Noche En Caracas
Belén
Los Domingos
O Agente Secreto
Sirât
- Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción:
Homo Argentum
La Cena
Un Cabo Suelto
Un Poeta
- Mejor Dirección:
Alauda Ruiz de Azúa | Los Domingos
Dolores Fonzi | Belén
Kleber Mendonça Filho | O Agente Secreto
Oliver Laxe | Sirât
- Mejor Guion:
Alauda Ruiz de Azúa | Los Domingos
Kleber Mendonça Filho | O Agente Secreto
Oliver Laxe y Santiago Fillol | Sirât
Simón Mesa Soto | Un Poeta
- Mejor Música Original
Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo | El Último Blues Del Croata
Aránzazu Calleja | Maspalomas
Matti Bye y Trío Ramberget | Un Poeta
Tomaz Alves Souza y Mateus Alves | O Agente Secreto
- Mejor Interpretación Masculina
Alberto San Juan | La Cena
Guillermo Francella | Homo Argentum
Ubeimar Ríos Gómez | Un Poeta
Wagner Moura | O Agente Secreto
- Mejor Interpretación Femenina
Blanca Soroa | Los Domingos
Dolores Fonzi | Belén
Natalia Reyes | Aún Es De Noche En Caracas
Patricia López Arnaiz | Los Domingos
- Mejor Interpretación Masculina de Reparto
Álvaro Cervantes | Sorda
Edgar Ramírez | Aún es de Noche en Caracas
Juan Minujín | Los Domingos
Rodrigo Santoro | O Último Azul
- Mejor Interpretación Femenina de Reparto
Camila Pláate | Belén
Dira Paes | Manas
Julieta Cardinali | Belén
Nagore Aranburu | Los Domingos
- Mejor Película de Animación
Decorado
Kayara
Olivia & Las Nubes
Soy Frankelda
- Mejor Película Documental
Apocalipse Nos Trópicos
Bajo las Banderas, El Sol
Flores para Antonio
Tardes de Soledad
- Mejor Ópera Prima
La Misteriosa Mirada del Flamenco
Manas
No nos Moverán
Sorda
- Mejor Dirección de Montaje
Adrés Gil | Los Domingos
Cristóbal Fernández | Sirât
Eduardo Serrano y Matheus Farias | O Agente Secreto
Ricardo Saraiva | Un Poeta
- Mejor Dirección de Arte
Bernardita Baeza | La Misteriosa Mirada del Flamenco
Koldo Vallés | La Cena
Micaela Saiegh | Belén
Thales Junqueira | O Agente Secreto
- Mejor Dirección de Fotografía
Bet Rourich | Los Domingos
Javier Juliá | Belén
Juan Sarmiento Grisales | Un Poeta
Mauro Herce | Sirât
- Mejor Dirección de Sonido
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas | Sirât
Eduardo Cáceres | Cordillera de Fuego
Leandro de Loredo | Belén
Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo | Sorda
- Mejor Diseño de Vestuario
Ana Martínez Fesser | Los Domingos
Helena Sanchís | La Cena
Lucía Gasconi y Greta Ure | Belén
Rita Azevedo | O Agente Secreto
- Mejores Efectos Especiales
Ana Rubio y Paula Gallifa Rubia | Los Tigres
Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago y Mariano Segat | Belén
Pep Claret | Sirât
Raúl Luna y Paula Siqueira | Aún es de Noche en Caracas
- Mejor Maquillaje y Peluquería
Ainhoa Eskisabel y Jone Garbarain | Los Domingos
Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz | El Cautivo
Martín Macías Trujillo | O Filho de Mil Homens
Nuno Esteves “Blue” y Teresa Dias | As Meninas Exemplares
- Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores
Belén
La Mujer de la Fila
Manas
Sorda
- Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental
Anatomía de un Instante
Chespirito: Sin Querer Queriendo
El Eternauta
Las Muertas
- Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie
Álvaro Morte | Anatomía de un Instante
Javier Cámara | Yakarta
Leonardo Sbaraglia | Menem
Ricardo Darín | El Eternauta
- Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie
Candela Peña | Furia
Carla Quílez | Yakarta
Griselda Siciliani | Envidiosa, Temporada 2
Paulina Gaitán | Las Muertas
- Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie
César Troncoso | El Eternauta
David Lorente | Anatomía de un Instante
Eduard Fernández | Anatomía de un Instante
Juan Lecanda | Chespirito: Sin Querer Queriendo
- Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie
Andrea Pietra | El Eternauta
Leticia Huijara | Las Muertas
Lorena Vega | Envidiosa, Temporada 2
Yalitza Aparicio | Cometierra
- Mejor Serie de Larga Duración
Beleza Fatal
La Promesa
Sueños de Libertad
Velvet: El Nuevo Imperio
- Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie
Antônio Pinto y Gabriel Ferreira | Ângela Diniz: Assassinada E Condenada
Federico Jusid | El Eternauta
Julio de la Rosa | Anatomía de un Instante
Manuel J. Gordillo | Estado de Fuga: 1986
- Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie
Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow | El Eternauta
Andrés Quaranta | Menem
Jose M. G. Moyano | Anatomía de un Instante
Valeria Valenzuela y María José Cuevas | Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero
- Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie
María Battaglia y Julián Romera | El Eternauta
Natalia Mendiburu | Menem
Pepe Domínguez del Olmo | Anatomía de un Instante
Salvador Parra | Las Muertas
- Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie
Alberto Anaya Adalid | Las Muertas
Álex Catalán | Anatomía de un Instante
Diego Jiménez | Estado de Fuga: 1986
Gastón Girod | El Eternauta
- Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie
Alejandro de Icaza | Mentiras: La Serie
Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín | Estado de Fuga: 1986
Daniel de Zayas | Anatomía de un Instante
Martín Grignaschi | El Eternauta
- Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie
Annaí Ramos | Nadie Nos Vio Partir
Fernando García | Anatomía de un Instante
Julían Grijalba | Estado de Fuga: 1986
Patricia Conta | El Eternauta
Pilar González | Menem
- Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie
Bruno Stagnaro | El Eternauta
Mariano Varela y Ariel Winograd | Menem
Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez | Anatomía de un Instante
Rodrigo Guerrero | Estado de Fuga: 1986
- Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie
Daniel de la Madrid y Alejandro Valente | Cometierra
Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol | El Eternauta
Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl | Menem
Ricardo Arvizu | Cada Minuto Cuenta, Temporada 2
- Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie
Alejandra Velarde | Mentiras: La Serie
Dino Balanzino y Ángela Garacija | El Eternauta
Marcos Cáceres y Dolores Giménez | Menem
Yolanda Piña y Nacho Díaz | Anatomía de un Instante
En los próximos días se dará a conocer quién recibirá el Premio Platino de Honor, un galardón para homenajear a un talento del audiovisual iberoamericano por su trayectoria y legado.
¿Dónde y cómo ver la gala de Los Platino 2026?
Los canales TNT y HBO Max emitirán la ceremonia de entrega de los Platino 2026 desde Xcaret. Una hora antes de la gala la transmisión comenzará con los detalles de la alfombra y el pre-show.
La velada se transmitirá desde el Teatro Gran Tlachco en Xcaret, Riviera Maya (México) y será conducida por Carlos Torres, el actor colombiano protagonista de ‘La reina del flow 3’ y la actriz y periodista española Cayetana Guiellén-Cuervo.
Los Premios Platino Xcaret son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).
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