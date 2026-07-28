Spider-Man: Brand New Day ¿Qué significa la escena postcréditos de película de Tom Holland?

En las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel los más conocedores no suelen levantarse de sus sillas cuando ruedan los créditos finales de las películas. Por el contrario, se preparan concentrados para visualizar lo que se denomina la escena postcréditos que generalmente arroja información corta, puntual pero contundente que le permite a los espectadores anticipar o especular sobre lo que seguirá en la historia o cómo el personaje conectará con el resto del universo.

En la cuarta película que protagoniza Tom Holland sobre el héroe arácnido, la escena postcréditos ha resultado inesperada e incluso inquietante para muchos de los cibernautas que ya la presenciaron en funciones previas.

En esta ocasión, el mencionado segmento no muestra ningún personaje nuevo, sino que evidencia a uno muy conocido buscando a su amigo.

¿Spider-Man sale del planeta?

Se trata de Ned Leeds, interpretado por Jacob Batalon, quien con la herramienta que creó y ha usado a lo largo de la película para saber donde está su amigo y héroe lo trata de ubicar. No obstante, el artefacto parece presentar una falla pues no logra encontrar a Spider-man en Nueva York, sino que comienza a ubicarlo lejos. La búsqueda continúa hasta mostrarlo, fuera del planeta, incluso pareciera que está fuera de este universo.

Al final, el arácnido se ha alejado por completo y es cuando aparece el ya conocido aviso con el anuncio del pronto regreso del héroe.

El material ha sido analizado por cibernautas que han dejado en sus publicaciones las teorías de lo que significa esta escena y buena parte de ellos concluyen que una vez más la escena postcréditos vincula a Spider-Man con el resto del universo y lo que viene.

Explicaciones de la escena postcréditos de ‘Spider-Man: Un nuevo día’

Recuerdan que dentro de cuatro meses, a mediados de diciembre, será el estreno de 'Los Vengadores: Doomsday, Secret Warsy’ y es probable que el arácnido esté incluido ahí. Se sabe que la historia juntaría a algunos de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men para enfrentarse a Doctor Doom, pero no ha sido confirmado el arácnido.

Otra posibilidad es que en la siguiente película de Tom Holland, su lucha ya no se circunscriba en Nueva York, sino que deba ir a ese universo más amplio a resolver retos más complejos que los asumidos en la reciente cinta.

Otra de las teorías que se lee entre los seguidores es que Peter Parker haya sido desplazado cuando dos realidades chocan y su existencia esté en inminente peligro. De ahí que no se podría establecer realmente dónde está.

De momento, son solo conjeturas, habrá que esperar a diciembre cuando Los Vengadores regresen y quede resuelto el interrogante que la escena postcréditos de El hombre araña dejó.

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