Películas y series para ver el fin de semana: Navidad, terror y crimen

Los dilemas de ‘Envidiosa’, la misión de Bodoque en ‘31 minutos: Calurosa Navidad’, el suspenso que viven Lorraine y Ed en ‘El conjuro 4′ y las aventuras de Dan en ‘Plan familiar 2′, hacen parte de la oferta de estos días de descanso.

‘Envidiosa’ – Netflix

En 'Envidiosa', Vicky enfrenta nuevos desafíos en su relación con Matías y debe tomar una crucial decisión. Fotografía por: Netflix

En esta tercera temporada, Vicky Mori (Griselda Siciliani) sufre diversos ataques de pánico, celos e inseguridades. Mientras vive su relación de pareja con Matías (Esteban Lamothe) y es testigo de su ascenso, se da cuenta que sus sueños profesionales no se hacen realidad como quería. Su deseo por ser madre, la verdad de sus sentimientos y las dudas de Matías harán perder el rumbo a Vicky.

‘El conjuro 4’ – HBO Max

En ‘El conjuro: Últimos ritos’, Lorraine (Vera Farmiga) y Ed Warren (Patrick Wilson) se unen de nuevo para trabajar en un nuevo caso para ayudar a los Smurl. En este, el último reto para la pareja, enfrentan un mayor peligro, que amenaza con destruirlo todo. Con Mia Tomlinson (Judy Warren), Ben Hardy (Tony Spera) y Steve Coulter (el padre Gordon).

‘31 minutos: Calurosa Navidad’- Prime Video

Juan Carlos Bodoque tiene una peligrosa misión: debe salvar la Navidad, pues una ola de calor en Titirilquén evidencia que los regalos no llegarán. El conejo emprende la travesía hacia el Polo Norte y Juanín, Tulio, Patana y Mario Hugo organizan un evento para celebrar la tradicional fecha, pero las cosas no saldrán como esperaban.

‘La ley y el orden’ - Universal+

En la temporada 25, los integrantes de la comisaría 27 se enfrentan con nuevos casos, mientras lidian con sus miedos y la desconfianza entre los miembros del equipo. Con Odelia Halevi (Samantha Maroun), Hugh Dancy (fiscal Nolan Price), Tony Goldwyn (fiscal Nicholas Baxter), Maura Tierney (teniente Jessica Brady) y Reid Scott (detective Vincent Riley).

‘Plan familiar 2’- Apple TV

Dan Morgan (Mark Wahlberg), un tranquilo vendedor de carros, quiere pasar las fiestas navideñas con su familia y planea unas divertidas vacaciones en Europa. Todo parece fluir perfectamente, pero aparece Aidan (Kit Harington), alguien del pasado del jefe de la familia, quien viene dispuesto a saldar cuentas del pasado. Michelle Monaghan repite como Jessica, la esposa de Dan, Zoe Colleti y Van Crosby interpretan a Nina y Kyle, hijos de los Morgan.

‘Desvestida: la moda pasó de moda’ – Disney+

Esta serie documental de siete episodios, conducida por la presentadora Mariana Fabbiani, explora la transformación del mundo de la moda, los cambios en la forma de definir los cánones a la hora de vestir y el impacto ambiental de la industria. La supermodelo Coco Rocha, el diseñador Benito Santos y la fotógrafa Paola Kudacki son algunas de las celebridades que charlan con la también actriz argentina.

‘Viñedo navideño’ – Lifetime

En su especial ‘Lifetime Xmas Movies’, que llega hasta el 6 de enero del 2026 con 24 horas de programación navideña, el canal estrena ‘Viñedo Navideño’, la historia de Heather (Nikki McKenzie), presentadora de un canal especializado en vinos, que planea hacer un gran especial de Navidad, pero debe resolver su relación con Rudy (Victor Zinck Jr.) propietario de una bodega y cumplir su promesa de pasar las fiestas con su familia.



