Programación de Caracol Televisión el 31 de diciembre ¿Van a dar ‘La danza de los millones’?

El 31 de diciembre suele traer ajustes en la televisión abierta y Caracol TV no es la excepción. Para despedir el año, el canal apostó por una programación distinta a la habitual, pensada para acompañar a las familias durante toda la jornada, desde la madrugada hasta después de la medianoche, con una mezcla de información, novelas y espacios de entretenimiento.

Una de las dudas más frecuentes de los televidentes tiene que ver con algunos de los programas que normalmente se emiten en horario estelar. En esta ocasión, el canal confirmó que no se transmitirán La danza de los millones ni La vuelta al mundo en 80 risas, debido a los cambios propios de la fecha. La parrilla se ajusta para dar prioridad a contenidos especiales y a emisiones extendidas de otros formatos.

A pesar de estas modificaciones, Caracol Televisión mantiene algunos de sus espacios más reconocidos en los horarios habituales. Programas como Día a Día y Noticias Caracol continúan al aire, con emisiones que se extienden a lo largo del día para mantener informados a los televidentes en una jornada marcada por celebraciones y encuentros familiares.

Las novelas también tienen un lugar importante dentro de la programación del 31 de diciembre. Producciones como La Usurpadora, Tormenta de pasiones, Leyla e Hilos de vida se mantienen en la parrilla de la tarde, permitiendo que el público siga sus historias incluso en medio de las festividades de fin de año.

En el horario nocturno, Caracol Televisión apuesta por el cine nacional y el humor con espacios especiales de Premier Caracol, pensados para cerrar el año con entretenimiento ligero.

Programación completa de Caracol Televisión para el 31 de diciembre

4:15 a.m. – También caerás

5:00 a.m. – La Finca de hoy

5:15 a.m. – Día a Día

5:30 a.m. a 9:00 a.m. – Noticias Caracol

9:00 a.m. a 10:30 a.m. – Día a Día

10:30 a.m. a 12:30 p.m. – La Usurpadora

12:30 p.m. a 3:30 p.m. – Noticias Caracol

3:30 p.m. a 5:00 p.m. – Tormenta de pasiones

5:00 p.m. – Leyla

6:00 p.m. – Hilos de vida

7:00 p.m. – Noticias Caracol

8:00 p.m. – Premier Caracol: Uno al año no hace daño

9:30 p.m. – Noches de premier: Mi gente linda, mi gente bella

11:00 p.m. – Noches de premier: El país más feliz

12:30 a.m. – El diario de Diana

