Presentadora de ‘Noticias Caracol’ trabajó en el ‘Desafío’: “fue durísimo”

El viernes 27 de septiembre se llevó a cabo la final del Desafío XX que dejó como ganador a Kevyn Rúa, junto con Guajira, su refuerzo. Los exparticipantes se destacaron en la prueba a muerte por sus habilidades físicas y lograron vencer a Darlyn y Sensei, exintegrantes de la casa Tino.

¿Quién es la presentadora de ‘Noticias Caracol que estuvo en el ‘Desafío’?

Esta temporada, que celebró los 20 años del programa de competencia de Caracol Televisión, ha hecho recordar a quienes hicieron parte de otras ediciones, desde que comenzó hace dos décadas.

Recientemente, la doctora Fernanda Hernández, quien, desde el 5 de diciembre del 2005, se ha desempeñado como presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol, recordó en una entrevista con La Kalle, su paso por una temporada del Desafío.

Aunque no fue participante, sí desempeñó su carrera como médico para atender a los desafiantes y al equipo de producción. La doctora recordó su experiencia en el reality: “Yo estaba detrás de cámaras en el 2005 que fue Cabo Tiburón, que ganó Tatiana de los Ríos. Yo estaba con un equipo de paramédicos, entonces atendíamos a la producción, a los participantes. Esto es un trabajo durísimo, la gente decía: ‘buenísimo porque usted se la pasa en la playa’. ¿Playa? Son 150 personas de producción, hay intoxicaciones, hay accidentes, además era una zona compleja, las picaduras de insectos, las enfermedades tropicales”, reveló.

Sobre la forma en la que llegó al Desafío, contó que fue gracias a un amigo suyo quien se enteró que la producción del programa estaba buscando un médico. La doctora Fernanda se presentó y luego de ser entrevistada por Sebastián Martino, la contrataron para viajar a Capurganá, en la Costa Caribe de Colombia, que fue el lugar donde se realizó esa edición del 2005.

Hernández reconoció que el trabajo no fue fácil, pues además de atender a los miembros de la producción, también recibió a locales y turistas, quienes no dudaban en hacerle consultas cada vez que la veían; incluso, reveló, llegaban a buscarla a la habitación del hotel para que los recetara.

“Llegué al Desafío a través de un contacto con un amigo de la Cruz Roja, yo había acabado de llegar de fuera del país y me dijo: ‘están buscando un médico, ¿te suena?’ y yo dije: ‘bueno’. A mí me llamó Sebastián Martino y fue quien me hizo la entrevista. Lo primero que me dicen es: ‘¿ha visto el Desafío?’. En ese momento él era productor de juegos y me dijo: ‘listo, empieza mañana’. Me fui a vivir a Capurganá dos meses, durísimo, terminé atendiendo a los locales, a los turistas. Yo estaba con cuatro paramédicos, pero muy duro, por fortuna se pudo hacer la labor. Uno no para.

¿Cómo pasó la doctora Fernanda del ‘Desafío’ a ‘Noticias Caracol’?

Fernanda Hernández solo estuvo en esa temporada del Desafío. Meses después me llamaron para otro programa que se llamaba ‘Nómadas’. Finalmente llegó al noticiero, aunque en sus planes nunca estuvo estar en televisión: “Al terminar ese proyecto me dijeron que yo era la persona indicada para el noticiero. Era algo más como de curiosidad. Hay que confesar que desde el sector salud uno tiene muchos prejuicios hacia los medios. Me pareció interesante conocer un mundo totalmente desconocido”.

