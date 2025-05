¿Qué dijo Aurelio Cheveroni sobre los jurados de “Yo me llamo Mini”?

Los colombianos recuerdan a Aurelio Cheveroni por su participación en el programa infantil ‘Club 10’, emitido de 1997 a 2015 por el Canal Caracol. Aurelio compartió escena con personajes como Mary Moon, Dinodoro y, en los últimos años, con la actriz y cantante Juliana Velásquez.

Una década después, Aurelio regresó a la pantalla chica para hacer parte del cuarto jurado de ‘Yo me llamo mini’, una nueva etapa del programa musical. Junto a Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, el querido lobo rojo se ha consolidado como uno de los protagonistas del formato, con sus comentarios cómicos y sus desacuerdos con los otros jurados.

“Un trío de perdedores”

En una entrevista para The Suso’s Show, Cheveroni habló en tono jocoso sobre sus compañerosen “Yo Me Llamo Mini”. “Es un trío de perdedores, el único que medio sabe de música es Escola, que sabe un poquito. Rey Ruíz también sabe de música, pero ya le está fallando el coco, tiene como alzheimer, no lo ha pillado, que se queda ahí y Amparito ya tiene su fama, su nombre, su edad”, dijo.

¿De qué se trata Yo Me Llamo Mini?

En el programa de imitación existen las etapas: Duelos y Original y copia, esta noche, llega una nueva mini etapa. Se trata de Yo me llamo mini, la nueva etapa en donde los 21 mejores imitadores de esta temporada, que continúan en competencia, tendrán la misión de ayudar a formar a los 21 mejores mini imitadores del país. Su reto será poner en práctica todo lo que han aprendido en la Escuela para que los más pequeños se conviertan en grandes imitadores.

De esta forma, cada participante apadrinará a un chico con la intención de convertirlo en el doble perfecto de su artista favorito.

Para esta nueva etapa, Amparo Grisales, Rey Ruíz y César Escola, recibieron un cuarto jurado: el gran Aurelio Cheveroni, recordado como el famoso lobo rojo del Club 10 y uno de los personajes más queridos de la televisión infantil.

Yo me llamo mini durará 12 días y se emitirá desde esta noche a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión. Una vez finalice esta nueva etapa, los televidentes podrán disfrutar de la gran final de Yo me llamo.

Estos son los cinco finalistas de “Yo Me Llamo Mini”

El selecto grupo de finalistas quedó conformado por los ‘mini imitadores’ de Gloria Trevi, José José, Rocío Dúrcal, José Feliciano y Celia Cruz. Cada uno ha conquistado al público con su carisma, entrega y capacidad de imitación vocal y escénica.

Ahora, estos cinco pequeños artistas se preparan para la gran final, en la que no solo demostrarán su talento, sino que también buscarán quedarse con el anhelado premio mayor de esta primera edición infantil del formato.

La expectativa es alta y, mientras los seguidores del programa definen a sus favoritos, ronda una sola pregunta: ¿Quién logrará coronarse como el primer gran campeón de Yo me llamo mini?