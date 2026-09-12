¿Qué ver en Netflix. Prime Video y HBO Max? Estrenos de Ester Expósito, Jason Momoa y más

Ester Expósito, Milly Alcock, Jason Momoa, Glen Powell integran los elencos de nuestras sugerencias de streaming.

‘Enfrentados: Marfil’- Prime Video

Marfil se da cuenta que en su historia muchas personas no son lo que parecen. Foto: Cortesía Prime Video

En Nueva York, entre el baile y los estudios, la vida de Marfil Cortés (Ester Expósito) parece perfecta, pero todo cambia de un momento a otro, pues es víctima de secuestro. La joven es liberada, pero Alejandro Cortés (Pablo Molinero), su padre, decide contratar un guardaespaldas, Sebastián Moore (Hugo Diego García), un experto en artes marciales. Entre Marfil y Sebastián no hay una química inicial, pero la cercanía forzada y las clases de defensa personal que el profesional le imparte a la hija del empresario, hacen que su relación cambie de nivel. Al final, la heredera se dará cuenta de muchos secretos y descubrirá la verdadera identidad de las personas más cercanas. Con Eric Masip como Iván, Zoe Bonafonte en el papel de Gabriela, Lluís Homar personificando a Logan y Joaquín Ferreira quien asume el personaje de Ray.

‘La muerte de la esposa del pastor’- Netflix

La miniserie documental relata la historia de Mica Miller, quien fue esposa del pastor J.P. Miller. Foto: COURTESY OF NETFLIX - COURTESY OF NETFLIX

En tres capítulos, esta miniserie documental se adentra en la historia real de Mica Miller, una mujer que apareció muerta el 27 de abril del 2024, apenas unos días después de haber entregado los documentos de divorcio al Pastor J.P. Miller. La historia se adentra en su relación, que aparentemente era perfecta, pero según las acusaciones de la mujer, estaba llena de control y violencia sexual y psicológica. Aunque se determinó que la joven se suicidó, el pastor debe responder por ciberacoso y otras conductas en un juicio federal en octubre de este año.

‘Supergirl’- HBO Max

La vida de Kara Zor- El cambia de los días de fiesta a la lucha por hacer justicia. Foto: PARISA TAGHIZADEH

Esta es la historia de Kara Zor- El (Milly Alcock) hija de Zor-El (David Krumholtz) y Alura (Emily Beecham) que llega a la Tierra, enviada por su padre para salvar su vida. La joven y Krypto, su perro, encuentran refugio y estabilidad junto Kal-El (David Corenswet), quien vive con la personalidad de Clark Kent, pero es en realidad Superman. Kara, quien se hace llamar Supergirl lleva una vida sin compromisos hasta que conoce a Ruthie (Eve Ridley), una familiar suya que quiere vengarse de Krem of the Yellow Hills (Mathias Schoenaerts, quien mató a los suyos y además le disparó un dardo venenoso a Krypto. La jovencita que en su cumpleaños hacía alarde de una vida sin muchas responsabilidades, se une a Ruthie y a Lobo (Jason Momoa), un caza recompensas, para vencer al villano y desarticular su oscura red.

‘Chad Powers: mariscal de campo’- Disney+

Russ Hollyday busca una nueva oportunidad y Chad Powers es el medio para obtenerla. Foto: Cortesía Disney+

Russ Hollyday (Glen Powell) era un exitoso mariscal de campo que vivió el derrumbe de su carrera por causa de un error que cometió ocho años atrás. El deportista busca la redención y con peluca y prótesis, asume otra personalidad: la de Chad Powers, un excéntrico jugador que lucha por su lugar en los Catfish a pesar de no tener una beca. Con la ayuda de Danny (Frankie A. Rodriguez) debe mantener el engaño para llevar a su equipo al College Football Playoff. Con Perry Mattfeld como Ricky, Quentin Plair en el papel del entrenador Byrd y Steve Zahn interpretando al entrenador Jake Hudson.

‘Vista por última vez’- Apple TV

Ian Riddley nunca aceptó la desaparición de su pequeña hija y una llamada, después de 11 años, le da una luz de esperanza. Foto: Cortesía Apple TV

El ex detective Ian Riddley (Patrick Brammall), convertido en operador de una línea de urgencia, lucha contra la desaparición de Maggie, su pequeña hija, una situación que lo sumió en el alcoholismo y acabó su matrimonio con Debbie McGuire (Jessica Wren). Ya recuperado y en nuevo trabajo, recibe una llamada de ayuda de una adolescente. Se pone en marcha, pues está seguro de que la jovencita en peligro es su hija desaparecida. Con Maxine Peake (Jenna Reid), Brendan Cowell (Henry Reid), Chloe Jean Lourdes (Sarah Reid) y Zahra Newman (Isabel Pena).

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Publicidad

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí