¿Qué es verdad y qué es mentira de Monstruos la historia de Lyle y Erik Menéndez?

La serie de Ryan Murphy estrenada recientemente en Netflix, Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez, ha puesto a los parricidas, de nuevo, en las noticias de actualidad.

El caso ha tomado relevancia y se sabe que los homicidas, condenados a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, están trabajando en un habeas corpus, apelación o figura similar que les permita reabrir el caso y revocar la condenas que tienen, toda vez que hoy 30 años después de los crímenes, sí es posible argumentar la violación sexual que aseguran sufrieron.

Cuando los Menéndez fueron condenados en un segundo juicio, tras la nulidad de un primero, el juez no aceptó alegatos alrededor de abusos o ataques sexuales y a comienzos de los 90 no existía el rechazo frontal, que hoy es indiscutible, contra los abusos hacia menores. Los hermanos saben que un juicio del siglo XXI los podría dejar en libertad.

La serie de 9 episodios también abre los interrogantes sobre que aspectos de la misma son reales y cuáles fueron ficcionados por sus creadores.

Podrías leer: Los hermanos Menéndez desde prisión se pronuncian sobre ‘Monstruos’, de Netflix

Ha trascendido que para la escritura de los guiones, el equipo de Ryan y él mismo,, dedicó bastante tiempo a la investigación y lectura de los documentos que están disponibles sobre el caso. No obstante, no habló con los hermanos sobre detalles de lo ocurrido. De ahí que los Menéndez estén molestos pues consideran que hay demasiada invención en la historia.

¿Era Lyle Menéndez calvo? ¿Los hermanos Menéndez fueron a cine después de matar?

El crimen que muestra la serie, la manera en que se perpetró, la elaboración de una coartada con boletas de una película de cine que no vieron los hermanos y la llamada al 911, que se registró en agosto de 1989 cuando José y su esposa Kitty fueron asesinados por sus hijos, fueron hechos que ocurrieron en la realidad. Todos fueron ampliamente difundidos, ya que se recordaron y analizaron en los dos juicios.

Uno de los grandes interrogantes sobre la serie, tiene que ver con la calvicie o alopecia prematura del hijo mayor de la familia, Lyle. En la serie hay una discusión familiar que nace cuando él revela sus ganas de casarse con su novia. Su padre no quiere permitírselo, pues no le parece la chica indicada; mientras que su madre, consideraba que era muy joven. Lyle la llama hipócrita y su madre furiosa le arranca el peluquín, dejando al descubierto la calvicie, algo que su hermano Erik desconocía.

Podrías leer: Los hermanos Menéndez podrían salir de prisión. La historia de’ Monstruos’ continúa

Según lo dicho en el juicio, tanto la discusión como el uso de peluquín fueron ciertos. Los hermanos revelaron, bajo juramento, que justo después de eso, empezaron a intercambiar secretos de lo que ocurría con su padre y fue cuando corroboraron que había abusado sexual y repetidamente por años de los dos. También este episodio desembocó en la idea de que no dejarían que siguiera ocurriendo.

Las discusiones posteriores entre Lyle y su padre y el temor del segundo a que se supiera la verdad, pues su hijo ‘se lo contaría a todo el mundo’, que retrata la serie, también habría sido cierta, según los hermanos declararon hace 30 años.

Lyle y Erik Menéndez semanas antes de matar a sus padres en la noche del 20 de agosto de 1989 sentados a la entrada de la mansión donde ocurrieron los crímenes. Fotografía por: Getty Images

Puede interesarte: ¿Por qué Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez no mostró la escena más conmovedor de los hermanos y cuál fue?

Kitty sí era alcohólica y José Menéndez, infiel

Los problemas de alcohol de Kitty y el conocimiento que ella tenía del abuso constante del padre hacia sus hijos, también correspondería a la realidad de los hechos. Según lo que declararon sus hijos tomaba ante la ausencia y las continúas infidelidades de su marido. En la serie, se plantea que el matrimonio sufre una especie de renovación y desea comenzar una nueva vida y lo expresan en paseo en yate, días antes del crimen. Esto no aparece en los registros y no hay manera de saber qué hablaron los padres asesinados. Como también es probable que la promesa de no volver a ser infiel, que le hace José a us esposa, ese mismo día, sea producto de la invención de los guionistas, para dejar claro el punto de vista de los padres.

También puedes leer: Los hermanos Menéndez en la actualidad: así es la vida de Lyle y Erik y a esto se dedican

Según el periodista Robert Rand, quien ha escrito por tres décadas sobre este caso y entrevistó a los Menéndez días después de los homicidios, cuando aun no había sido detenidos y se creía que la mafia había matados a los padres, en efecto José deseaba que sus hijos fueran exitosos y por ellos era tan exigente. José quería que Lyle se convirtiera en presidente de Estados Unidos. La calvicie para él, era sinónimo de debilidad y por ello, obligó a su hijo a raparse y usar peluquín.

En las fotografías de registro policial Lyle aparece calvo, en los juicios le dejaron usar peluca. USA Today reportó que las pelucas que usaba Lyle costaban alrededor de 1,450 dólares y tenía varias.

La serie también sugiere que Erik tiene problemas de identidad sexual y manifiesta que le gustan algunos hombres, no obstante algunos señalamientos de los hermanos, luego de la serie negarían esto, pues rechazan cómo se asumió este rol. Erik actualmente está casado.

Te puede interesar: ¿Por qué Lyle y Erik Menéndez no pueden tener relaciones sexuales con sus esposas?

La serie también pone en escena la confesión que Erik le hizo a su terapeuta de los crímenes y esto es algo que en efecto, ocurrió. También el gasto excesivo que hicieron los hermanos después de los crímenes y lo relajados que se veían fueron reales.

De igual manera, la serie evidencia que OJ Simpson estuvo detenido a un lado de la celda de Erik y que sostuvieron una corta conversación en la noche a través de las rejas. Esto es algo que no está confirmado, como tampoco que haya sido un libro, escrito por una amiga con quien hablaba telefónicamente Lyle, quien echó a perder el segundo juicio y la posibilidad de ser declarados inocentes.

La serie ‘Monstruos’ es un “calumnia desalentadora”

Según los Menéndez, la serie es una suerte de mentiras, “es una calumnia desalentadora”, dice el comunicado que la esposa de Erik publicó en X, luego del estreno. Sin embargo su creador Murphy les respondió diciendo que deben analizar que en un 60% se expone el abuso al que fueron expuestos, según sus declaraciones, no podía dejar por fuera el punto de vista de los padres. Esto refiriéndose a que la serie también muestra una segunda posibilidad y es que en efecto, ellos hubieran cometido los crímenes por dinero. “Hubo cuatro personas involucradas, dos personas están muertas. ¿Qué pasa con los padres? Como narradores, teníamos la obligación de intentar incluir su perspectiva a partir de nuestra investigación, y así lo hicimos”, mencionó Ryan Murphy sobre su obra.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento