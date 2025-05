¿Quién era ‘Cosiaca’ en la vida real y qué hizo el personaje de la serie de TV?

El canal Teleantioquia cumple 40 años y decidió celebrarlo haciendo la serie de televisión ambiciosa que hay desarrollado esa señal. Se llama ‘Cosiaca‘, una producción de doce episodios que se estrena este domingo 25 de mayo y que si tiene la aceptación esperada, es posible que se realice una segunda Temporada.

En cada capítulo, esta producción narra una aventura específica del personaje en su caminar por distintos parajes antioqueños.

Justamente por el estreno de la serie muchos se preguntan si realmente Cosiaca existió y si es así por qué terminó volviéndose tan célebre.

“Hay muy poco escrito. No hay, o yo no conozco, un libro completo dedicado a él. Se conoce y se recuerda básicamente por tradición oral. Se sabe que tenía muy buen humor, que era recursivo a la hora de comer y de beber gratis porque no era muy amigo del trabajo, y que también era muy hábil con las palabras. Esa es la parte que queremos mostrar de él: el echador de carreta, el que a punta de verbo y de verso conseguía lo que quería, que divertía a muchos, que les sacaba la piedra a otros cuantos, pero que no le hacía mal a nadie”, mencionó César Augusto Betancurt ‘Pucheros’, uno de los libretistas del proyecto quien creció con la tradición de este personaje.

¿Quién era Cosiaca y cómo era su verdadero nombre?

Dentro de lo que se ha establecido, Cosiaca nació en un municipio antioqueño, sin embargo no se sabe exactamente dónde. Hay quienes dicen que nació en Envigado, otros aseguran que llegó al mundo en Jericó y unos más que mencionan que fue Itagüí, donde respiró su primer aliento. Una mayoría sostiene que fue en Heliconia. Cosiaca era hijo de María Antonia García. Se sabe que su nombre de pila era José María García

Era un hombre pobre, irreverente de de buen humor. Quienes lo conocieron hablaron de su repentismo para contestar y su habilidad para comer gratis. Vivió entre finales de los 1800 y comienzos de los 1900.

Una de las anécdotas más famosas de Cosiaca es que cuando estaba muriendo y una monja le preguntó cuál era su último deseo, él le pidió que le llevaran un médico y un abogado. Cuando llegaron estas dos personas al asilo, él pidió que cada uno se sentar a un lado. No dijo más, ante lo cual la religiosa le preguntó para que los había hecho llamar y el dijo: “Como yo me estoy muriendo, quiero que sea como Jesucristo: en medio de dos ladrones”.

En la serie Jhon Alex Toro encarna el personaje y el comunicado oficial lo describe como un típico paisa aventurero, andariego, rebuscador y muy rápido de mente y hábil de palabra. Tiene el don de la palabra y lo utiliza para encantar y encarretar a la gente con historias que no se sabe si son reales o inventadas por él. Tiene ciertas preocupaciones como saber quién le da comida y dónde bebe gratis. El don de la palabra le permite lograr lo que quiere con tan solo hablar. Es muy hábil también para hacer versos e improvisar.

Elenco de Cosiaca

Dentro del elenco de Cosiaca figuran Amparo Grisales, quien encarna a Francisca, una señora viuda, sexy, bonita, malgeniada. Luis Mesa, quien es el padre Jaramillo; Marcela Mar, quien personifica a Matilde; Luis Eduardo Arango, Patricia Grisales, Santiago Alarcón, María Cecilia Botero, Ramiro Meneses, Robinson Díaz, Adriana Arango entre otros.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento