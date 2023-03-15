Presentadora de ‘Noticias RCN’ sufrió lapsus en vivo. Tuvieron que ayudarla

Maritza Aristizábal es una de las caras más reconocidas de Noticias RCN. Desde hace varios años hace parte del equipo periodístico y, además de presentar en diferentes emisiones, lidera un espacio llamado Tribuna RCN, donde dialoga con diferentes personalidades de la política nacional.

Precisamente, en este segmento fue donde la periodista protagonizó recientemente un incómodo momento, luego de sufrir un lapsus al aire que terminó volviéndose viral y generando toda clase de comentarios en redes sociales.

¿Qué le pasó a Maritza Aristizábal en Noticias RCN?

Durante una de las más recientes emisiones en vivo del informativo, Aristizábal se disponía a presentar a la exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho. Sin embargo, al dirigirse a ella cometió un error que no pasó desapercibido: le dio la bienvenida diciendo “Bienvenido”, en masculino.

De inmediato, al percatarse de lo sucedido, la presentadora se llevó las manos a la frente y expresó en voz alta: “¡Ay no, m@r1c$! Otra vez dije ‘bienvenido’”. La transmisión se interrumpió segundos después con la pantalla en negro, y fueron sus compañeros quienes retomaron el informativo para anunciar que en breve continuarían con la sección Tribuna RCN.

El momento no tardó en viralizarse en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios reaccionaron con humor al error, otros salieron en defensa de Maritza Aristizábal destacando que este tipo de lapsus son comunes en transmisiones en vivo, incluso entre periodistas con experiencia.

Hasta ahora, Maritza Aristizábal no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, aunque su espontánea reacción quedó registrada y se convirtió en uno de los clips más comentados del noticiero.

¿Quién es el esposo de Maritza Aristizábal, de Noticias RCN?

El esposo de la presentadora es Diego Moya, un reconocido empresario colombiano que ha ganado visibilidad gracias a su presencia en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, que supera los 210 mil seguidores, comparte con frecuencia detalles de su vida profesional y personal. Allí se le puede ver asistiendo a diferentes eventos internacionales, mostrando su gusto por los automóviles —uno de sus mayores hobbies— y dejando registro de algunos de sus viajes. También aprovecha el espacio digital para compartir momentos íntimos junto a Maritza Aristizábal, con quien conforma una de las parejas más comentadas de la televisión nacional.