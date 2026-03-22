Premios Platino Xcaret 2026: Lista completa de nominados, cuándo son y dónde verlos

Se conocieron los nominados de la XIII edición de los Premios Platino, que tendrán lugar el próximo 9 de mayo en el complejo Xcaret de la Rivera Maya en México.

30 películas y 19 series realizadas en 14 países iberoamericanos están en el listado de los más selecto del audiovisual de la región.

Lista completa de nominados a Premios Platino Xcaret 2026

Mejor Película Iberoamericana de Ficción:

Aún Es De Noche En Caracas

Belén

Los Domingos

O Agente Secreto

Sirât

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción:

Homo Argentum

La Cena

Un Cabo Suelto

Un Poeta

Mejor Dirección:

Alauda Ruiz de Azúa | Los Domingos

Dolores Fonzi | Belén

Kleber Mendonça Filho | O Agente Secreto

Oliver Laxe | Sirât

Mejor Guion:

Alauda Ruiz de Azúa | Los Domingos

Kleber Mendonça Filho | O Agente Secreto

Oliver Laxe y Santiago Fillol | Sirât

Simón Mesa Soto | Un Poeta

Mejor Música Original

Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo | El Último Blues Del Croata

Aránzazu Calleja | Maspalomas

Matti Bye y Trío Ramberget | Un Poeta

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves | O Agente Secreto

Mejor Interpretación Masculina

Alberto San Juan | La Cena

Guillermo Francella | Homo Argentum

Ubeimar Ríos Gómez | Un Poeta

Wagner Moura | O Agente Secreto

Mejor Interpretación Femenina

Blanca Soroa | Los Domingos

Dolores Fonzi | Belén

Natalia Reyes | Aún Es De Noche En Caracas

Patricia López Arnaiz | Los Domingos

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

Álvaro Cervantes | Sorda

Edgar Ramírez | Aún es de Noche en Caracas

Juan Minujín | Los Domingos

Rodrigo Santoro | O Último Azul

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Camila Pláate | Belén

Dira Paes | Manas

Julieta Cardinali | Belén

Nagore Aranburu | Los Domingos

Mejor Película de Animación

Decorado

Kayara

Olivia & Las Nubes

Soy Frankelda

Mejor Película Documental

Apocalipse Nos Trópicos

Bajo las Banderas, El Sol

Flores para Antonio

Tardes de Soledad

Mejor Ópera Prima

La Misteriosa Mirada del Flamenco

Manas

No nos Moverán

Sorda

Mejor Dirección de Montaje

Adrés Gil | Los Domingos

Cristóbal Fernández | Sirât

Eduardo Serrano y Matheus Farias | O Agente Secreto

Ricardo Saraiva | Un Poeta

Mejor Dirección de Arte

Bernardita Baeza | La Misteriosa Mirada del Flamenco

Koldo Vallés | La Cena

Micaela Saiegh | Belén

Thales Junqueira | O Agente Secreto

Mejor Dirección de Fotografía

Bet Rourich | Los Domingos

Javier Juliá | Belén

Juan Sarmiento Grisales | Un Poeta

Mauro Herce | Sirât

Mejor Dirección de Sonido

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas | Sirât

Eduardo Cáceres | Cordillera de Fuego

Leandro de Loredo | Belén

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo | Sorda

Mejor Diseño de Vestuario

Ana Martínez Fesser | Los Domingos

Helena Sanchís | La Cena

Lucía Gasconi y Greta Ure | Belén

Rita Azevedo | O Agente Secreto

Mejores Efectos Especiales

Ana Rubio y Paula Gallifa Rubia | Los Tigres

Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago y Mariano Segat | Belén

Pep Claret | Sirât

Raúl Luna y Paula Siqueira | Aún es de Noche en Caracas

Mejor Maquillaje y Peluquería

Ainhoa Eskisabel y Jone Garbarain | Los Domingos

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz | El Cautivo

Martín Macías Trujillo | O Filho de Mil Homens

Nuno Esteves “Blue” y Teresa Dias | As Meninas Exemplares

Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores

Belén

La Mujer de la Fila

Manas

Sorda

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental

Anatomía de un Instante

Chespirito: Sin Querer Queriendo

El Eternauta

Las Muertas

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Álvaro Morte | Anatomía de un Instante

