⁠Preocupación en el Desafío: Juan, de Gamma, estaría en riesgo de salir por lesión

Anoche se emitió el capítulo 79 del Desafío Siglo XXI. Gamma y Omega se enfrentaron en su segunda prueba del ciclo para evitar un chaleco para las mujeres y la cancelación de los servicios. Al box de aire llegaron dos hombres y dos mujeres de cada casa. Del equipo naranja Juan, Potro, Yudisa y Valentina; de la casa rosada Zambrano, Eleazar, Katiuska y Rosa.

Durante la pista, algunos de los participantes tuvieron dificultades. Yudisa se cayó comenzando, luego Eleazar también. Finalmente, Juan, de Gamma, se volvió a lastimar un dedo, por lo que no pudo continuar con la prueba, dándole la victoria a Omega.

El deportista tuvo que abandonar la 'Ciudad de las cajas' para ser atendido por el equipo médico, luego del ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. Así reaccionó Katiuska. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Juan del ‘Desafío Siglo XXI’?

El dolor del deportista fue evidente. Al terminar expresó su frustración: “Lo intenté. Se me volvió a salir el dedo, yo me lo acomodé, intenté seguir, pero no pude. Voy a esperar a ver qué me dicen, pero si veo que no puedo seguir más bien doy un paso al lado porque no es solo pensar en mí, sino pensar en ustedes, los voy a hacer perder otra pista de aire si de pronto no me da el agarre. Solo somos dos hombres y obligado me va a tocar ir a una pista de aire”, dijo.

Andrea Serna, presentadora del programa le pidió salir de la ciudadela para ser atendido por los médicos: “Todos vimos cómo Juan cae en el box blanco, en ese instante es atendido por el equipo médico y Juan, justamente el staff de médicos pidió una revisión más a fondo, así que te voy a pedir que los acompañes. Sé que quedan preocupados por el bienestar de Juan, así que prometo tenerlos al tanto de los resultados del chequeo médico en cuanto tenga noticias”.

Así reaccionó Katiuska a la lesión de Juan

En Omega, el antiguo equipo de Juan, dialogaron sobre lo ocurrido. Leo dijo: “Así como está él le mandan incapacidad e inmediatamente sale”. Katiuska se mostró afectada por el estado de salud de su amigo. No pudo ocultar las lágrimas, por eso, Rosa le dijo: “Uno tiene unos planes, pero Dios tiene otros completamente diferentes. Lo que Dios decida para él va a ser lo mejor. Katy, tienes que tener mucha fuerza, tienes que orar mucho. Tú como su amiga lo has dado todo por él, no tienes por qué llorar, por qué sentirte mal”.

Por ahora, se desconoce qué pasará con el participante. En redes sociales han comenzado a especular al respecto. Hay quienes afirman que, de tener que abandonar la competencia por lesión, en su reemplazo llegaría Gio, el más reciente eliminado. “Sería muy triste e injusto que se tenga que ir”, “Juan siento mucho como Katiuska habla de aprovechar tu dolor”, “Juan por favor sea honesto y no le haga más daño al equipo”.