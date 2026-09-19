¿Quién fue Lizzie Borden? La historia real detrás de la serie de Netflix

La nueva temporada de la antología criminal de Netflix pone nuevamente en el centro uno de los casos más conocidos de la historia criminal de Estados Unidos. ‘Monster: The Lizzie Borden Story’ se estrenó el 17 de septiembre de 2026 y cuenta con ocho episodios. La producción está protagonizada por Ella Beatty, quien interpreta a Lizzie Borden, junto a Vicky Krieps, Charlie Hunnam y Rebecca Hall.

La serie es la cuarta entrega de la serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que anteriormente abordó casos como los de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein. En esta oportunidad, la historia se traslada a Fall River, Massachusetts, a finales del siglo XIX, para reconstruir el caso que convirtió a una joven de una familia acomodada en una de las figuras más famosas del ‘true crime’ estadounidense.

La producción no se limita a mostrar el juicio por el asesinato de Andrew y Abby Borden. Según Netflix, la trama explora también el entorno familiar de la protagonista, las restricciones impuestas a las mujeres de aquella época y las circunstancias que rodearon los acontecimientos. La serie incorpora, además, personajes y elementos de distintas etapas de la vida de Lizzie, así como referencias a otras mujeres vinculadas con historias de violencia.

El estreno volvió a despertar interés por la historia real de Lizzie Borden, una mujer que fue acusada de matar a su padre y a su madrastra en 1892, pero que un año después fue declarada no culpable. Más de un siglo después, el caso continúa rodeado de interrogantes y teorías, mientras la figura de Borden permanece en la cultura popular estadounidense.

¿Quién fue Lizzie Borden y qué se sabe del crimen que cometió?

Lizzie Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River, Massachusetts. Era hija de Andrew Jackson Borden y Sarah Anthony Morse. Su madre murió en 1863, cuando Lizzie tenía alrededor de dos años, y su padre se casó posteriormente con Abby Durfee Gray, quien se convirtió en su madrastra.

Lizzie creció junto a su hermana mayor, Emma, en una familia de buena posición económica. Andrew Borden había construido una importante fortuna vinculada a sus negocios y propiedades. Sin embargo, la convivencia entre su núcleo era bastante tensa, especialmente por las diferencias entre las hermanas y su madrastra. Uno de los principales conflictos surgió en torno al dinero y las propiedades de Andrew, pues Lizzie y Emma consideraban injusto que su padre destinara recursos a la familia de Abby.

El 4 de agosto de 1892, Andrew Borden, de 69 años, y Abby Borden, de 64, fueron asesinados en la vivienda familiar de Fall River. Abby fue encontrada en una habitación de la parte superior de la casa, mientras que Andrew apareció muerto en un sofá de la planta baja. Ambos habían sufrido numerosos golpes en la cabeza con un arma cortante. Según los datos recopilados posteriormente, Abby recibió 19 golpes y Andrew 11.

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En ese momento, Lizzie Borden tenía 32 años y se encontraba en la casa. Su hermana Emma estaba fuera de Fall River y la empleada doméstica, Bridget Sullivan, también se encontraba en la vivienda. La investigación comenzó rápidamente a concentrarse en Lizzie, entre otras razones porque sus declaraciones sobre lo ocurrido durante aquella mañana despertaron sospechas.

Sin embargo, la investigación no consiguió establecer de manera concluyente que Lizzie hubiera sido la autora de los asesinatos. La policía encontró una hachuela en el sótano de la vivienda y la presentó como posible arma del crimen, pero tampoco logró demostrar de forma definitiva que hubiera sido utilizada para matar a Andrew y Abby.

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Lizzie fue arrestada el 11 de agosto de 1892, una semana después de las muertes. El caso rápidamente dejó de ser un asunto local. Los periódicos de diferentes ciudades estadounidenses enviaron información sobre la investigación y, posteriormente, sobre el juicio que comenzó el 5 de junio de 1893 en New Bedford, Massachusetts.

El 20 de junio de 1893, después de un juicio que había captado la atención de la prensa, el jurado declaró a Lizzie Borden no culpable de los asesinatos de su padre y su madrastra. Con esa decisión terminó el proceso judicial, pero no el misterio. Nunca volvió a ser juzgada por esas muertes y tampoco apareció una resolución posterior que estableciera quién fue el responsable.

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Lizzie murió el 1 de junio de 1927, a los 66 años, en Fall River. Su hermana Emma falleció apenas nueve días después. Lizzie fue enterrada junto a miembros de su familia, incluidos su padre y su madrastra.

Esta no es la primera vez que el caso de Lizzie Borden y su familia se traslada a la pantalla. En 1975 se estrenó ‘The Legend of Lizzie Borden’, actualmente disponible en la plataforma Prime Video de Amazon.

La rima infantil sobre Lizzie Borden

El caso, sin embargo, nunca desapareció de la memoria colectiva de Estados Unidos. Con el paso de los años, la historia de Lizzie Borden quedó asociada a una conocida rima infantil que se transmitió durante generaciones y que comienza con la frase “Lizzie Borden took an axe” (“Lizzie Borden tomó un hacha”), en referencia al amra que supuestamente habría utilizado para matar a su padre y a su madrastra.

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La canción convirtió el caso en parte del folclore estadounidense y ayudó a fijar en el imaginario popular la idea de que Lizzie fue responsable de los asesinatos, aunque judicialmente había sido declarada no culpable.

La rima también distorsionó algunos detalles del crimen. Una de sus versiones más conocidas asegura que Lizzie le dio 40 golpes a su madre y 41 a su padre, cuando los registros del caso establecieron que Abby Borden recibió 19 heridas y Andrew Borden 11. Aunque la canción se volvió una referencia cultural asociada a uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos, nunca aportó una respuesta sobre quién cometió realmente los asesinatos. Esa pregunta permanece abierta desde 1892.

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Ahora, ‘Monster: The Lizzie Borden Story’ retoma ese misterio desde una perspectiva de ficción dramática. Netflix aclara que la producción utiliza elementos reales del caso, pero también incorpora situaciones y relaciones que fueron creadas o modificadas para la serie. Por ejemplo, la relación entre Lizzie y Bridget Sullivan ocupa un lugar central en la ficción, mientras que algunos acontecimientos mostrados en pantalla no ocurrieron de esa manera en la vida real.

La producción también marca una particularidad dentro de la franquicia: es la primera temporada de ‘Monster’ centrada en una mujer. Para sus creadores, la historia sirve para explorar las limitaciones sociales que enfrentaban las mujeres en la década de 1890 y las circunstancias que rodeaban a Lizzie antes del crimen.

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