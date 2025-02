Presentadora se despidió de ‘Buen Día Colombia’. Esta sería la nueva incorporación

Buen Día Colombia, matutino del Canal RCN, ha experimentado varios cambios en su grupo de presentadores durante los últimos meses. Natalia Sanint, por ejemplo, se integró hace pocas semanas al equipo y su llegada generó opiniones divididas.

Sin embargo, en horas recientes se dio a conocer una inesperada salida que tomó por sorpresa a los televidentes del programa.

¿Qué presentadora deja ‘Buen Día Colombia’?

Precisamente, se trata de la recién llegada Natalia Sanint, quien no ha estado en las últimas emisiones del matutino. Por esta razón, sus seguidores en redes sociales le preguntaron el motivo de su ausencia ante las cámaras del Canal RCN.

De acuerdo con la respuesta de la comediante y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, un nuevo proyecto en televisión la obligó a alejarse de Buen Día Colombia. Además, advirtió que su participación en el programa era temporal.

“Quiero agradecer a los que me apoyaron por haber estado en ‘Buen día, Colombia’. Quería comentarles también que fui invitada especial y estuve un tiempito, pero a partir de mañana no voy a estar en el proyecto porque voy para otro, también en televisión”, aseguró Natalia Sanint.

El anuncio de la antioqueña generó una gran cantidad de dudas entre los televidentes del Canal RCN, quienes especularon sobre la nueva integrante del matutino.

La nueva presentadora de ‘Buen Día Colombia’

En la mañana de este 18 de febrero, los televidentes vieron en pantalla a Zulma Rey, actriz que se ha desempeñado como presentadora en sus más recientes proyectos.

Aunque no se sabe si la participación de la bogotana en Buen Día Colombia es definitiva, el público en redes sociales reaccionó de manera positiva y fueron una gran cantidad de comentarios en los que le dieron la bienvenida.

“Yo no conocía el trabajo de Zulma como presentadora, pero me parece mejor que el de Natalia”, “siento que encaja muy bien y debería quedarse”, “me encantó ver a Zulma hoy ¡Gran refuerzo para el programa!" y “siento que Natalia le ponía un poco de humor, que es bueno, pero Zulma ya la tiene clara para presentar. Me gustó mucho esta elección”, fueron algunos de los comentarios que recibió Zulma Rey en redes sociales tras su debut en Buen Día Colombia.