¿Quién es Jean Grey en “Spider-Man: Brand New Day”? Detalles del personaje de Sadie Sink

La película ‘Spider-Man: Un nuevo día’ se ha convertido en el tema de conversación para los amantes del Universo de Marvel, no solo por la buena crítica que ha recibido la apuesta, calificándola como la más emotiva y emocionante, sin olvidar el carácter de aventura que para algunos se había perdido en los más recientes estrenos de ese universo, sino por sus notables actuaciones.

Además de los elogios para Tom Holland, el nombre de Jean Grey ha causado sensación, ya que en el relato este personaje que viene de Los X Men se cruza con Peter Parker mientras es buscada por el Departamento de Control de Daños de Nueva York, e incluso, se entera de su identidad secreta.

En la cinta debido a su juventud, aún no controla sus poderes, no obstante, pone en peligro la ciudad con ellos. Enfrenta la reciente muerte violenta de su hermana, que cambia su vida inesperadamente.

Aunque la aparición de la poderosa Jean Grey había sido comentada entre los seguidores, Marvel no la reveló hasta ahora, ya que era parte de la gran sorpresa de la cinta. El rol personificado por la actriz de ‘Strangers Things’ Sadie Sink fue parte de la alfombra roja de la premiere en Los Ángeles.

Llegada oficial de Los X Men al Universo Marvel

La llegada de Jean Grey al mundo del arácnido ha disparado las teorías sobre su posible llegada a otras cintas del Universo y los cibernautas han dedicado publicaciones a recordar que no es un personaje cualquiera, sino uno de los más poderosos que puede haber, explicando cantidad de sus atributos.

Dentro de los poderes que se le atribuyen a la mutante que derivan de la Fuerza Fénix se cuentan: capacidad para comunicarse a través de la telepatía; controlar la mente de sus enemigos, crear ilusiones mentales, atacar a sus enemigos con embestidas psíquicas, poder de mover objetos (telequinesis); volar objetos, crear escudos, liberar grandes fuerzas, viajar por el espacio y alterar el tiempo, regenerarse y regresar de la muerte, entre otros.

Sobre su hermética llegada al Mundo de Marvel la actriz se pronunció y mencionó: “Soy bastante reservada, así que no fue tan difícil” y agregó que solo lo sabían sus amigos cercanos y familiares.

Jean Grey fue creada por Stan Lee y Jack Kirby, y apareció por primera vez en septiembre de 1963.

En ‘Spider-Man: Un nuevo día’ coincide con un Peter Parker joven e inexperto que debe madurar y enfrentar los desafíos de sus poderes pero también lo que implica seguir con una vida donde hay vulnerabilidades propias de su edad.

La llegada de Grey a Spider-Man anticipa que Los X Men hacen parte oficial del Universo cinematografico más exitoso de los últimos tiempos.

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