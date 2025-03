Presentadora sorprendió con su renuncia al Canal RCN. No es Viena Ruiz

RCN Televisión ha experimentado en 2025 varios cambios en algunos de sus espacios. En días recientes, por ejemplo, se supo que Viena Ruiz renunció a Buen Día Colombia y estará hasta el próximo 31 de marzo en el matutino; sin embargo, no es la única figura que se despide del canal.

¿Qué presentadora renunció al Canal RCN?

Se trata de Consuelo Cepeda, quien fue presentadora y directora, desde 2001 y hasta ahora, del espacio Defensor del Televidente RCN.

En cuanto a las razones de su salida, la conocida periodista advirtió que se trata de un retiro voluntario. Según ella, tras casi cuatro décadas de trabajo se va a dedicar a descansar y disfrutar del trabajo hecho.

“Ya llegó el momento en el que se siente uno que ha cumplido la misión, lo mejor que ha podido. Vienen nuevas generaciones. Hay personas que nos eternizamos en un cargo y no pensamos en que hay personas jóvenes con nuevas ideas. Hay que dar paso a que las nuevas generaciones surjan y desarrollen ese trabajo con otros ojos”, explicó Consuelo Cepeda en charla con el Centro Articulador de Medios (CAM) de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

“Ya ha sido suficiente, siento que ya hice todo lo que podía. Ya llegó el momento y no voy a decir que tengo muchos proyectos porque no será así. Me voy a dedicar a descansar, a leer y a disfrutar de mis amigos porque todavía hay mucho tiempo para hacerlo”, agregó.

Cabe recordar que Consuelo Cepeda es distinguida en el medio por ser la primera reportera en cubrir un mundial de fútbol, la primera reportera de noticieros, la primera en recorrer el país a pie con su programa Todos somos Colombia y por ser la primera defensora del televidente.

Como reconocimiento a su labor, la comunicadora bogotana ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Premio CPB, Premio India Catalina, Premio ACPE, Premio de Periodismo Iberoamericano EFE-UNICEF y el Premio a Mejor Documental del Festival de Cine de Cartagena.

¿Quién es el nuevo presentador del ‘Defensor del Televidente RCN’?

De acuerdo con la información que oficializó el Canal RCN, el lugar de Consuelo Cepeda será ocupado por una cara nueva para la mayor parte del público. Se trata de Alejandro Ángel, comunicador social y realizador de televisión con más de 20 años de experiencia en la industria.