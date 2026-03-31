Programación de Caracol y RCN por Semana Santa: ¿Dan La casa de los famosos y A Otro Nivel?

Con la llegada de la Semana Santa, la televisión colombiana se adentra en una etapa especial, donde las parrillas de programación suelen transformarse para ofrecer contenidos que se alinean con el ambiente de reflexión y tradición. En estos días, es bastante común ver películas religiosas, especiales sobre la vida de Jesús y producciones históricas que realmente conectan con el sentido espiritual de la fecha. Esto hace que algunos programas habituales cambien sus horarios o incluso se suspendan temporalmente.

Así será la programación de Caracol Televisión (Jueves a domingo)

Jueves 2 de abril

Historias animadas de la Biblia: Desde las 5:00 a. m.

Santa misa crismal: Desde las 6:00 a. m.

Los elegidos: Desde las 8:00 a. m.

Grandes historias de la Biblia:

Sansón y Dalila: 1:45 p. m.

Joseph: 3:30 p. m.

Los diez mandamientos: 8:00 p. m.

La Biblia: 11:00 p. m.

Viernes 3 de abril

Historias animadas de la Biblia: Desde las 5:00 a. m.

Los elegidos: Desde las 6:00 a. m.

Celebración de la pasión: Desde las 9:50 a. m.

Grandes historias de la Biblia:

Moisés: 1:45 p. m.

Jesús: 4:45 p. m.

Jesús de Nazareth: 8:00 p. m.

Sábado 4 de abril

Los elegidos: Desde las 6:00 a. m.

Domingo 5 de abril

Misa de pascua y resurrección: Desde las 6:45 a. m.

Los elegidos: Desde las 9:00 a. m.

Hasta este miércoles 01 de abril, el canal contará con su programación habitual: A otro nivel a las 08:00 p. m.; La reina del flow a las 09:30 p. m. y Vecinos a las 10:30 p. m.

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Así será la programación de RCN Televisión (Jueves a domingo)

Jueves 2 de abril

Misa Crismal desde el Vaticano por el Santo Padre desde las 6:00 a. m.

Solemne Misa Vespertina en la Cena del Señor con el Cardenal Luis José Rueda a partir de las 4:00 p. m.

Viernes 3 de abril

La programación incluirá la Celebración de la Pasión del Señor desde la Basílica de San Pedro a las 10:00 a. m.

Nuestra Misa por el Canal RCN se vivirá desde las 3:00 p. m.

Sábado 4 de abril

Los televidentes podrán conectarse con la Vigilia Pascual desde el Vaticano a las 2:00 p. m.

Desde la Catedral Primada de Colombia se podrán conectar a partir de las 5:30 p. m., con el Cardenal Luis José Rueda con la Solemne Vigilia Pascual.

Domingo 5 de abril

Se transmitirá la Resurrección del Señor desde el Vaticano a las 6:00 a. m.

La Eucaristía de Pascua desde la Catedral Primada de Colombia a partir de las 12:00 p. m.

Sin embargo, La casa de los famosos seguirá siendo transmitida en su horario habitual.