Javier Cámara | Yakarta

Leonardo Sbaraglia | Menem

Ricardo Darín | El Eternauta

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

Candela Peña | Furia

Carla Quílez | Yakarta

Griselda Siciliani | Envidiosa, Temporada 2

Paulina Gaitán | Las Muertas

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie

César Troncoso | El Eternauta

David Lorente | Anatomía de un Instante

Eduard Fernández | Anatomía de un Instante

Juan Lecanda | Chespirito: Sin Querer Queriendo

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Andrea Pietra | El Eternauta

Leticia Huijara | Las Muertas

Lorena Vega | Envidiosa, Temporada 2

Yalitza Aparicio | Cometierra

Mejor Serie de Larga Duración

Beleza Fatal

La Promesa

Sueños de Libertad

Velvet: El Nuevo Imperio

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie

Antônio Pinto y Gabriel Ferreira | Ângela Diniz: Assassinada E Condenada

Federico Jusid | El Eternauta

Julio de la Rosa | Anatomía de un Instante

Manuel J. Gordillo | Estado de Fuga: 1986

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie

Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow | El Eternauta

Andrés Quaranta | Menem

Jose M. G. Moyano | Anatomía de un Instante

Valeria Valenzuela y María José Cuevas | Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero

Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie

María Battaglia y Julián Romera | El Eternauta

Natalia Mendiburu | Menem

Pepe Domínguez del Olmo | Anatomía de un Instante

Salvador Parra | Las Muertas

Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie

Alberto Anaya Adalid | Las Muertas

Álex Catalán | Anatomía de un Instante

Diego Jiménez | Estado de Fuga: 1986

Gastón Girod | El Eternauta

Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie

Alejandro de Icaza | Mentiras: La Serie

Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín | Estado de Fuga: 1986

Daniel de Zayas | Anatomía de un Instante

Martín Grignaschi | El Eternauta

Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie

Annaí Ramos | Nadie Nos Vio Partir

Fernando García | Anatomía de un Instante

Julían Grijalba | Estado de Fuga: 1986

Patricia Conta | El Eternauta

Pilar González | Menem

Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie

Bruno Stagnaro | El Eternauta

Mariano Varela y Ariel Winograd | Menem

Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez | Anatomía de un Instante

Rodrigo Guerrero | Estado de Fuga: 1986

Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie

Daniel de la Madrid y Alejandro Valente | Cometierra

Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol | El Eternauta

Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl | Menem

Ricardo Arvizu | Cada Minuto Cuenta, Temporada 2

Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie

Alejandra Velarde | Mentiras: La Serie

Dino Balanzino y Ángela Garacija | El Eternauta

Marcos Cáceres y Dolores Giménez | Menem

Yolanda Piña y Nacho Díaz | Anatomía de un Instante

En los próximos días se dará a conocer quién recibirá el Premio Platino de Honor, un galardón para homenajear a un talento del audiovisual iberoamericano por su trayectoria y legado.

¿Dónde y cómo ver la gala de Los Platino 2026?

Los canales TNT y HBO Max emitirán la ceremonia de entrega de los Platino 2026 desde Xcaret. Una hora antes de la gala la transmisión comenzará con los detalles de la alfombra y el pre-show.

La velada se transmitirá desde el Teatro Gran Tlachco en Xcaret, Riviera Maya (México) y será conducida por Carlos Torres, el actor colombiano protagonista de ‘La reina del flow 3’ y la actriz y periodista española Cayetana Guiellén-Cuervo.

Los Premios Platino Xcaret son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí