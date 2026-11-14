¿Qué ver en el puente? 7 películas y series de Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video y más

Anne Hathaway, Kristina Bogic, Evan McGregor, Morfydd Clark, James Spader y Paul Bethany integran los elencos de las películas y series que pueden disfrutar en este puente festivo de noviembre.

‘The Body’- Netflix

Para esconder lo que pasó con Grace, las chicas harán lo que sea necesario. Foto: Courtesy of Netflix - Courtesy of Netflix

Anya Butler (Kristina Bogic) y Elise Zakaria (Sara Boustany) están al frente de The Lions, el grupo de baile de Saint Mark´s, una escuela católica. Lisbeth Anderson (Geena Meszaros) y Grace (Sofia Wyle) toman la prueba de ingreso, pero solo la última es invitada a la fiesta de ingreso al grupo. Lisbeth termina asistiendo a la fiesta, que se sale de control, pues Grace sufre severas consecuencias. La explicación de lo ocurrido en la celebración lleva a muchos a creer que es algo sobrenatural. Con Nnamdi Asomugha como el Padre Samuel Franklin y Louisa Krause encarnando a Catherine Anderson.

‘El final de la Calle Oak’- HBO Max

Denise, Greg, Audrey y Brian se enfrentarán a criaturas prehistóricas. Foto: Cortesía HBO Max

En Flowervale (Michigan), Denise (Anne Hathaway) y Greg Platt (Evan McGregor) viven una vida aparentemente normal con sus hijos Audrey (Maisy Stella) y Brian (Christian Convery) y su perro Starbuck, pero la familia, que habita una casa en la calle Oak tiene muchos secretos: Denise quiere separarse y Greg se quedó sin trabajo. Después de un fenómeno cósmico y meterológico los Platt descubren que su calle está rodeada de peligrosos animales prehistóricos, pues los agujeros de gusano llevaron al vecindario a la era prehistórica. Todos deben luchar para sobrevivir. Con Jordan Davis como Jeannette Christianssen y Emily Kuroda en el rol de la señora Valcourt, una valiente bibliotecaria.

‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’- Prime Video

La Tierra Media es un campo de batalla, aunque algunos territorios hacen lo posible por resistir. Foto: Ben Rothstein/Prime - Cortesía Prime Video

En esta tercera temporada, compuesta por ocho capítulos, la Tierra Media es un campo de batalla, pues los ejércitos de Sauron (Charlie Vickers) arrasan y conquistan casi todo el territorio. Aunque Khazad-dum y los reinos de Lindon y Revendel, que tienen a Elrond (Robert Aramayo), al rey Gil-galad (Benjamin Walker) y Galadriel (Morfydd Clark) todavía resisten, el Señor Oscuro (Sauron), desde la tierra de Mordor sigue obsesionado con aniquilar todo lo que interponga con sus ansias de poder. Con Ciarán Hinds como el Mago Oscuro y Daniel Weyman en el papel de Gandalf.

‘VisionQuest’- Disney+

El episodio 8 resuelve muchos misterios, pero agrega suspenso al futuro. Foto: Cortesía Disney+

En episodio 8, el último de la serie, titulado ‘Forever’, se conoce que el Cliente no es otro que Virgil Horton (James Spader), quien destuye a Jocasta (T´Nia Miller). Los gemelos Maximoff, Billy (Joe Locke) y Tommy (Ruaridh Mollica) ayudan a Visión (Paul Bettany). En una de las escenas postcréditos, aparece Wanda, la bruja escarlata (Elizabeth Olsen) que supuestamente había muerto en el monte Wundagore.

‘Navidad en el lejano Oeste’- Lifetime

Emily enfrenta el desafío de tener una oportunidad con Joey, un antiguo amor. Foto: Cortesía Lifetime

La diseñadora Emily Winters (Natalie Hall) regresa a su pueblo durante los días navideños, allí se reencontrará con Jake Hollis (Joey Scarpellino), un antiguo amor, todo en medio de las competencias de skijoring, un desafiante deporte de temporada invernal. Con Liv Nelson como Noa, la hija de Emily, Susan Hamann en el papel de Sue y Bruno Jacques en el rol de Travis Gunner.

‘Snoopy presenta: 12 días de Snoopy’- Apple TV

Snoopy quiere demostrarle a Santa que no pertenece al grupo de los traviesos.



Foto: Cortesía Apple TV

Se acerca la Navidad y aunque los Peanuts se estén portando de maravilla, Snoopy ha estado muy inquieto y Santa lo incluyó en el listado de los niños traviesos. Ahora, a menos de dos semanas de su llegada, debe demostrar que es un perrito bueno, pero lo que no sabe es que tendrá muchas lecciones de vida que no tienen que ver con los regalos.

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‘La cita perfecta en Navidad’- Lifetime

Por una confusión, Marie empieza a enamorarse de Andrew.



Foto: Cortesía Lifetime.

Marie (Emily Alatalo) no esperaba que en una ronda de cita a ciegas todo se complicara, pues sin querer intercambió su diario con el de Andrew (Andrew Bushell) un extraño hasta ese momento para ella. En una carrera contra el tiempo, pues se acerca Navidad, comienza la búsqueda de su libro y planea entregar el que no le pertenece. En medio de la búsqueda comienza a leer los escritos del hombre misterioso algo se va transformando en ella. Con Paula Boudreau (Lisa) y D.J. Demers (Ben).

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