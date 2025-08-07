¿Qué papel interpreta Lady Gaga en la serie ‘Merlina’ y cuándo aparece? Esto se sabe

La segunda temporada de Merlina ya llegó Netflix. Protagonizada por Jenna Ortega, la serie cuenta en esta entrega con fichajes de altura como los de Steve Buscemi o Thandiwe Newton. Pero la incorporación que más expectación está generando es sin duda la de Lady Gaga, y lo que muchos fans se preguntan es... ¿aparece la cantante en la primera tanda de episodios de la temporada 2?

El fichaje de Lady Gaga fue confirmado en noviembre del año pasado, pero su papel en la serie no se dio conocer hasta el 31 de mayo de este año, durante el evento de Netflix TUDUM.

Allí, con la presencia de la propia Gaga, que realizó una actuación estelar, se reveló que cantante y actriz interpretará en Merlina a Rosaline Rotwood, una legendaria y enigmática profesora de la Academia Nevermore. Un personaje que, a pesar de la gran atención generada, no aparece en los cuatro primeros capítulos de la segunda temporada de la serie.

Lady Gaga y la actuación

No es la primera vez que Lady Gaga se adentra en el género del terror en la pequeña pantalla, pues ya apareció en la quinta temporada de la serie American Horror Story. También es conocida por títulos como Joker: Folie à Deux, La casa Gucci o el último remake de Ha nacido una estrella, por el que estuvo nominada al Oscar como mejor actriz de reparto.

En cuanto a su papel en Miércoles, los fans de la serie protagonizada por Jenna Ortega tendrán que esperar al 3 de septiembre, fecha en la que verán la luz los cuatro episodios restantes de la temporada, para ver a la cantante en la serie.

Netflix ya confirmó que encarnará a una “legendaria” profesora de Nevermore: la “misteriosa y enigmática” Rosaline Rotwood, “cuyo camino se cruza con el de Miércoles”. Puesto que no hay más información sobre ella, se ha especulado acerca de que esté involucrada en alguna sociedad secreta de la escuela, como el club Belladona, o que incluso esté emparentada o relacionada de alguna manera con la familia Addams.