¿Qué hay para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y A&E?

Series y películas para este fin de semana para ver en familia: Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y A&E tienen opciones para los amantes del misterio, la acción, el humor, el drama y la ciencia ficción.

Stanley Tucci, Elcin Sangu, Paul Bettany, James Spader, Blanca Soroa, Nagore Aranburu y Amr Youssef hacen parte de los elencos de las series y películas recomendadas para este fin de semana.

‘Te conozco’- Netflix

Cuando Funda contrata a Nazli como niñera, sin querer da comienzo a situaciones que amenazan su vida. Foto: Cortesía Netflix

Funda (Elcin Sangu), madre de Mavi, dejó aplazada por mucho tiempo su carrera de pintora, pues priorizó el cuidado de su bebita. La artista, que está casada con Ilker (Ozan Dolunay), también quiere recuperar el romance en su matrimonio y tener tiempo para ella. Todo parece solucionarse cuando contrata a Nazli (Melis Sezen) como niñera de su hija. La mujer resulta más eficiente de lo esperado, pero su actitud misteriosa termina por alertar a la pintora, quien descubre que la cuidadora ya conocía a su esposo y había tenido una relación con él.

Funda comienza a enfermar y Nazli empieza a asumir un rol más protagónico en su hogar, pero Kemal descubre un oscuro y peligroso secreto. En el elenco de la serie turca están Arbil Tabur como Ceren, Nihan Okutucu es Deniz, Aziz Caner Inan personifica a Serkan y Cemal Hünal asume el rol de Kemal.

‘Masterplan’- Prime Video

Para Roger no hay mejores socios que sus hijos. Foto: Cortesía Prime Video

Roger (Stanley Tucci) es un famoso ladrón que busca uno de los tesoros más apetecidos: la Mona Lisa. Pero no quiere realizar su plan solo y por eso elige a los jóvenes con talentos particulares, a quienes ha vigilado a la distancia. Chiara (Simona Tabasco) es experta en ciberdelitos y Jay (Víctor Belmondo), quien es todo un especialista en explosivos.

La reunión resulta muy ‘familiar’, porque el ladrón de cuello blanco tiene varias sorpresas para los dos integrantes de su equipo: les revela a la italiana y al francés que son hermanos y que él es su padre. El clan tiene ahora varias misiones: afrontar su vínculo, trabajar en equipo y ejecutar el robo del siglo. Con Mark Ivanir en el papel de Bruno, Foëd Amara en el rol de Mo y Philippe Uchan como Bartoli. Dirige Thomas Vincent.

‘Visionquest’- Disney+

Vision debe evitar que lo atrapen y descubrir el misterio de Thomas. Foto: Cortesía Disney+

Vision (Paul Bettany) huyó de quienes deseaban convertirlo en un arma. En su escondite consulta a E.D.I.T.H. (Emily Hampshire), J.A.R.V.I.S.(James D’ Arcy), F.R.I.D.A.Y.(Orla Brady) y Ultrón (James Spader), las inteligencias oficiales que tiene incluidas, pues busca un propósito para su futuro.

Cuando se ofrece recompensa por su paradero, el androide debe huir en compañía de Thomas Shepard (Tommy Maximoff), un compañero de huida que esconde un misterio que debe descubrir. Vision debe luchar contra la influencia de Ultrón y mantenerse a salvo. Con T’Nia Miller en el rol de Jocasta y Todd Stashwick como Paladin.

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‘Los domingos’- HBO Max

Ainara sorprende a todos con su decisión de vida y debe enfrentar las reacciones de sus familiares. Foto: David Herranz

La familia de Ainara (Blanca Soroa) espera que la jovencita decida la carrera universitaria que estudiará, pues los estudios le encantan y además es brillante. Cuando la chica de 17 años les comunica a los suyos su decisión los deja sorprendidos: quiere convertirse en monja de clausura.

Iñaki, su padre (Miguel Garcés), viudo, lleno de deudas y un poco enfocado en una nueva persona en su vida, toma una posición neutral, mientras que Maite (Patricia López Arnaiz), su tía, intenta que su sobrina tome otro rumbo que no sea el convento y el voto de silencio. Su tío Pablo (Juan Minujin) y su abuela María Dolores (Mabel Rivera) tampoco están convencidos del camino que la joven planea seguir. Por otro lado, está Sor Isabel (Nagore Aranburu), la superiora del convento, quien acoge a Ainara, Integran el elenco Leire Zuazua en el rol de Estibaliz y como la hermana Encarnación, Itziar Aizpuru.

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‘Promesa del diablo’- A&E

Ibrahim se une a la profesora Jennifer Campbell para enfrentar a Iblis. Foto: Cortesía A&E

Ibrahim (Amr Youssef) es un hombre de negocios muy exitoso y está casado con Zeina (Aïcha Ben Ahmed), a quien ama entrañablemente. Justamente cuando recibe la noticia de un gran proyecto en El Cairo, se entera que su cónyuge tiene un tumor cerebral incurable.

El empresario no está dispuesto a perder a su gran amor y por eso hace un pacto con Iblis, el diablo (Fathy Abdel Wahab): si salva a Zeina, él le entregará su alma cuando muera. La esposa de Ibrahim se recupera, pero Iblis no está dispuesto a esperar la muerte del esposo para llevarse su alma. Ibrahim quiere romper el pacto y se encuentra con la profesora Jennifer Campbell (Paula Patton), quien perdió a su esposo en circunstancias poco claras. Juntos buscan derrotar a Iblis. Con Yaqoub Alfarhan como Aydan Al Sherif y Mariam Al Khosht en el papel de Aisha. Estrena el domingo 18 a las 9:00 p.m.

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