Presentadora de televisión sufrió parálisis facial en vivo: “quedé rara”

Este miércoles en la televisión hispana se viralizó un video en el que una reconocida presentadora del Canal 13 de Chile sufre un delicado percance de salud, al enfrentar una parálisis facial en plena emisión. Pamela Díaz, quien es parte del equipo de conducción del programa ‘Hay que decirlo’, fue consciente de la situación en todo momento e incluso le preguntó a uno de sus compañeros cómo la veía.

Ese día Pamela llegó a maquillaje como todos los días y sus compañeros notaron algo extraño en su cara, peor no le prestaron mayor atención. Más tarde y como se ve en el video del programa en vivo Pamela empieza a sentir la incomodidad del síntoma y no podía controlar una parte de su labio, mientras planeaba hacer una mención al aire, que finalmente no logró hacer. Así como ella lo notó sus compañeros también, así que le solicitaron que sonriera frente a cámara para ver si todo estaba en orden. Ahí fue cuando fue evidente que era un caso de parálisis facial y la llevaron al médico de urgencia.

Pamela Diaz narró cómo sufrió parálisis en transmisión de televisión chilena

“Hace mucho tiempo que no me sentía tan consciente de lo que yo soy”, comenzó diciendo la conducta sobre el hecho.

“Por lo general, me tomo las cosas a la ligera, nunca me sentí enferma ni que me pasó algo. Solo que se me había bajado un poco el labio, y le digo a Nacho Gutiérrez: ‘cabezón, mírame que tengo’. Me vio y me dijo: ‘Se te va el labio un poco. Ándate al tiro porque esto puede ser peligroso’”, contó en un video de Instagram. “Le dije que no, ‘voy a esperar un rato, voy a hacer la mención y después de eso yo parto a la clínica si me siento mal””, le comunicó a su compañero.

Sin embargo la situación no resultó tan sencilla, pues le afectó el habla. “Quedé rara. Dije la cosa no es tan normal que obviamente no pueda hablar bien”, relató.

En urgencias le diagnosticaron dicha parálisis y le comunicaron que podía ser por estrés. La presentadora había sentido un hormigueo el día anterior y aunque alguien le mencionó la idea de consultar, no lo creyó tan urgente.

Ya fuera de peligro la conductora conocida en Chile como la fiera expresó: “La Fiera” también aprovechó el espacio para reflexionar sobre lo que vivió, respecto a lo que declaró: “No se preocupen, estoy bien. Sé que es un tema que parece que ha pasado mucha gente. No sé si esto es viral o de verdad es estrés”, concluyó.

Pamela estará fuera del aire de su programa por unos días y tendrá medicación por 10 días.

