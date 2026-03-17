Primer tráiler de ‘Dune 3’: así lucen Timothée Chalamet y Zendaya en su regreso a la saga

El universo de ‘Dune’ vuelve a dar señales de vida. En medio de la expectativa por la tercera entrega de la saga cinematográfica, en horas recientes se conocieron las primeras imágenes oficiales que anticipan lo que será la continuación de la historia.

Se trata del primer vistazo a la cinta con la que Denis Villeneuve busca cerrar la historia que comenzó en 2021. Aunque el video no revela todos los detalles de la trama, sí deja ver algunos cambios importantes frente a lo que se había mostrado hasta ahora.

¿Qué revela el primer tráiler de ‘Dune 3′?

Uno de los puntos que más llama la atención es el cambio en el momento de vida de los personajes. En el tráiler aparece Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, en una etapa distinta, ya consolidado en el poder y enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Por su parte, Zendaya regresa como Chani, en un papel que parece tener mayor peso dentro de la narrativa. El tráiler sugiere que su relación con Paul tendrá un desarrollo importante, en medio de un contexto marcado por el poder y los conflictos que enfrenta el protagonista. De hecho, el propio director ha señalado que el vínculo entre ambos se mantiene como uno de los ejes centrales de esta tercera entrega.

Además de Timothée Chalamet y Zendaya, el adelanto de ‘Dune 3′ también confirma el regreso y la participación de varias figuras reconocidas dentro del elenco. Entre ellas aparecen Jason Momoa, Florence Pughy y Rebecca Ferguson, quienes ya han hecho parte del universo de la saga.

A estos nombres se suman Isaach De Bankolé, Charlotte Ramplingy y Anya Taylor-Joy, junto con la incorporación de Robert Pattinson, uno de los fichajes que más expectativa ha generado en esta nueva entrega, quien llega como el temido villano Scytale.

¿Cuándo se estrena ‘Dune 3′?

Por ahora, el estudio ha optado por mantener en reserva buena parte de la trama, por lo que este primer tráiler funciona más como un adelanto del tono y el momento de los personajes que como una explicación completa de lo que ocurrirá.

‘Dune 3’ tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2026, con lo que se espera que en los próximos meses se conozcan nuevos avances de una de las producciones más esperadas del cine de ciencia ficción reciente.

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