‘¿Qué hay pa dañar?’: Valentina Taguado y Johana Velandia ya tienen reemplazo ¿Quiénes son?

En días recientes, Johana Velandia y Valentina Taguado anunciaron su salida de ¿Qué hay pa’ dañar?, programa del Canal RCN. “Johana y yo renunciamos. Entre el programa y nuestros proyectos personales, nosotras nos decidimos por lo segundo porque nos daba el tiempo. Estábamos haciendo el programa dormidas porque no es lo único que hacemos”, explicó Taguado en sus redes.

Desde entonces, se desataron dudas alrededor de la continuidad del proyecto y de los posibles reemplazos de las comediantes. Sin embargo, el canal confirmó que el espacio seguirá con varios cambios y nuevos integrantes.

Los nuevos presentadores de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

Cabe recordar que este programa nació como un espacio de conversación liderado por tres comediantes —Hassam, Johana Velandia y Valentina Taguado—, en el que el humor y la opinión se mezclaban para abordar distintos temas de actualidad. Sin embargo, con la salida de sus tres integrantes, el programa entra en una nueva etapa que redefine por completo su enfoque y dinámica.

Ahora, el espacio se transforma en ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, un formato centrado exclusivamente en el análisis del reality del Canal RCN. Esta nueva versión contará con la conducción de Roberto Velásquez y Néstor Parra, quienes asumirán el rol de panelistas principales en un ejercicio más analítico que humorístico.

Néstor Parra y Roberto Velásquez. Fotografía por: Canal RCN

Roberto Velásquez es un presentador y estratega ampliamente vinculado al universo de La casa de los famosos Colombia. En la primera temporada del reality hizo parte del after show, junto a Lina Tejeiro, y también se desempeñó como productor del formato. En esta ocasión, su función será desmenuzar los movimientos de los participantes, explicar las alianzas, las jugadas clave y las decisiones que pueden definir el rumbo de la competencia hasta la gran final.

Por su parte, Néstor Parra, productor del programa y de varias de las producciones más exitosas de la televisión nacional, aportará una lectura técnica y numérica del juego. Su análisis se enfocará en datos, estadísticas, desempeño individual y aceptación de cada celebridad, además de revelar cómo ciertas decisiones internas influyen directamente en la dinámica del reality.

El nuevo ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? se emitirá de lunes a domingo y contará con dos momentos clave: una pre-gala, en la que se debatirán las estrategias antes de cada decisión importante, y un espacio de reacción durante la gala, con análisis en tiempo real. Además, el formato incluirá invitados especiales de manera semanal para enriquecer la conversación.

La transmisión será exclusiva a través de la app del Canal RCN y YouTube.

