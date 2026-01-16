¿Qué pasó con Marcela Reyes? La DJ abandonó inesperadamente ‘La casa de los famosos’

El cuarto capítulo de La casa de los famosos se convirtió en tendencia, pues hace unos minutos la presentadora Carla Giraldo sorprendió a los participantes, televidentes y usuarios en redes sociales al anunciar la salida de una de las participantes.

¿Por qué Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′?

La persona que salió de manera inesperada del reality de convivencia fue Marcela Reyes. Durante la gala principal de este jueves de salvación que comenzó en la terraza, los participantes se reunieron como suele ser habitual. Sin embargo, Carla Giraldo anunció que Marcela Reyes debía abandonar la competencia por razones personales. “A partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales... Por ahora vamos a continuar con ‘El jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, dijo.

Sin dar más detalles, los famosos quedaron en shock, sin entender lo que estaba ocurriendo. Marcela no estaba en ningún lado de la casa. Sin embargo, en lo que se pudo observar horas antes, la DJ tenía un dolor de espalda, por lo que le pidió a Juanse que le ayudara. Por ahora, se desconoce si su salida se dio por problemas de salud o por alguna otra razón.

En redes sociales los internautas ya han dejado sus impresiones: “no aguantó la presión de Valentino”, “tanto show esa entrada para nada”, “no aguantó”, “eso ya lo había planeado”, “se sintió expuesta”.

Tras la noticia, los participantes comenzaron a cuestionarse al respecto. Algunos dijeron “la veníamos notando bajoneadita”, “le dio duro”, “yo digo que fue algo personal”.

Así fue la discusión de Marcela Reyes y Valentino Lázaro

Esta semana, el juicio en La casa de los famosos desató un explosivo enfrentamiento entre la DJ y el creador de contenido Valentino Lázaro. “Tú siempre andas de colgado”, dijo la empresaria, a lo que él le contestó: "“Yo hablé de mucha gente acá y tú también. Tú hablaste de Karina, entonces ¿por qué te quejas de la gente colgada cuando tú también eres una colgada?”.

El conflicto entre los dos tomó más fuerza cuando Valentino replicó: “Te colgaste de la religión para limpiar tu imagen y eso se me hace sucio. Si vas a hablar de Dios en tus videos, demuéstralo con lo que te rodea y con quién eres. Eres una falsa, falsa”.